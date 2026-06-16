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A tous les malchanceux, ces Fails sont pour vous!

Die lustigsten Fails der Woche sind da: Witzige Bilder und Gifs en masse!
Le mardi, le monde part toujours en cacahuète.Image: reddit/watson

A tous les malchanceux, ces Fails sont pour vous!

Que veut le peuple? Du pain et des gens qui échouent à faire plein de trucs. Heureusement qu'Internet nous permet de ne jamais oublier ces Fails monumentaux.
16.06.2026, 05:3116.06.2026, 05:31
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Il y a une semaine exactement, Donald Duck a fêté son 92e anniversaire. Quel fut son vœu pour sa nouvelle année si spéciale? Sans doute aucun échec, puisqu'il est lui-même l'une des personnes les plus malchanceuses qui soient.

Heureusement, Donald Duck n'a pas à nous dire ce que nous devons faire. Car aujourd'hui encore, on est là pour célébrer les échecs et la malchance...des autres.

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gif: tenor

Que les échecs commencent!

Entrez!

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gif: instagram

Il est désolé, pauvre toutou...heu, pauvre maîtresse!

Vole, petit drone, vole!!!

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gif: reddit

C'est moi le Fail, car j'ai pensé que c'était un mensonge scandaleux!

Die lustigsten fails der Woche: Optische Täuschung
Image: instagram

«Ces carreaux sont tous exactement identiques.»

Bon chien, rapporte le colis!

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Aussi vite que possible...ausi longtemps que nécessaire, ou quelque chose comme ça. gif via bluesky

On dirait que quelqu'un voulait quitter le travail plus tôt (le raté Photoshop de la semaine):

Die lustigsten Fails der Woche: Photoshop Fail
Image: reddit

Bon, pour une raison ou une autre, on trouvait les ratons laveurs mignons.

Bandit 🦝 tried to board a vessel and strong-arm some merchandise 😅
by u/MrKrabbs5150 in NatureBeingFunny

C'est un sacré paquet.

Die lustigsten fails der Woche: Paket
Image: reddit

D'après le destinataire, il s'agit d'un «système d'échappement pour ma moto». Ah bon…

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas rempli la rubrique «Tatouage de la semaine»:

Fails: Tattoo der Woche
Image: reddit

...

C'est pourquoi nous vous en présentons deux.

Die lustigsten Fails der Woche: tattoo der Woche
Image: instagram

Stressez-vous davantage, aimez moins – selon l'endroit où vous commencez votre lecture.

Les tatouages ont un effet caché sur le système immunitaire

«J'ai trouvé une portière adaptée à la voiture, patron!»

Die lustigsten Fails der Woche: Autotür
Image: reddit

Michael est un vrai petit coquin.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Bar gay branché
Scientologie: Nous ne sommes pas un bar gay

Difficile de dire si c'est une victoire ou un échec, à voir son visage...

Die lustigsten fails der Woche: Bub mit Katzen
Image: reddit
On a suivi la cérémonie de Los Angeles et la robe de Katy Perry a pris cher

Des choses qui n'arrivent que le mardi (ou quand on est ivre):

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gif: instagram

Ah, rien de tel qu'un apéritif somptueux dans le jacuzzi...

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gif: instagram

Hm.

«Au moins, ils ont bien orthographié le nom»...

Die lustigsten fails der Woche: Geburtstagstorte
Brithday.Image: reddit

Extrait de la section «Quelques secondes avant la catastrophe»:

Die lustigsten fails der Woche: Möwe klaut Glace
Image: reddit

Puisqu'on vous dit que la pastèque, ça rafraîchit et ça hydrate en été!

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gif: instagram

Eeeeet...

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gif: reddit

... CiaaooOOOOoo!!

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gif: instagram

La banane se porte bien, ne vous inquiétez pas.

Bonus-Win

Une astuce de vie pour vos prochaines vacances à la plage :)

superhuman on the beach
by u/Early_Bicycle6884 in nextfuckinglevel

(Si votre téléphone ne peut pas afficher les vidéos intégrées, voici le lien vers la vidéo originale)

«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
<3
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