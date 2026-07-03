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15 choses à dire pendant l'amour et en regardant un match de foot

Vous vous souvenez de notre série «30 choses à dire au ski et pendant le sexe»? C'est le moment de dédier un chapitre au noble sport qu'est le foot...

Plus de «Divertissement»

…Voici toutes les phrases ambigües qu'on peut dire pendant une partie de jambes en l'air, et devant un bon match de foot!

Bien du plaisir!

«Chéri, réveille-toi, ça commence!»

«C'est juste l'échauffement»

«Voilà un sacré début de journée»

«Quel doigté!»

«Ne crie pas trop fort, les voisins dorment!»

«Hydration Break!!!»

«Ça a déjà commencé? 🥱»

«J'ai hâte d'être à la finale!»

«Dois-je prendre une douche avant ou après?»

«J'ai frôlé le hors-jeu»

«Il faut exercer une pression plus forte au centre»

«Le coup de sifflet final a déjà retenti et il n'y a pratiquement eu aucun tir au but»

«Il va falloir trouver un remplaçant prochainement»

«BUuuUUUUUUUT!!

«Oh, OOOOOuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!»

Avez-vous d'autres idées, ou une meilleure suggestion? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires!

(sim)