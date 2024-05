21 emballages si absurdes que Greta Thunberg sauterait au plafond

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

C'est quoi cette guerre sanglante entre Taylor Swift et Billie Eilish?

Une histoire de (très) gros sous. Alors que leur nouvel album respectif est sorti à un petit mois d'écart, les deux bulldozers de la pop se disputent la première place du prestigieux Billboard 200. Tous les coups bas sont permis et les fans sont réquisitionnés comme des fantassins. Décryptage d'un duel économique où les armes ne sont pas toujours honorables et dont on connaîtra la survivante lundi.

Est-ce Billie qui est trop fébrile ou Taylor qui a les canines trop aiguisées? Les deux? L'inverse? Allez savoir. Toujours est-il que ce fut une semaine bien mouvementée. Depuis le 17 mai et la sortie du troisième album de Madame Eilish, Hit me hard and soft, tous les étages d'Universal Music Group tremblent sous l'assaut d'un séisme mélodico-financier. Un petit mois après le tsunami Taylor Swift et The Tortured Poets Department, expulsé lui aussi sous l'égide du géant Universal.