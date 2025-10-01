Les coulisses de ces films vont vous scotcher

L'avant et l'après de ces films n'ont plus rien à voir, une fois que la magie des effets spéciaux a fait son oeuvre.

La réalisation d'un film au cinéma demande beaucoup de travail, et les films d'action ou fantastiques nécessitent un montage post-production particulièrement important. Des fonds verts (ou bleus) sont généralement utilisés pendant le tournage, les effets étant ajoutés ultérieurement par ordinateur.

Dans le but de les décrypter, ces scènes sont souvent montées ensemble sur Instagram. Voici à quoi ressemblent différents moments pendant le tournage et dans le film final:



Tom Holland ne portait pas toujours son costume sur le tournage de Spider-Man.

Il y a beaucoup de technologie derrière la création des Na'vi pour Avatar.

Dans de nombreux films d'animation, certaines scènes sont tournées avec de vrais acteurs afin de garantir une bonne restitution des mouvements et des expressions. Cet exemple est tiré de Tintin.

Même les cheveux longs qui doivent être particulièrement lisses peuvent être ajoutés ultérieurement à l'aide de l'ordinateur.

Comment Harry et Draco volent dans les airs:

Même le trône de la Reine Rouge et la tenue de Stayne dans Alice au pays des merveilles étaient faits d’écrans verts.

Dans La Petite Sirène, les humains devaient servir de tortues.

Pour Matrix, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont sauté d’un vrai bâtiment – mais avec un très bon équipement de sécurité.

Si vous vous êtes déjà demandé comment un tapis volant a été filmé pour Aladdin:

Ce monstre de Valérian est entièrement généré par ordinateur:

Pennywise n'est soudainement plus si effrayant.

Pourquoi les acteurs ne se figent pas lorsqu’ils se tiennent dans la neige en portant un pull (ici dans Superman & Lois):

Extrait de Une série d'événements malheureux:

Dans John Wick, les motos sont poussées par des gens.

Comment ce braquage a été filmé pour Chappie:

