Le mardi, le monde part toujours en cacahuète. Image: reddit/watson

A tous les malchanceux, ces Fails sont pour vous!

Que veut le peuple? Du pain et des gens qui échouent à faire plein de trucs. Heureusement qu'Internet nous permet de ne jamais oublier ces Fails monumentaux.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Il y a une semaine exactement, Donald Duck a fêté son 92e anniversaire. Quel fut son vœu pour sa nouvelle année si spéciale? Sans doute aucun échec, puisqu'il est lui-même l'une des personnes les plus malchanceuses qui soient.

Heureusement, Donald Duck n'a pas à nous dire ce que nous devons faire. Car aujourd'hui encore, on est là pour célébrer les échecs et la malchance...des autres.

Que les échecs commencent!

Entrez!

Il est désolé, pauvre toutou...heu, pauvre maîtresse!

Vole, petit drone, vole!!!

C'est moi le Fail, car j'ai pensé que c'était un mensonge scandaleux!

«Ces carreaux sont tous exactement identiques.»

Bon chien, rapporte le colis!

Aussi vite que possible...ausi longtemps que nécessaire, ou quelque chose comme ça. gif via bluesky

On dirait que quelqu'un voulait quitter le travail plus tôt (le raté Photoshop de la semaine):

Bon, pour une raison ou une autre, on trouvait les ratons laveurs mignons.

C'est un sacré paquet.

D'après le destinataire, il s'agit d'un «système d'échappement pour ma moto». Ah bon…

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas rempli la rubrique «Tatouage de la semaine»:

...

C'est pourquoi nous vous en présentons deux.

Stressez-vous davantage, aimez moins – selon l'endroit où vous commencez votre lecture.

«J'ai trouvé une portière adaptée à la voiture, patron!»

Michael est un vrai petit coquin.

Bar gay branché

Scientologie: Nous ne sommes pas un bar gay



Difficile de dire si c'est une victoire ou un échec, à voir son visage...

Des choses qui n'arrivent que le mardi (ou quand on est ivre):

Ah, rien de tel qu'un apéritif somptueux dans le jacuzzi...

Hm.

«Au moins, ils ont bien orthographié le nom»...

Extrait de la section «Quelques secondes avant la catastrophe»:

Puisqu'on vous dit que la pastèque, ça rafraîchit et ça hydrate en été!

Eeeeet...

... CiaaooOOOOoo!!

La banane se porte bien, ne vous inquiétez pas.

Bonus-Win

Une astuce de vie pour vos prochaines vacances à la plage :)

(Si votre téléphone ne peut pas afficher les vidéos intégrées, voici le lien vers la vidéo originale)