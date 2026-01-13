assez dégagé
The Night Manager: 10 ans qu’on attendait la saison 2

Cette série n’aurait jamais dû avoir de deuxième saison

C’est sans doute la meilleure nouvelle de ce début d’année. The Night Manager, une série primée, de haute volée et qui donne une géniale envie de détester les services secrets, vient de balancer sa deuxième saison. Il a fallu un déclic, du talent et... un décès pour y avoir droit.
13.01.2026, 16:5013.01.2026, 16:50
Fred Valet
Fred Valet

Le même agenda que Donald Trump. Ou presque. En 2016, on faisait la connaissance de Jonathan Pine (Tom Hiddleston), directeur de nuit dans un hôtel. Un beau gosse mystérieux, talentueux, mais balbutiant. Ce qui ne l’empêchera pas, quelques épisodes plus tard, de faire sa fête au dangereux trafiquant d’armes Richard Roper, incarné avec classe par le Dr. House Hugh Laurie.

Dix ans plus tard, voilà Pine à la tête d’une étrange petite équipe du MI6, qui se déploie officiellement la nuit (décidément) et qui devrait se contenter de faire de la surveillance à distance d’hôtels visités par de gros poissons.

Oui, on a bien dit «devrait».

Toujours aussi sexy et mystérieux, notre génie incompris a désormais gagné en arrogance et même changé d’identité. Please welcome Alex Goodwin. Destination? La Colombie. Mission? Couper la chique à un nouveau trafiquant d’armes (décidément), baptisé Teddy Dos Santos. Comment? En infiltrant un cartel de la drogue (entre autres).

Cette star de Game of Thrones se lâche: «Comment osez-vous?»

Sur le papier, vous auriez le droit de vous mettre à bâiller. Penser donc: le renseignement britannique, un pays exotique, un gentil, un méchant, des morts, de la dope et même quelques jolies filles. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ce qui ressemble à un James Bond en solde chez Primark est en réalité la fiction d’espionnage la plus aboutie de ces dernières décennies.

Et la deuxième saison, qui a mis dix longues années à débouler, fait honneur à la première salve, qui avait récolté lauriers, acclamations et statuettes en cascade.

Le teaser de The Night Manager:

La recette? Un suspense moins incarné par la dramaturgie que par la géniale complexité émotionnelle des protagonistes. Caméra souvent à hauteur d’homme, on se surprend à s’accrocher au cuir du canapé lorsqu’il ne se passe pas grand-chose. Une respiration de travers ou un regard appuyé de Mister Goodwin sur un détail de l’écran et le front ruisselle.

La tension se planque aussi dans les premières interactions, comme des chiens qui se reniflent le derrière sans faire l’erreur d’aboyer. Voilà sans doute pourquoi il n’est pas tant nécessaire de vous bassiner en détail avec l’intrigue.

Si Tom Hiddleston est toujours aussi irrésistible, Camila Morrone vient cette fois doucement incarner le dernier maillon de cet étrange trio, très habile lorsqu’il s’agit de danser sous nos yeux en se promettant implicitement une balle entre les deux yeux.

Haletant, irrésistible et insupportable. Tout à la fois.

Une 2e saison qui n’aurait jamais dû exister

Vous ne le savez peut-être pas, mais la série The Night Manager, sur Prime Video, est une adaptation du romand du même nom de John Le Carré, l’as du roman d’espionnage. Ce qui, en 2016, ne devait être qu’un admirable one shot pour la télévision britannique est aujourd’hui enrichi d’une deuxième saison qui n’aurait jamais dû exister.

Le top 5 des séries de 2025 de la rédaction de watson

David Farr, l'auteur qui a adapté le bouquin pour le petit écran et la première saison, explique au New York Times avoir fait un rêve, dans la nuit du 12 au 13 décembre 2020: «Une voiture noire fonçant sur un jeune garçon».

Pour Farr, il ne fait aucun doute que cette image est liée à The Night Manager. Un signe du destin? Et plutôt deux fois qu’une. Durant cette même nuit, John Le Carré décédera, à 89 ans. Il faudra la conviction et la confiance du fils de John, Simon Cornwell, également producteur exécutif de la série, pour que David Farr ose se lancer tout seul dans l’écriture d’une suite, sans pouvoir s’appuyer sur le moindre bouquin.

«Je ne vais pas vous mentir, c'était une prise de risque très audacieuse. On n'invente rien que le Carré n'ait déjà fait»
David Farr, l’auteur de la saison 2 de The Night Manager

Avec la réalisatrice Georgi Banks - Davies aux manettes, cette prise de risque valait largement la chandelle. Plusieurs années de réflexion et un décès plus tard, cette seconde mouture vient aujourd’hui narguer tant d’autres séries d’espionnage qui ne peuvent s’empêcher de glisser des explosions et des rebondissements en plastique, par crainte d’endormir le spectateur.

Foncez sur Prime Video, c’est un ordre.

