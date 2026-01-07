larges éclaircies-4°
La série d'horreur The Beauty avec Bella Hadid a son trailer

Le mannequin Bella Hadid dans la série The Beauty.
La célèbre mannequin américaine Bella Hadid fait ses premiers pas en tant qu'actrice. Image: watson

Bella Hadid se lance dans l'horreur

The Beauty, la prochaine création de Ryan Murphy, débarque sur Disney+ avec au casting Ashton Kutsher, le top model Bella Hadid et ainsi que la chanteuse pop Meghan Trainor.
07.01.2026, 16:5607.01.2026, 16:56
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Ryan Murphy, le prolifique showrunner derrière la série à succès Monstre: L’Histoire d’Ed Gein, est de retour sur Disney+ quelques mois après avoir livré à la plateforme sa catastrophique série All’s Fair.

Il revient cette fois dans l'horreur avec The Beauty, une série sanglante en onze épisodes sur l'obsession de la beauté physique dont le pitch n'est pas sans rappeler le monstrueux The Substance qui avait raflé de nombreux prix lors de sa sortie en 2024. Il s'agit d'une adaptation de la bande dessinée éponyme de Jeremy Haun et Jason A. Hurley publiée en 2016.

On a vu «The Substance», le film choc qui a secoué Cannes

Dans cette série chic et choc, Ashton Kutcher (The Ranch) incarne un magnat de la tech à l’origine d’une drogue baptisée «The Beauty», capable de transformer quiconque s’en injecte en un être physiquement parfait. Seul bémol: les effets secondaires s’avèrent terrifiants, car si le produit rend les gens très beaux, il les rend aussi extrêmement agressifs.

C’est notamment ce qui arrive au top model incarné par Bella Hadid, que l’on peut voir en action dans la bande-annonce fraîchement mise en ligne par Disney+.

La bande-annonce:

Vidéo: extern / rest

Pendant ce temps, des détectives du FBI incarnés par Evan Peters (Monstre: L'Histoire de Jeffrey Dahmer) et Rebecca Hall (Iron Man 3) se rendent à Paris pour enquêter sur les morts sordides de plusieurs mannequins, dont le décès semble être dû à un mystérieux virus sexuellement transmissible lié à la prise du fameux produit.

Ashton Kutcher dans The Beauty
Ashton Kutcher incarne un géant de la tech prêt à tout pour vous vendre son produit, y compris à tuer.Image: FX

Ryan Murphy décrit The Beauty comme un critique de la «culture Ozempic», cette obsession sociale pour la transformation physique rapide assistée par des médicaments. Dans les colonnes de Variety, il soulève cette question:

«Jusqu'où iriez-vous pour être beau? Que seriez-vous prêt à sacrifier?»

La série marque également les débuts d’actrices du mannequin Bella Hadid ainsi que de la chanteuse pop Meghan Trainor. Une habitude chez Ryan Murphy, qui aime faire jouer des personnalités inattendues aux côtés de ses acteurs récurrents. Il avait déjà transformé Kim Kardashian en comédienne dans la saison 12 de American Horror Story, avant de récidiver avec All’s Fair, largement considérée comme l’une des pires séries de l’année 2025.

Kim Kardashian dégomme des gens

The Beauty est produite par la chaîne FX, à qui l'ont doit notamment Shōgun (2024) et Alien Earth (2025). Les trois premiers épisodes seront disponibles sur sur Disney+ dès le 22 janvier prochain.

