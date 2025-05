Eurovision 2025: l'avion de Céline Dion a atterri à Bâle

Un message de Céline Dion devait être diffusé samedi durant la finale de l'Eurovision. Le transmettra-t-elle en personne? Image: KEYSTONE

Eurovision: les indices sur la venue de Céline Dion s'accumulent

La reine de la chanson va-t-elle chanter ce samedi soir à l'Eurovision? La rumeur semble se confirmer, selon plusieurs médias.

«Ne partez pas sans moi», semble dire Céline Dion à tous les fans de l'Eurovision. Ou, en tous cas, «ne démarrez pas les festivités sans moi». En pleine excitation avant la finale du concours, qui se tient à Bâle ce samedi, la rumeur enfle encore concernant la présence de la diva.

Selon la BBC, l'avion de Céline Dion, qui avait remporté le concours pour la Suisse en 1988, aurait atterri à Bâle vendredi soir.

Les fans aimeraient y croire, mais depuis plusieurs jours, la Québécoise souffle le chaud et le froid à Bâle, où on imagine l'excitation à son comble.

Durant les répétitions pour le concours, la semaine dernière, Céline Dion avait bien fait une apparition, mais sous forme de message vidéo. Les espoirs des fans et, probablement, des interprètes engagés dans la plus grande compétition de chant au monde, étaient douchés pour de bon. Mais Céline avait dit:

«Il n’y a rien que j’aimerais plus que d’être avec vous à Bâle» Céline Dion

A quelques heures du coup d'envoi, les indices s'accumulent. Comme le rapporte Blick, le programme complet n'est désormais plus disponible pour les employés de la production. Et le message de bienvenue, dont une allocution de Céline Dion, aurait même disparu du déroulé de la soirée.

Grand secret

Le directeur de l'ESC lui-même donne encore de l'espoir aux fans. Comme l'écrit France 24, lors d'une conférence de presse, Martin Green a répondu au sujet de la présence de Céline Dion:

«Le père Noël existe, et il faudra attendre et voir» Martin Green

Ce suspense n'est pas un caprice de star de l'interprète de My heart will go on. Atteinte du syndrome de la personne raide, Céline Dion doit se ménager, et n'est jamais assurée de pouvoir chanter.

De son côté, la RTS, chargée de la diffusion, garde le plus grand des secrets, et ne confirme pas cette information. Aucune image de la chanteuse en Suisse n'est disponible pour l'instant. Voilà qui rappelle la situation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, l'été dernier. Les fans avaient alors douté jusqu'à la dernière minute, avant que la star mondiale ne fasse une prestation mémorable en direct sur la Tour Effeil. (joe)