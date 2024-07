Paris 2024, c'est le bagne, la preuve.

Les photos des athlètes aux JO font marrer la Toile

Et dire que les Jeux olympiques n'ont même pas encore commencé.

«Interpol, en collaboration avec le Comité international olympique, a publié les photos des criminels les plus recherchés de 2024. Si vous voyez l’une de ces personnes, appelez la police. Tout indice que vous pourrez fournir sera précieux.» Vu sur X.

Pauvres athlètes. Les Jeux olympiques n'ont pas encore débuté qu'ils se font déjà dézinguer par les internautes. Pas les sportifs directement, bien entendu, mais leur photo officielle présentée sur le site de la compétition.

Il faut dire que les organisateurs ne se sont pas foulés sur la ligne de conduite à adopter pour envoyer une photo «passeport JO» qui ait de la gueule. On a compris que la consigne était de ne pas sourire. Un fond clair de préférence. Résultat: chacun fait une tête longue comme un jour sans pain, dans une lumière digne de celle d'un carnotzet (après éboulement).

Ces visages bruts de décoffrage ne sont pas sans nous faire penser, il est vrai, à des mugshots (photo d'identité judiciaire prise par la police américaine). Mais des mugshots moins réussis que ceux de Donald Trump, pourtant générés par l'IA.

«Les photos officielles des JO y'a clairement volonté de nuire le photographe il travaillait en prison avant» Vu sur X.

«😭Le photographe devrait être arrêté» Lui aussi. vu sur x

Il faut tout de même avouer que, tels que présentés, les athlètes ressemblent bien plus à des taulards qu'à des stars d'une discipline sportive. Les as de la raquette Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray ont notamment pris cher.

Les mèmes et comparaisons douteuses n'ont pas manqué d'éclore sur la Toile.

On vous en montre quelques-uns, mais interdit de se moquer (ou alors un tout petit peu!)

Allez, mention A pour les bons élèves. Eux, c'était «full-glam» avant le selfie.