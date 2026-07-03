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15 choses à dire pendant l'amour et en regardant un match de foot

Früher Fussball und Geschlechtsverkehr
Image: watson/shutterstock

15 choses à dire pendant l'amour et en regardant un match de foot

Vous vous souvenez de notre série «30 choses à dire au ski et pendant le sexe»? C'est le moment de dédier un chapitre au noble sport qu'est le foot...
03.07.2026, 04:5203.07.2026, 04:52

…Voici toutes les phrases ambigües qu'on peut dire pendant une partie de jambes en l'air, et devant un bon match de foot!

30 choses à dire au ski et pendant le sexe

Bien du plaisir!

«Chéri, réveille-toi, ça commence!»

«C'est juste l'échauffement»

«Voilà un sacré début de journée»
Commentaire
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«Quel doigté!»

«Ne crie pas trop fort, les voisins dorment!»

«Hydration Break!!!»

«Ça a déjà commencé? 🥱»

«J'ai hâte d'être à la finale!»

«Dois-je prendre une douche avant ou après?»

«J'ai frôlé le hors-jeu»

«Il faut exercer une pression plus forte au centre»
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«Le coup de sifflet final a déjà retenti et il n'y a pratiquement eu aucun tir au but»

«Il va falloir trouver un remplaçant prochainement»

«BUuuUUUUUUUT!!

«Oh, OOOOOuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!»

Avez-vous d'autres idées, ou une meilleure suggestion? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires!

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