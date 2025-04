Decider voit des similitudes dans la série avec Bates Motel et Dexter, entre autres. Télé-Loisirs fait un lien avec You. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux fans de ces deux bangers y trouvent leur compte à travers la petite famille meurtrière.

El Jardinero trône à la première position du classement Netflix suisse des séries, reléguant Black Mirror à la deuxième position, Adolescence en troisième, et Mauvaise influence: Les dérives du kidfluencing à la quatrième marche. How to Sell Drugs Online (Fast) est recalée à la cinquième place.

«Cet artiste va exploser»: un programmateur du Montreux Jazz se confie



On a discuté avec l'un des programmateurs du Montreux Jazz, Rémi Bruggmann. Artistes bookés cette année ou peut-être à venir, défis liés au financement et aux infrastructures... il nous aide à faire le point sur l'horizon romand des festivals.

watson: Benson Boone, Yseult, Alanis Morissette, J Balvin... Avec la programmation juteuse qui nous est servie sur un plateau cette année, on se réjouit déjà de la 60e édition.

Rémi Bruggmann: La 60e va marquer notre grand retour au Centre de Congrès. On a certes réussi à monter quelque chose d'assez unique avec la Scène du Lac, dont le format a beaucoup plus, et on a opéré une sorte de retour aux sources avec le Casino.