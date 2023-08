montage photo: watson

Ces 13 objets de musée vont vous glacer le sang

Ces 13 objets de musée effrayants venant du monde entier vous feront faire des cauchemars. Bienvenue au cabinet de curiosités!

Anna Rothenfluh Suivez-moi

Chaîne des verrues génitales

Issue du Musée des Mères, Philadelphie, Etats-Unis:

Non, ce collier n'a jamais orné un cou. Ces verrues génitales datant du 19e siècle ont été enfilées sur une ficelle afin d'être étudiées.

Le traitement de l'époque de ces vilains condylomes acuminés - également appelés verrues génitales - consistait en une injection de cocaïne pour soulager la douleur, suivie d'une application d'acide nitrique ou chromique pour les faire disparaître.

Les traitements modernes comprennent une anesthésie avec un anesthésique local, suivie de l'ablation par chirurgie, cryothérapie (glaçage), électrocoagulation ou traitement au laser.

Savon pour bébé

Issu du Victoria & Albert Museum, Londres, Grande-Bretagne:

Cet effrayant ensemble de savon et de flanelle pour bébé «Smile and Cry» a été fabriqué en Angleterre entre 1930 et 1939 pour... Oui, pour quoi faire? Pour le voir pleurer alors qu'il se déforme toujours plus après chaque utilisation? Toujours est-il que sur l'image du bas, le bébé-savon sourit.

Est-ce vraiment plus charmant?

Pluie de chair du Kentucky

Issu du cabinet Arthur Byrd à l'université de Transylvanie, Lexington, Kentucky, Etats-Unis:

Image: kurt gohde via eu.courier-journal.com

Tout a commencé le 3 mars 1876, à 14h00. Allen Crouch, dont la ferme se trouvait près de la petite ville d'Olympia Springs dans le comté de Bath, dans le Kentucky, fabriquait du savon lorsque des morceaux de viande sont tombés du ciel et se sont écrasés sur le sol. Pendant plusieurs minutes, il a plu des morceaux de viande rouge de cinq centimètres de large et d'apparence fraîche sur une superficie d'environ 4000 mètres carrés.

«Un signe de Dieu!», a aussitôt pensé la famille Crouch, alors qu'elle tremblait de peur.

Le « New York Times » sur la mystérieuse pluie de chair du 10 mars 1876. Image: New york times

Deux hommes, poussés moins par la peur que par la curiosité, ont goûté ces morceaux bizarres, choisissant soit, selon leurs suppositions, le renne, le cerf, l'agneau ou l'ours.

Plusieurs théories pour expliquer l'étrange phénomène ont été avancées, sans parvenir à une conclusion satisfaisante. Des instituts de recherche ont analysé ces mystérieux morceaux de viande. Il s'agissait d'un tissu pulmonaire d'un cheval ou d'un bébé humain, selon le Dr. Allan Mc Lane Hamilton. Un autre morceau était constitué de muscle et un tiers de tissu cartilagineux.

Selon l'explication la plus plausible, ces multiples averses de viande proviendraient en réalité de vomi de vautour. Cette hypothèse fut présentée à l'époque par le professeur Lewis D. Kastenbine dans le Louisville Medical News.

Les vautours sont des charognards, et ils ont tendance à trop manger. S'ils sont surpris pendant leur repas ou leur pause digestive et qu'ils ont besoin de décoller rapidement, ils peuvent éjecter de gros morceaux de viande de leur estomac en vomissant. Vomir le surplus leur permet de fuir plus facilement.

Et qui sait, peut-être que les deux gourmets qui ont goûté des bouchées de ce qui a été plus tard identifié comme des morceaux de carcasse à moitié digérés ont également vomi à leur tour.

Coeur de mouton percé de clous et d'aiguilles

Issu du Pitt Rivers Museum, Université d'Oxford, Royaume-Uni:

Ce cœur de mouton a été utilisé dans les années 1930 pour briser un sort de sorcière sur les animaux d'un fermier.

Fondamentalement, n'importe quel objet peut devenir une amulette protectrice ou un porte-bonheur, tant que son propriétaire croit en ses pouvoirs magiques.

