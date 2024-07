Richard Gadd incarne Donny dans Mon petit renne. Image: Netflix

L'auteur de «Mon petit renne» prépare une nouvelle série

Après un succès mérité sur Netflix, Richard Gadd a séduit la BBC et HBO pour une nouvelle série au titre animalier: Lions.

Plus de «Divertissement»

Restée plusieurs semaines dans le Top 10 des séries les plus regardées sur Netflix, Mon petit renne a autant captivé que choqué par son histoire authentique: celle de l'auteur et comédien Richad Gadd.

Pour en savoir plus à ce sujet: L'histoire vraie derrière cette série Netflix angoissante

Celui-ci s'est inspiré de son propre vécu pour raconter l'histoire de la stalkeuse Martha (Jessica Gunning), qui harcèle un barman - et aspirant humoriste - nommé Donny, personnage interprété par Gadd lui-même. Ce récit a d'autant plus marqué les esprits pour avoir mis en lumière les violences sexuelles dont sont également victimes les hommes.

Après un tel succès, toutes les portes des maisons de productions se sont ouvertes pour Richard Gadd, et il n'a pas fallu trop attendre pour que celui-ci trouve de prestigieux intéressés pour l'aider à réaliser son prochain succès. Il s'agira ni plus ni moins d'une copoduction anglo-américaine entre la BBC et HBO.

Fort de son expérience, Richard Gadd reste en territoire connu, puisque sa prochaine oeuvre continuera d'explorer les tares du comportement humain, notamment avec une série centrée sur la masculinité toxique.

Deux frères et des flash-back

Intitulé Lions, la série en six épisodes racontera l'histoire poignante de deux frères, Niall et Ruben, séparés depuis 40 ans par une haine fratricide. À travers des flash-back, la série revisitera leur parcours des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, pour comprendre ce qui les a menés à se haïr et à s’agresser physiquement. Contrairement à Mon petit renne, Lions est un pur produit de fiction.

La date de sortie n'est pas encore déterminée. La série devrait être diffusée sur la plateforme de streaming Max, toujours indisponible en Suisse. En espérant que Canal+, qui détient les droits du catalogue de la chaîne américaine, la diffusera sur sa plateforme.