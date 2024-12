Mocha Mousse est la couleur de l'année 2025; «gourmand et élégant». Image: pantone.com

On connaît la couleur de l'année, et la Toile n'est pas ravie 💩

Comme le veut la tradition, Pantone a annoncé la couleur de l'année. Mais la sélection 2025 ne plaît pas à tout le monde. Petit recueil de frustrations.

Chaque année, la société Pantone annonce la couleur de l'année. La teinte a pour objectif de refléter l’ambiance et l’attitude mondiales. La couleur a maintenant été annoncée pour 2025. La couleur Mocha Mousse a été choisie.

«PANTONE 17-1230 Mocha Mousse est une teinte brune chaude et riche qui nous fait penser à la délicieuse qualité du cacao, du chocolat et du café et fait appel à notre désir de confort», écrit Pantone.

La couleur Mocha Mousse se veut dans l’air du temps. Image: pantone.com

La directrice générale, Leatrice Eiseman, ajoute : «PANTONE 17-1230 Mocha Mousse est basée sur notre désir de plaisirs quotidiens et exprime un niveau de plaisir réfléchi.»

«La couleur représente aussi l'harmonie et un retour à la nature»

Le Pantone Color Institute analyse les tendances de la mode, l’actualité et la technologie tout au long de l’année pour identifier les teintes qui façonnent la société. En 2024, la couleur de l’année était «Peach Fuzz».

Cependant, selon les réactions sur Internet, la couleur Mocha Mousse n'augure rien de bon. Avec de nombreux mèmes et comparaisons, les gens se moquent du choix de l'entreprise. Par exemple, un utilisateur a écrit:

«C'est digne de l’esthétique Kardashian»

Un autre commentaire disait :

«Une couleur beige triste pour des citadins beiges tristes»

Nous avons recueilli quelques réactions:

Image: instagram/diet.prada

La couleur Pantone de l'année 2025 est Mocha Mousse. Une couleur qui indique à quel point nous allons être plongés dans la 💩.

Image: instagram/diet.prada

Vous voulez probablement dire «souris» (réd: «mouse», en anglais, au lieu de «mousse»).

Image: Instagram/diet.prada

Cela ressemble à l’eau lorsque vous lavez vos pinceaux après avoir peint à l’école.

Image: X/mihajlo__

Maman, c'est nul.

Image: instagram/diet.prada

J'adore le marron, mais il est un peu gris... Essaient-ils de nous préparer à la Grande Dépression?

Image: instagram/diet.prada

Super meh, et je me demande en fait si c'est politique? Comme toutes les tendances avec les trad wifes, les maisons beiges neutres et les trucs de clean girls, vous savez?

Si vous vous demandez comment la porter, Vogue vous a fait une petite sélection en règle. Nous, on est pas emballés: c'est ultra-classique, et ça ressemble davantage à un classique qu'on porterait quoi qu'il arrive plutôt qu'à une couleur «spéciale».

Ah, et prévoyez du talc.

Après, n'en déplaise aux râleurs, ça reste une couleur classe qui se conjugue à toutes les sauces.

Et pour la déco, voici comment intégrer la nouvelle couleur tendance: