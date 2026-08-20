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5 illusions d’optique qui vont vous retourner le cerveau

5 illusions d’optique qui vont totalement vous retourner le cerveau 🤯

... et que vous n’êtes pas près d’oublier.
20.08.2026, 09:2220.08.2026, 09:22

Voici une sélection d’illusions d’optique récentes qui vont vous rendre chèvre, au moins pendant quelques secondes.

De rien, c’est cadeau. Héhé.

Cette illusion d’optique fait un carton absolu sur Internet en ce moment. A votre avis, qu’est-ce qu’on observe ici? De sympathiques flèches et un arrière-plan qui s’anime au rythme de la fête?

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Image: reddit

Et si on vous disait que les rayures bleues et blanches ne bougent pas d’un millimètre, et que seules les flèches changent?

Regardez de plus près!

The blue and white stripes never change direction or speed
by u/FollowSina in opticalillusions

🤯🤯🤯

Pour se détendre un peu, voici une illusion d’optique tirée du monde réel:

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gif: reddit

Bon, d’accord, ce n’était pas si relaxant que ça. Pauvre cerveau...

Cette fête déjantée est particulièrement troublante. Les couleurs changent, mais les personnages dansent pourtant sur place.

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gif: reddit

Dans le même genre:

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gif: reddit

Histoire de faire une pause, voici une image fixe. Théoriquement. Arrivez-vous à fixer le point noir?

Optische Täuschung: Wo ist der schwarze Punkt?
Image: reddit

Hihi.

Vous en voulez plus?

21 illusions d'optique si réussies qu'on dirait de la magie
21 illusions d'optique si réussies qu'on dirait de la magie

Pour terminer, un vrai casse-tête neuronal: dans quel sens ce chat tourne-t-il?

Certaines personnes jurent qu’elles arrivent à le voir tourner dans les deux sens.

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gif: reddit

Bonus:

Waouh!!!

Floating cube corner
by u/_ganjafarian_ in opticalillusions
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