Marionnette

Issu du Science Museum, Londres, Royaume-Uni:

Ce beau garçon sans paupières a été utilisé à la fin du 19e siècle pour démontrer le fonctionnement miraculeux de l'électricité statique.

Si vous vous frottiez vigoureusement les mains sur la tige de métal touchant le sol, la charge dressait les cheveux de la poupée.

Et oui, ce sont de vrais cheveux humains.

Capuchon de dent magique

Issu de la Lovett Collection, Southwark Heritage Archives, Londres, Royaume-Uni:

L'ancien porteur de ce couvre-chef de velours était un genre de dentiste de rue ou un arracheur de dents ambulant. Il a commis des méfaits à Londres des années 1820 aux années 1850. Pour convaincre les gens de ses capacités magiques, il a immédiatement orné son chapeau de ses trophées de travail, soit 88 dents humaines pourries.

Malheureusement, malgré son chapeau magique, il ne pouvait pas bannir la douleur et le risque d'infection chez ses patients lorsqu'il arrachait les dents de leur bouche avec un outil non stérile et rouillé.

La tête d'un tueur en série allemand

Issu de Ripley's Believe It or Not! Musée, Wisconsin Dells, Etats-Unis:

Peter Kürten (1883-1931) était aussi appelé le vampire de Düsseldorf. Il a obtenu son nom en raison d'un fait qui a marqué les esprits: il a coupé la tête d'un poussin dans le Hofgarten de Düsseldorf, puis a aspiré son sang.

Un jour avant son 30e anniversaire, Kürten il tue une personne pour la première fois. Au cours de sa carrière de criminel, il commet au moins neuf meurtres, 20 tentatives de meurtre et d'innombrables viols. Il est arrêté le 24 mai 1930.

«En fait, j'étais toujours d'humeur à tuer. Je voulais entendre le sang couler des victimes. Si j'en avais eu les moyens, j'aurais tué des masses entières. Tous les soirs, quand ma femme était en service tardif, je me promenais à la recherche d'une victime» Pierre Kürten

Peter Kürten sur les photographies de la commission d'assassinat de Düsseldorf, 1930. Image: ullstein bild

Les experts en psychologie ont identifié la satisfaction sexuelle comme mobile du meurtre, et le sadisme comme la cause de la violence. Et comme ils ne pouvaient trouver aucun signe de maladie mentale à l'époque, Peter Kürten a été attesté de l'entière responsabilité de ses actes. Au vu de la cruauté et du nombre d'actes, le procureur en chef du tribunal des jurys de Düsseldorf a conclu: «Si jamais un meurtrier sexuel a mérité la peine de mort, c'est bien Peter Kürten.»

Le 2 juillet 1931, à six heures du matin, Peter Kürten est exécuté par guillotine dans la prison de Cologne-Klingelpütz. Peu de temps auparavant, il aurait demandé à un psychiatre de la prison:

«Dites-moi, si ma tête est coupée... pourrai-je entendre le sang couler de mon cou au dernier moment? Ce serait une joie à la fin de toutes les joies» Peter Kürten

Son cadavre a été remis à des médecins pour examen. Le cerveau d'un tueur en série devait sûrement avoir des anomalies...

Son corps a été enterré sans tête. Cette dernière a fini après la Seconde Guerre mondiale comme une curiosité momifiée et macabre au musée Ripley's Believe It or Not! dans le Wisconsin Dells. On peut aller «l'admirer» aujourd'hui encore.

Protège-tétons

De la Wellcome Collection, Londres, Royaume-Uni:

Protège-tétons en argent et celluloïd. Les deux premiers sont à côté de leur emballage d'origine. Image: wikimedia

Ce qui, à ses débuts, ressemble à une pièce d'armure de chevalier mal conçue est en fait un produit pour la «santé» datant de l'époque victorienne.

Image: facebook/misfithistory

Ces boucliers métalliques étaient destinés à protéger les mamelons endoloris et étaient en bois, en ivoire ou encore en plomb. Bien que les dangers de l'empoisonnement au plomb soient bien connus, ils étaient accompagnés de l'assurance qu'ils n'étaient en aucun cas nocifs pour le nourrisson. Ce n'est que dans les années 1930 que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a retiré les appareils du marché, invoquant les risques de «saturnisme».

