Vous avez voté pour la meilleure cuisine entre l'Italie et l'Espagne

Et force est de constater que vous faites preuve d'une mauvaise foi aussi crasse que la mienne. Analysons ensemble ces résultats avec toute la finesse qui incombe à un chorizo suintant sur une planchette au soleil, ou à un Spritz tiédasse dans lequel se sont déjà noyés deux moucherons alcooliques.

Alors que les Italiens et les Espagnols s'affrontent ce soir à l'Euro, on vous a titillé sur le match qui va réellement départager les deux pays: la bouffe. Notre sondage parfaitement exhaustif (et dans lequel je n'ai pas moi-même voté trois fois pour le chorizo depuis trois navigateurs différents) permet aujourd'hui de faire la lumière sur les préférences culinaires des lecteurs de watson.

N'hésitez pas à y répondre encore maintenant, histoire de faire foirer les résultats: Sondage Euro 2024: Espagne-Italie côté bouffe, qui défonce qui?

Spoiler: il y a une cuisine qui s'est particulièrement fait manquer de respect (mais qui gagne quand même quelques duels, l'honneur est sauf).

Zépartiiii !

On s'en doutait un peu, la pizza l'emporte sur la paella, mais la claque aurait pu être plus sévère. Bon, c'est parce qu'on avait pas précisé «pizza ananas» HAHA JE VOUS AI BIEN EU!

C'est le géant orange qui livre, HELL YEAH! Keystone

Idem pour le duel entre la tortilla et la lasagne: ça se voit que vous allez plus souvent en vacances en Italie qu'en Espagne (alors que c'est pire chou, l'Espagne...).

Dans les grignotages d'apéro, les batailles sont plus serrées. On salue le bel effort du RRRamon, qui échoue à un cheveu (ah merde, maintenant je visualise un cheveu sur le jambon, crrrrade!).

C'était parfois si serrés que vous n'avez pas su départager les croquetas et les arancini, alors que vous êtes des milliards à avoir répondu à ce sondage, c'est fou. Idem avec les machins végés, c'est du fifty-fifty.

via GIPHY Rho là là, les croquetas, c'est vraiment que de l'amour.

Oh là là, par contre, y a pas à manquer de respect comme ça au chorizo...

Dites-le-lui avec des fleurs (de chorizo). Keystone

Ahhh, là ça fait plaisir! ON FOUETTE DU BEC TOUS EN CHŒUR, OUAIIIIS!

Alors ça... J'ai pas les mots tellement c'est non. Spritz = produit vaisselle. Ça a le goût de sa couleur douteuse.

Sur la soupe, l'Espagne met un coup d'épaule à l'Italie. En même temps, qui a envie de s'envoyer une Minestrone qui brûle l'œsophage? Ouais, moi non plus. Côté trucs à manger obligatoirement chauds à moins d'être un détraqué, c'est le risotto qui tacle les empañadas.

C'est aussi bon que c'est moche, le risotto. Keystone

Rappelez-vous, on a aussi testé votre mauvaise foi. Spoiler: apparemment, c'est très italien. On salue les bons Suisses qui ont voulu rester neutres dans ce conflit.

Là, vraiment, je vous dis bravo pour la mauvaise foi crasse parce qu'en plus d'avoir le même goût, ça s'écrit presque pareil.

Personne:

Les Italiens:



Oh non. Oh non! COMMENT VOUS AVEZ OSÉ FAIRE ÇA À RAFA?!?! ❤️❤️❤️

Le résultat fromager est presque une surprise. On s'attendait à un ratio 99%-1%. Qui sont les 20% qui ont osé choisir le manchego (oui, c'est très bon, Rafa, on sait, calme-toi) face à la mozza, cette chose délicieuse et formidable?

via GIPHY Mozza = Porn.

Côté sucré, il y a des résultats évidents. Sorry les churros, mais vous faites pas le poids face à un tiramisu della nonna. Les buñuelos non plus. Eux-mêmes auraient choisi les cannolis s'ils avaient eu voix au chapitre.

Les gens qui ont voté pour la panna cotta, ce truc gélatineux qui peut se gober comme un atroce Flamby, pourquoi vous aimez pas la vie? Allez vous promener en Catalogne, on en recause.

Sur la piquette, alors là, félicitations à ceux qui ont un palais aussi développé. Moi la dernière que j'ai voulu faire tourner le vin dans le verre pour faire genre j'y connais quelque chose, je me le suis renversé dessus.

via GIPHY J'ai une dégustation de vin bientôt, je vais ressembler à ça.

Bon, bon, bon... Vous avez clairement vos préférences, et à la question finale, c'était sans appel. L'Italie mange l'Espagne.

Je maintiens que vous allez trop souvent en Italie et pas assez en Espagne. Les croquetas avec un pichet de sangria, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Allez bisous.