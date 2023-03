So ähnlich sind sich das Game und die Serie «The Last of Us»

So ähnlich sind das Game und die Serie «The Last of Us»

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zur ersten Staffel von «The Last of Us».

Die Liebe zum Detail in «The Last of Us» ist auch ersichtlich, wenn man das Game, auf dem die Serie basiert, nicht kennt. Doch wer «The Last of Us: Part 1» kennt – und gespielt hat – weiss, wie viele Szenen praktisch eins zu eins von den Serienmachern übernommen worden sind.

Hier kommen zehn Szenen, die sich in Serie und Game kaum unterscheiden.

Joel und Sarah versuchen, dem Militär zu entfliehen

Serie. Bild: hbo

Game. Bild: sony interactive entertainment

Tess zeigt Joel, dass sie gebissen wurde

Serie. Bild: hbo

Game. Bild: sony interactive entertainment

Ellie gibt Joel eine Leiter

Serie. Bild: hbo

Game. Bild: Sony Interactive Entertainment

Ellie findet eine Kassette im Auto

Serie. Bild: hbo

Game. Bild: sony interactive entertainment

Ellie und Riley im Fotoautomaten

Serie. Bild: hbo

Game. Bild: sony interactive entertainment

Joel und Ellie in Boston

Serie. Bild: hbo

Game. Bild: sony interactive entertainment

Sam sagt Ellie, dass er infiziert ist

Serie. Bild: hbo

Game. Bild: sony interactive entertainment

Elli versucht auszubrechen

Serie. Bild: hbo

Game. Bild: sony interactive entertainment

Ellie tötet David

Serie. Bild: hbo

Game. Bild: sony interactive entertainment

Joel und Ellie sind am Ende wiedervereint

Serie. Bild: hbo

Game. Bild: sony interactive entertainment

Findest du diese Game-Verfilmung gelungen?