Les protège-mamelons étaient perforés pour que le bébé puisse sucer du lait à travers les trous.

Une publicité de 1892 indique:

«Des mamelons sains sont améliorés en portant les protège-mamelons de Wansbrough. Ceux-ci sont protégés de toutes les sources d'irritation externes. Les mamelons endoloris guérissent en se reposant dans le bain de lait sécrété dans les boucliers qui apportent à la fois confort et protection.»

Les téterelles modernes sont généralement en silicone.

Le pénis de Raspoutine

Du musée érotique de Saint-Pétersbourg, en Russie:

Au musée érotique de Saint-Pétersbourg, vous pourrez admirer le membre de 28,5 centimètres de long du guérisseur Grigori Raspoutine. Le médecin et organisateur de l'exposition, Igor Kniaskin, a acheté le pénis conservé à un antiquaire français.

Cependant, l'authenticité de l'objet est mise en doute.

En parlant d'organes génitaux masculins exposés, la capitale islandaise possède un musée du phallus avec près de 300 pénis de mammifères préservés.

Le martyr posant

Du Szépmûvészeti Múzeum, Budapest, Hongrie:

Se faire écorcher vif est une chose. Se mettre en scène le mieux possible par la suite en est une autre. L'apôtre Bartholomäus, dans le tableau créé vers 1480 par Matteo di Giovanni, y parvient de manière remarquable. Non seulement il tient simplement son trophée de martyr dans ses mains, comme par exemple dans le Jugement dernier de Michel-Ange dans la Chapelle Sixtine, mais il le porte comme une étole jetée sur son épaule.

C'est l'élégance décontractée.

Pour cela, il a ensuite été crucifié à l'envers ou décapité.

Momie de pigeon

Issu du Bell Museum of Natural History, Université du Minnesota, Etats-Unis:

Pris au piège dans le mur d'un immeuble, ce pigeon est mort et s'est desséché alors que ses plumes étaient entièrement dévorées par les insectes.

Michelle

Du Mutter Museum, Philadelphie, Etats-Unis:

Michelle était une poupée utilisée par le médecin ORL pionnier Chevalier Jackson (1865-1958) pour démontrer ses techniques non chirurgicales permettant de retirer les corps étrangers de la gorge des enfants.

Son assistante française de longue date, Angele Piquenais, a cousu Michelle, qui simule un petit patient avec une trachée et un œsophage de la taille d'un enfant.

Cet homme a réussi à repêcher sans anesthésie des épingles de sûreté avalées, des clous, du verre brisé et d'autres objets dangereux hors de la gorge d'enfants.

Le héros laryngologue a développé une variété d'instruments et de techniques spécialisés, s'efforçant toujours d'être à la hauteur du credo de son père, qui était: entraîner l'œil et les doigts.

Il a ensuite formé les yeux et les doigts de ses étudiants dans des écoles de médecine à travers le pays, sauvant plus d'un demi-million de vies, selon une estimation.

Bouquet de cheveux

Du Uitvaart Museum Tot Zover, Amsterdam, Pays-Bas:

Le musée néerlandais Tot Zover est consacré à l'histoire du traitement de la mort. Et là, en bordure du cimetière De Nieuwe, vous pourrez également admirer le bouquet de cheveux réalisé en 1871.

Dans la culture du deuil romantique du XIXe siècle, il était courant de fabriquer des objets commémoratifs avec des cheveux humains. On lui attribuait un pouvoir rituel, associé à l'amour et à l'immortalité.

Un certain Joannes Wilhelmus de Hoog a offert cet objet à son père pour son anniversaire. Il est fabriqué à partir des cheveux de plusieurs parents décédés. Il est actuellement en cours de restauration.

Poupée rampante mécanique

Musée national d'histoire américaine, Washington, DC, États-Unis:

Cette charmante babiole a été inventée par George Pemberton Clarke, lequel a reçu le brevet américain n° 118 435 le 29 août 1871 pour sa «Natural Creeping Baby Doll».

La tête, les bras et les jambes de la poupée sont en plâtre peint. Ses extrémités sont attachées à un mécanisme d'horlogerie en laiton. La poupée peut vraiment avancer sur deux vitesses....

...et peut ramper jusqu'à vos rêves.

