Sondage

Euro 2024: Espagne-Italie côté bouffe, qui défonce qui?

Le match entre l'Espagne et l'Italie à l'Euro? Mmmhh ouais... Le combat qui compte vraiment, c'est celui qui va se jouer sur nos papilles. Plutôt chorizo ou salami? Pizza ou paella? Rioja ou Chianti? Participez à notre sondage!

OK, OK, il y a une petite compétition sportive qui se déroule en ce moment, genre «l'Euro» ou quelque chose comme ça. Une histoire de onze types sur un terrain herbeux (pas toujours de bonne qualité, hihi) qui se font des passes avec un ballon de football et à la fin c'est fini.

Mais la vraie bataille, celle qui peut faire pleurer une nation entière, c'est celle qui se joue dans la bouche. Enfin, dans l'assiette.

Jeudi soir, l'Italie et l'Espagne s'affrontent. L'occasion de confronter les spécialités culinaires des deux pays qui, en matière de gastronomie, envoient du pâté.

Zépartiiii!

Et on commence fort, avec des classiques iconiques:

On est plutôt paella ou pizza? Pizza, zéro débat. La paella, on sait même pas comment ça se prononce. «PaêêêYYYa»? Paella, point. La pizza, c'est vu, vu, et revu. C'est une tartine salée, quoi. Allez, ciao.

Tu préfères maman ou papa? Image: dr

Maintenant que c'est fait, démarrons le repas dans l'ordre.

On grignote quoi à l'apéro? Du chorizooooo, jusqu'à avoir le bout des doigts orange. Clairement du salaaaame! Ou «salami», comme on dit ici.

Restons dans la charcut'... El jamón ibérico, à prononcer «RRRamon»! Il prosciutto di Parma, mamma mia!

Alors, c'est du jamón ibérico ou du prosciutto di Parma? On fait moins les malins, hein. Keystone

Il fait soif, non? C'est des Spritz ou rien. Un grand pichet de sangria.

Allez, on repart sur du plat traditionnel...

De ceux qu'on trouve dans tous les restos italiens ou espagnols au monde: La tortilla, à la fin, t'arrives plus à bouger tellement t'en as repris cinq fois. La lasagne, à la fin, tu dois défaire le bouton de ton jeans tellement t'es full.

Oh pardon, vous vouliez encore taper dans les tapas et autres antipasti?

OK, partons sur du frit qui tabasse votre taux de cholestérol: Les croquetas, un bonheur de gras, avec du gras autour et du gras à l'intérieur. Les arancini, une grosse boule de gras, avec du gras et encore du gras.

Trop gras?

OK, je vous propose quelque chose de léger alors: Des pimientos de Padrón, avec du gros sel, mmmhhh... Des tomates séchées baignant dans l'huile, grrrr...

Les vegan, fermez les yeux: Un carpaccio de bœuf! Des gambas sautées à l'ail!

Les soupes, oui ou on s'en fout? Gazpacho, pour se rafraîchir en été. Minestrone, pour se réchauffer en hiver.

Ah, dans les trucs typiques... Des empañadas, c'est si bon! Un risotto à la milanaise, yeah!

Allez, on part sur des trucs très similaires:

Niveau tartine à la tomate, on est plutôt sur...? La bruschetta, c'est bien meilleur que le pan con tomate! Le pan con tomate, c'est bien meilleur que la bruschetta! J'avoue, les Italiens et les Espagnols, vous vous êtes pas foulés, là.

Très, TRÈS similaires...

En gros, là, je teste juste votre mauvaise foi: Alioli! Aïoli! Je vote pour la sauce à l'ail THOMY, merde.

Ça joue ou bien? Image: dr

Allez, une dernière question à la sauce mauvaise foi, promis.

Personne ne sait faire la différence entre ces deux choses: L'huile d'olive espagnole, olé! L'huile d'olive italienne, ciao! Je suis neutre alors je vote pour l'huile de colza suisse, adjeu!

Redevenons sérieux...

... avec deux trucs qui ne se ressemblent tellement pas que c'est presque un sacrilège de les opposer: Des patatas bravas cuisinées par Rafael Nadal. De la polenta préparée par Gigi Buffon.

Des patates servies à 200km/h (hihi). Keystone

On passe du côté fromage de la vie?

Du coup, qui allume qui? La mozzarella, aussi tendre que le cœur d'un Italien. Le manchego, aussi... bon, ça marche pas trop, les métaphores, là.

On va gentiment passer aux desserts (j'en peux plus d'écrire ce sondage, j'ai si faim bordel):

Nous disons donc... Los churros con chocolate (et même sans chocolate, d'ailleurs)! Le tiramisu (mais pas celui où on s'étouffe avec trop de cacao dessus, hein)!

via GIPHY Je veux influencer personne, hein.

Encore un dessert? Des buñuelos: gras, sucrés, muchos deliciosos. Des cannolis: fourrés à la crème et au diabète.

Un dernier.

Parce que ça commence à en faire, des calories: La crema catalana, la crème brûlée façon espagnole. La panna cotta, une crème gélatineuse et son coulis aux fruits.

Parlons bien, parlons vin.

On part sur quoi? Un Rioja qui tabasse! Un Chianti, comme dans la chanson! J'y connais rien, filez-moi un verre de votre rouge le moins cher, merci.

Allez, ça suffit, j'ai vraiment trop la dalle (vous aussi, non?).

Qui mérite de gagner le match de la bouffe? L'Italie, pays fournisseur d'excès en tous genres depuis des siècles. L'Espagne, du gras, des saveurs, Rafael Nadal, c'est la vie qu'on mérite.

Merci pour votre participation!



A demain pour des résultats analysés et commentés avec la finesse et le doigté d'un commentateur sportif en roue libre, yeah!