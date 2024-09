Le canapé de la série est estimé entre 2000 et 3000 francs. Image: dr

Le canapé de «Friends» est à vendre et il vaut une fortune

A l'occasion des 30 ans de la série, une centaine d'objets sont mis aux enchères, dont le canapé du Central Perk.

Ce dimanche 22 septembre, on a fêté les 30 ans de Friends. Le premier épisode a en effet été diffusé le 22 septembre 1994. Le monde découvrait alors la joyeuse bande d'amis se réunir tous les matins (et toutes les journées) au Central Perk, au lieu d'aller travailler.

Ce lundi 23 septembre, Julien’s Auctions, une maison de vente aux enchères basée à Beverly Hills, espère faire grimper les prix avec ses 100 objets iconiques du tournage de la série culte aux 236 épisodes.

Le vrai canapé de Friends est dans les studios Warner Bros. Ceci est une reproduction. Image: Julien’s Auctions

La vente est prévue à Los Angeles, mais aussi en ligne. Et parmi les pièces maîtresses, il y a l'indétrônable canapé en velours orange du Central Perk. Estimé entre 2000 et 3000 francs, il a déjà 12 offres à plus de 12 000 dollars. Il s'agit pourtant d'une reproduction tout comme l'enseigne du café estimée entre 500 et 700 dollars dont les enchères sont déjà à 4500 dollars. Mais quand on est fan, on est fan, car même un col roulé, pour le coup, véritablement porté par Jennifer Aniston dans le rôle de Rachel Green a déjà onze offres à 4000 dollars.

Rachel Green (Jennifer Aniston) a porté ce pull dans la série. Image: Julien’s Auctions

La fameuse cassette censée aider Chandler Bing (Matthew Perry) à arrêter de fumer. Julien’s Auctions

On peut également acheter des reproductions des scripts de certains épisodes estimés entre 200 et 300 dollars, mais aussi la cassette «Stop Smoking by night» que Rachel donne à Chandler pour qu'il arrête de fumer dans la saison trois. Ou encore la bannière «It's a boy» raturée avec un «not» dans la saison 9 quand Phoebe organise une petite fête pour la naissance d'Emma, la fille de Rachel et Ross. Elle explique que le magasin était en rupture de stock de «It's a Girl» alors comme à son habitude, elle a bricolé un truc.

Par contre, nulle trace des incroyables tableaux de Phoebe Buffay. Tableaux, le mot est faible. Rappelez-vous, dans la saison 10, elle crée Gladis, une poupée effrayante qui sort littéralement du cadre et sa petite sœur Glynnis, encore plus flippante.

Quant au vrai canapé orange, le premier de la série, il vit des jours heureux dans les studios Warner Bros qu'on peut d'ailleurs visiter.

