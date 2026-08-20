5 illusions d’optique qui vont totalement vous retourner le cerveau 🤯

... et que vous n’êtes pas près d’oublier.

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Voici une sélection d’illusions d’optique récentes qui vont vous rendre chèvre, au moins pendant quelques secondes.



De rien, c’est cadeau. Héhé.

Cette illusion d’optique fait un carton absolu sur Internet en ce moment. A votre avis, qu’est-ce qu’on observe ici? De sympathiques flèches et un arrière-plan qui s’anime au rythme de la fête?

Et si on vous disait que les rayures bleues et blanches ne bougent pas d’un millimètre, et que seules les flèches changent?

Regardez de plus près!

🤯🤯🤯

Pour se détendre un peu, voici une illusion d’optique tirée du monde réel:

Bon, d’accord, ce n’était pas si relaxant que ça. Pauvre cerveau...

Cette fête déjantée est particulièrement troublante. Les couleurs changent, mais les personnages dansent pourtant sur place.

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Histoire de faire une pause, voici une image fixe. Théoriquement. Arrivez-vous à fixer le point noir?

Hihi.

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Pour terminer, un vrai casse-tête neuronal: dans quel sens ce chat tourne-t-il?

Certaines personnes jurent qu’elles arrivent à le voir tourner dans les deux sens.

Bonus:

Waouh!!!

(sim)