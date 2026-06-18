Sadie Soverall et Matt Cornett tiennent les rôles principaux de la nouvelle série-romance de l'été. Image: Amazon Prime Video / Justine Yeung

Pourquoi cette romance prometteuse a fait naufrage

L'été, la plage, l'amour compromis et les secrets qui remontent à la surface: Every Year After a tous les ingrédients pour être le nouveau succès de l'été. Pourtant, les fans des livres à l'origine de la série peinent à être séduits.

Michelle Nuhn / watson.de

Plus de «Divertissement»

Attention: l'article contient d’éventuels spoilers sur Every Year After!

Les adaptations de romans connaissent actuellement un véritable boom. Pas seulement à Hollywood: les plateformes de streaming ont elles aussi compris depuis longtemps le potentiel des livres populaires sur Booktok et ailleurs. Cette année, Prime Video a ainsi misé sur plusieurs adaptations. Après la sortie de Off Campus en mai, c’est désormais au tour de Every Year After.

La série est adaptée du best-seller Tous nos étés de Carley Fortune, et raconte l’histoire d’amour particulièrement émouvante de Sam (Matt Cornett) et Percy (Sadie Soverall). Et même si la production s’est immédiatement hissée en tête des classements, elle suscite aussi de nombreuses critiques de la part des fans.

La série essuie des critiques

Sam et Percy étaient autrefois inséparables. Enfants, ils se sont rencontrés à Barry’s Bay, au Canada, sont rapidement devenus amis puis, au fil des années, sont tombés amoureux. Aujourd’hui, dix ans après leur dernière rencontre, un évènement tragique les ramène à l’endroit où tout a commencé. Des sentiments restés sans réponse ressurgissent, accompagnés de frustration et d’un secret qui avait mis fin à leur relation.

Pour les lecteurs du roman, Every Year After faisait partie des événements streaming les plus attendus de l’année. Mais si l’enthousiasme était immense avant sa sortie, il est depuis nettement retombé. En cause, selon les fans, le manque d’alchimie entre les deux protagonistes, mais aussi les nombreux changements apportés à l’œuvre originale.

Nouveaux personnages, intrigues ajoutées ou encore fin modifiée: la liste des adaptations est longue. Les réactions de certains spectateurs n’en sont que plus critiques. Sur Tiktok, une utilisatrice écrit:

«Pourquoi les scénaristes ont-ils changé les meilleurs aspects du livre?»

Pour d’autres, la déception a même été telle qu’ils ont abandonné la série après seulement quelques épisodes. Alors que certains la qualifient de «mauvaise adaptation», un lecteur résume son sentiment de manière assez amère:

«J’ai adoré le livre, mais la série m’a déçu. Peut-être que je l’aurais davantage appréciée si je n’avais pas lu le roman. Cette série n’est pas faite pour les fans du livre»

Tout de même en tête des classements

Mais Every Year After ne récolte pas uniquement des critiques. Certains spectateurs se montrent au contraire totalement séduits par cette adaptation du best-seller de Carley Fortune, changements compris. Une autre internaute écrit:

«Je me fiche que ce soit différent du livre! A mon avis, cela rend même la série encore meilleure»

La showrunneuse Amy B. Harris semble surtout avoir convaincu le public sur le plan émotionnel. Sur TikTok, plusieurs fans se montrent en larmes après avoir terminé la série. Parmi les réactions publiées: «D’accord, donc la série Every Year After est un million de fois plus déprimante que le livre. Je ne vais pas bien». Ou encore: «La perfection. 11 sur 10. L’une de mes nouvelles séries préférées». (adapt. tam)