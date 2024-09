Dexter (Patrick Gibson) et son père (Christian Slater), qui va lui apprendre à réfréner ses pulsions meurtrières avec un code: ne tuer que des criminels. Image: Showrtime

Cette série culte axée sur un tueur en série fait son grand retour

Le Spin-off de la série culte des années 2000, Dexter: Original Sin arrive en décembre pour nous plonger dans la vie de jeune adulte du célèbre tueur en série.

Si vous étiez devant votre écran entre 2006 et 2013, vous êtes forcément tombé sur un épisode de la série Dexter. Cette série ultra-populaire dont la fin bâclée en aura énervé plus d'un racontait l'histoire de Dexter Morgan (Michael C Hall), un expert en médecine légale de la police de Miami dont l'activité secrète est d'être un tueur en série. Un tueur somme toute sympathique, puisque celui-ci ne s'en prend qu'à des criminels impunis, rétablissant de ce fait une justice très américaine en jouant avec la morale de ses spectateurs.

Si la série a connu un épilogue en 2021 avec la mini-série Dexter: New Blood, la chaîne Showtime n'en a visiblement pas fini avec Dexter puisque celui-ci aura droit à une série préquelle intitulée Dexter: Original Sin, ainsi qu'une suite pour l'été 2025 dont on ne sait encore rien: Dexter: Resurrection.

La plateforme Paramount+ (disponible chez nous dans le bouquet Canal+) a publié un premier teaser de cette série prologue. Clyde Phillips, le showrunner original et producteur exécutif de Dexter, reprend son rôle pour les dix épisodes qui se déroulent quinze ans avant les événements de la série originale.

Au casting, on retrouve Michael C. Hall, le Dexter original, qui pourra être entendu à la narration. Le tueur sera quant à lui interprété par Patrick Gibson (The OA). Parmi la distribution, on retrouve également Christian Slater (True Romance), Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) ou encore Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires).

Le teaser de la série 🔪 Vidéo: youtube

Prenant place à Miami en 1991, Dexter: Original Sin suit Dexter (Patrick Gibson) dans sa transition d’étudiant à tueur en série vengeur. Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, Dexter doit apprendre à canaliser ses démons intérieurs.

Avec les conseils de son père, Harry (Christian Slater), il adopte un code conçu pour l’aider à trouver et à tuer les personnes qui méritent d’être éliminées de la société sans être repéré par les forces de l’ordre. Une double vie qui va s'avérer compliquée pour le jeune Dexter alors qu’il commence un stage de médecine légale au sein de la police de Miami.

La série se compose d’une saison de 10 épisodes et sera disponible sur Paramount+ le vendredi 13 décembre.