Les «Swifties» ont eu chaud à Zurich, la preuve

De nombreux fans de Taylor Swift ont patiemment attendu le début du concert de leur idole sous la chaleur. Images.

Mardi et mercredi, Taylor Swift se produit au stade du Letzigrund à l'occasion de sa tournée mondiale The Eras Tour. Deux jours de folie durant lesquels un raz-de-marrée de fans a envahi la ville de Zurich. Les «Swifties» nous ont régalés avec leur look sage et leur matos de bon scout.

Il fait déjà chaud, non? Libre court à l'imagination des Swifties pour les tenues, qui varient selon l'époque de la carrière de la chanteuse. Image: KEYSTONE

Affirmatif. Des couvertures de survie ont été distribuées aux fans pour se protéger de la chaleur. Image: EPA KEYSTONE

Oui, les robes sont de la même couleur que les couvertures. Après, est-ce que l'éventail est plus photogénique? Le débat est ouvert. Image: KEYSTONE

Il faut se mettre sous la couverture pour que ça fonctionne. Image: KEYSTONE

Là, on est plus juste. Image: KEYSTONE

Bon, bref, utilisez-les comme vous voulez. Image: KEYSTONE

Les bracelets d'amitié, un classique chez les Swifties... Et ce, malgré le fait que la chanteuse n'ait jamais donné une telle consigne à ses fans. Image: KEYSTONE

...qui trouve son origine dans le morceau You're On Your Own, Kid. Image: KEYSTONE

La chanson qui a inspiré cette tradition est issue de l'album Midnights, sorti en 2022. Peu de temps après la sortie, Taylor Swift annonce sa tournée mondiale The Eras Tour et les fans lancent le mouvement.

