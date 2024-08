Cette équipe de foot US a redéfini le Food porn

Vous en avez marre de la bouffe de stade, et de l'éternel combo bière-saucisses? Alors vous allez être jaloux des plats carrément indécents que cette équipe de football américain offre aux supporters qui se rendent à son stade: des burritos à la barbe à papa. Oui, vous avez bien lu.

Plus de «Divertissement»

Vous aimez le sport? Vous aimez le «Food porn», ce hashtag qui fait saliver des millions d'internautes devant une débauche d'images de plats alléchants? Alors vous avez cliqué sur le bon article.

On a récemment découvert qu'une équipe de football américain de la NFL a eu la délicieuse idée de proposer à ses ouailles se rendant à son stade quelques «delicacies» qui ne conviendront à coup sûr qu'à ceux qui ont l'estomac bien accroché.

Les Cardinals de l’Arizona (Arizona Cardinals) ont dévoilé au début du mois d'août son casse-croûte star, lequel vous créera une crise de foie rien qu'en le regardant.

Il s'agit d'un burrito arc-en-ciel à la barbe à papa et aux bonbons. Ça vous fait flipper? Alors attendez de voir les images.

Lààààà! Une oeuvre d'art. (Tyler Drake/Arizona Sports)

Les supporters peuvent profiter de cette pièce maitresse au State Farm Stadium de Glendale, lorsque les «Cards» jouent à domicile.

Comme enveloppe, vous n'aurez pas droit à une simple tortilla. Il s'agit de morceaux de sucre bien engraissés emballés dans des feuilles de barbe à papa.

Et niveau contenu, pas de trucs trop sains comme du poulet, du riz, des haricots ou de la guacamole. Nooon, ce serait beaucoup trop ennuyeux!

Si l'on en croit CNN, on retrouve dans cette pâte magique des corn-flakes Fruity Pebbles et Fruit Loops, des marshmallows, des Skittles, des Mini M&M’s et des oursons en gelée (entre autres). Cerise sur la carie, vous aurez également droit à des paillettes (ben ouais, y' a pas de honte à intégrer un peu du monde de Polly Pocket dans celui du ballon ovale).

Pour déguster le précieux, il vous faudra tout de même un portefeuille aussi solide que votre gésier. Comptez quelque 15 dollars la becquée.

Voici une vidéo du «making of», qui vous donnera soit le vertige, sous l'eau à la bouche, en fonction de vos vices.

Le burrito des enfers en images 👇 Glucide or not glucide? Vidéo: youtube

Sur Twitter, les internautes semblent plutôt séduits par ce grignotage glycémique.

Mais pas tout le monde:

Et vous, que pensez-vous du burrito à la barbe à papa géant? Bad. Le monde a besoin de moins de sucre. Genius. Le monde a besoin de plus de sucre. Anyway. Le monde a besoin de moins de foot. Burp. J'ai envie de vomir. Voter

Et sinon?

Ceux qui ne sont pas très «bonbon» pourront toujours trouver leur bonheur parmi les quelque 50 nouveaux aliments introduits cette saison pour les matchs des Cardinals. Vous pourrez retomber sur vos pattes avec les Flaming Hot Cheetos chicken tenders, ou avec un combo de la muerte, le poulet-gaufre façon sandwich. Et pour les supporters en sarouel, il existe également des options végétariennes et sans gluten. Quoi qu'il en soit, cette cantine a de quoi enchanter nos papilles et nos pupilles (moins notre balance).

Quelques options: Flaming Hot Cheetos chicken tenders.

OMG Birria Sandwich. (Tyler Drake/Arizona Sports)

Chicken and Waffle Sandwich (Tyler Drake/Arizona Sports)

Ice Cream Sandie. (Tyler Drake/Arizona Sports)

fdfudfljdfljff!!! (traduction: on veut tout de suite tester ce Meatball Hogie on a Stick! (Tyler Drake/Arizona Sports)

Yummy rime avec calories

En montrant ce burrito gourmand à un membre de la rubrique sportive, la conclusion est sans appel: les clubs américains sont beaucoup plus originaux que ceux de Suisse, lesquels se rabattent sur les immuables et rachitiques duos bière-saucisse de veau, bière-schüblig, bière-hot-dog, ou encore bière-frites. Et parfois, c'est sans compter le prix qu'il faut débourser pour se remplir de pain!

On vous remet une couche de «saucissegate»?

Aux Etats-Unis, il n'est au contraire pas rare que de la bouffe oyé-oyé et XXL s'invite dans les stades. En effet, les entreprises n'hésitent pas à mettre le prix pour obtenir des concessions, et rivalisent d'idées pour attirer l'attention du public sur leur marque pendant les saisons importantes. Quoi de mieux que de la junk food pour appâter le chaland?

D'autres stades que celui des Arizona Cardinals servent des frichtis hors normes, allant des nachos en dessert aux hamburgers de 3,2 kg.

Parce qu'on sait que vous avez besoin de vos calories quotidiennes d'orgie visuelle, on vous a dressé une petite liste:

Le Gridiron Challenge burger

Une monstruosité d'Arizona, datant des temps anciens (2018), qui empile plus d'aliments qu'une étagère Ikea peut en contenir. En un mot: cinq galettes de hamburger, cinq hot-dogs, cinq saucisses, huit tranches de bacon, huit tenders de poulet, 20 tranches de fromage américain, un quintal de frites et de «sauce tanker», le tout empilé sur un pain de plus de 20 centimètres.

Il y a tout de même la petite touche verte, de la laitue, des tomates et des cornichons. Si un jour, vous commandez ce tank, on espère que vous allez partager, bande de goulus. Dans tous les cas, vous allez faire des réserves pour l'hiver.

La bête fait (faisait? On ne sait pas si elle toujours en vie) son poids et son prix: 3,2 kilos de muscles, et 75 dollars dans les dents. Mais quand on aime, on ne compte pas.

Le DMV super burrito

Ce... truc était dispo au FedExField des Redskins de Washington, et était farci de poulet et de saucisses à moitié fumées, ainsi que de riz espagnol, de laitue, de tomates, d'avocat et de salsa aux haricots noirs.

Brat in a blanket

Vous rêvez de saucisses arrosées de moutarde à la bière? C'est au Lambeau Field des Packers de Green Bay que vous trouverez ce «Brat in a Blanket». Ça tombe bien, c'est la diète idéale pour honorer votre Brat summer.

Les dessert nachos

Les Lions de Détroit ont la dent douce. Si vous allez au Ford Field, vous trouverez ces tortillas frites saupoudrées de cannelle et de sucre, garnies de sauce Nutella, avec des cerises enrobées de chocolat, de vermicelles et de crème fouettée. Prévoyez un automne de régime après ça.