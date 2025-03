23 personnes qui savent improviser

20 voitures mal bricolées, le «Pimp My Ride» du pauvre

Pire que la victime du faux Brad Pitt? Oui, c'est possible

La maison iconique des Kardashian est à vendre et voici combien elle coûte

Shrek est de retour et il y a une surprise

A la Fashion Week, on a vu des culs

«Trust me, I'm an engineer» Ces 28 personnes ont bricolé avec les moyens du bord

Top Chef revient et il y a de grandes nouveautés

On est sûr que vous pourrez mettre en œuvre certaines de ces idées dans votre vie quotidienne.

L’improvisation peut être un grand avantage dans de nombreuses situations de la vie. Lorsque la paresse et les compétences manuelles s'entremêlent, les choses peuvent devenir vraiment excitantes.

Plus de «Divertissement»

Pénurie d’œufs en Suisse: Migros «ne peut plus gérer la demande»

Pourquoi les Italiens ne veulent plus travailler en Suisse

«C'est le plus grand athlète de tous les temps»

Les plus lus

Le final de You s'annonce explosif

L'ultime saison de You se présente avec une bande-annonce qui promet un final palpitant. On connait également la date de diffusion de cet ultime chapitre.

L'une des séries phares de Netflix a fait du chemin depuis son lancement en 2018. Malgré une très bonne première saison qui avait emballé son public, la série s'est étirée en longueur et c'est un peu essoufflée. You atteint enfin la ligne l'arrivée avec cette cinquième et dernière saison.