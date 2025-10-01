en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

Les coulisses de ces films vont vous scotcher

Les coulisses de ces films vont vous scotcher

L'avant et l'après de ces films n'ont plus rien à voir, une fois que la magie des effets spéciaux a fait son oeuvre.
01.10.2025, 05:3401.10.2025, 05:34

La réalisation d'un film au cinéma demande beaucoup de travail, et les films d'action ou fantastiques nécessitent un montage post-production particulièrement important. Des fonds verts (ou bleus) sont généralement utilisés pendant le tournage, les effets étant ajoutés ultérieurement par ordinateur.

Dans le but de les décrypter, ces scènes sont souvent montées ensemble sur Instagram. Voici à quoi ressemblent différents moments pendant le tournage et dans le film final:

Tom Holland ne portait pas toujours son costume sur le tournage de Spider-Man.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Il y a beaucoup de technologie derrière la création des Na'vi pour Avatar.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Dans de nombreux films d'animation, certaines scènes sont tournées avec de vrais acteurs afin de garantir une bonne restitution des mouvements et des expressions. Cet exemple est tiré de Tintin.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Même les cheveux longs qui doivent être particulièrement lisses peuvent être ajoutés ultérieurement à l'aide de l'ordinateur.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Comment Harry et Draco volent dans les airs:

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Même le trône de la Reine Rouge et la tenue de Stayne dans Alice au pays des merveilles étaient faits d’écrans verts.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Dans La Petite Sirène, les humains devaient servir de tortues.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Pour Matrix, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont sauté d’un vrai bâtiment – mais avec un très bon équipement de sécurité.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Si vous vous êtes déjà demandé comment un tapis volant a été filmé pour Aladdin:

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Ce monstre de Valérian est entièrement généré par ordinateur:

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Pennywise n'est soudainement plus si effrayant.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Pourquoi les acteurs ne se figent pas lorsqu’ils se tiennent dans la neige en portant un pull (ici dans Superman & Lois):

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Extrait de Une série d'événements malheureux:

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Dans John Wick, les motos sont poussées par des gens.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Comment ce braquage a été filmé pour Chappie:

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

(cmu)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
Le meilleur et le pire des looks des Emmys
de Marine Brunner
Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans
2
Cette actrice de «Desperate Housewives» a une surprise pour les fans
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée
Margot Robbie fait fureur dans une robe dénudée
de Maria Bode
20 plats américains qui méritent d'être connus
3
20 plats américains qui méritent d'être connus
de Marine Brunner
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
«L'été où je suis devenue jolie» va se terminer au cinéma
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Les CFF annoncent des suppressions à Lausanne
Les fans de «Peaky Blinders» vont adorer cette nouvelle série Netflix
Les fans de Peaky Blinders vont être aux anges, puisque le papa de la série est derrière la nouvelle série de Netflix: House of Guinness, où la montée en puissance d'une célèbre dynastie irlandaise est décryptée.
Après sa série culte Peaky Blinders qui mettait en scène le règne de la fictive famille Shelby sur Birmingham, l'auteur et réalisateur Steven Knight s’attaque à une autre dynastie, irlandaise et bien réelle cette fois, les Guinness, l’une des familles les plus emblématiques de l'île verte.
L’article