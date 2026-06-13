Pluie de stars pour l'ouverture du Mondial à Los Angeles
La Coupe du Monde de la FIFA 2026 s'est ouverte à Los Angeles sur un show aussi glamour que gigantesque. Aux antipodes du rythme ronflant de la cérémonie d'ouverture de Toronto, qui rassemblait des stars comme Alanis Morissette, Michael Bublé ou Nora Fatehi, et qui a été émaillée par un couac de ballon flétri (on ne juge pas, ça arrive même aux meilleurs).
Lisa de Blackpink, Future, Anitta, Rema et Tyla, puis Katy Perry dans un deuxième temps, ont mis le feu au stade le plus cher du monde, le SoFi Stadium. On vous raconte.
Future, Tyla et la team «Goals» pour la première cérémonie
1h39: le stade n'est pas encore plein à craquer.
1h41: Ça débute! On a droit à un premier tableau de bienvenue, tambours battants. Un footballeur freestyle fait des étincelles.
1h44: Le rappeur Future débarque devant le trophée, gonflé à bloc (lui), et ça balance un flow équilibré qui cale tout le monde.
Future performing at the FIFA World Cup 2026 USA Opening Ceremony 🔥🏆 pic.twitter.com/JigpZ2UvEC— Kurrco (@Kurrco) June 12, 2026
Future performing at the USA World Cup Opening Ceremony 🏆🦅 pic.twitter.com/b5scrTqbFD— Kongo (@KongoFuture) June 12, 2026
1h45: La chanteuse sud-africaine Tyla, notre queen forever, dans une tenue étoilée bleue et blanche, vient lui tenir compagnie. Voix d'ange, visage d'ange, on se met dans le bain: c'est Hollywood, baby.
tyla performing ‘game time’ at the fifa world cup. pic.twitter.com/dn9GYDnc29— fan ✶ tyla iconic (@tylaiconic) June 12, 2026
TYLA AT THE FIFA WORLD CUP ! pic.twitter.com/w8Q6bAbJUw— fan ✶ tyla iconic (@tylaiconic) June 12, 2026
1h47: Goals! Goals! Goals: Lisa de Blackpink débarque en tenue légère blanche, pour entonner son single issu de l'album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Une trentaine de danseurs, la Brésilienne Anitta et Rema évoluent à ses côtés, dans un tableau représentant Venice Beach. Malgré l'immensité du stade, les artistes arrivent à remplir l'espace de belles énergies.
🚨 COMPLETO: Assista à performance de Anitta, Lisa e Rema cantando “Goals” na cerimônia de abertura da Copa do Mundo. pic.twitter.com/t3uVOXEVHe— Fonte Anitta (@fonteanittabr) June 12, 2026
🚨🚨LISA looks stunning performing Goals at the Fifa World Cup 2026 Opening Ceremony pic.twitter.com/lW7ZmuxG3V— LISA CRAVE (@LALISASCRAVE) June 12, 2026
1h49: Fin du premier tableau.
On attend Katy Perry de pied ferme. Qui restera éveillé pour l'occasion?
Katy se pointe en robe méduse
2h45: On assiste à la Parade des Nations. Le stade, qui peut accueillir quelque 70 000 spectateurs, s'est bien garni entre-temps. C'est solennel, alors que Canada, Mexique, et Etats-Unis sont mis à l'honneur.
2h47: Katy Perry apparaît, tenant un enfant par la main. Sa robe nous laisse cois: c'est une sorte de vermicelles de lambeaux argentés, en mode méduse du futur. «Guirlande... ou paillasson?», se demandent les réseaux, en se moquant de la tenue.
Katy Perry est présente pour cette cérémonie d'ouverture aux États-Unis. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/VnKFkspKGO— Actu Foot (@ActuFoot_) June 13, 2026
Les mèmes n'ont pas tardé à se multiplier:
O vestido da Katy Perry sendo uma cortina decorativa de festa pic.twitter.com/RGVbpf6gnK— Beatriz Rosenburg (@BiaRosenburg) June 13, 2026
I try not to be one of those catty women who critique other women's fashion choices, but the beautiful Katy Perry is performing at the USA vs Paraguay match dressed like a tinsel wind chime and it's hurting my eyes. pic.twitter.com/8fAv9yS8PX— Keri (@VeryKeriFL) June 13, 2026
Katy Perry spent 11 minutes in space and apparently brought the spaceship home as a dress #USMNT #WorldCup2026— Ricky Angiolini 🇮🇹🇺🇸 (@rickyangiolini) June 13, 2026
Source: https://t.co/ctkrBmsUNx pic.twitter.com/yZSdiErMCR
Sachez, pour votre gouverne, qu'il s'agit d'une véritable pièce haute couture:
The dress Katy Perry will wear during the FIFA World Cup opening ceremony is from Stella McCartney's Fall/Winter 2026 collection. pic.twitter.com/7lYvO62Eo5— Katy Perry Today (@todaykatyp) June 12, 2026
La chanson qu'elle a interprétée s'intitule Wonder, et le chanteur qui l'a accompagnée est Tius Luka, un jeune Norvégien de 10 ans. Selon la plateforme News Miami, Katy n'a jamais chanté Wonder en live avant ce soir.
Avant la cérémonie, Katy avait déclaré:
KATY PERRY ESTÁ NO CENTRO DO PALCO PERFORMANDO WONDER#FIFAWorldCup #EUAXPAR pic.twitter.com/e6lgB32tzx— eduvalenthim 🇧🇷 (@eduvalenthim) June 13, 2026
2h49: Katy sautille dans ses chaussures à plateformes. On sait que la chérie de Justin Trudeau n'est pas trop calée en danse, on est déjà contents de cette chorégraphie. La dernière chose qu'on voudrait, c'est qu'elle se foule la cheville. Ou qu'elle se foule tout court. Mais ne jugeons pas; on est là pour le sport avant tout.
Q COISA FOFINHA ESSE MENININHO CANTANDO COM A KATY PERRY TA?#CopaNaCazéTV #CopadoMundo #vemprojogo #FIFAWORLDCup pic.twitter.com/E25geGOnJR— 𝓒hicken (@Chickenvllr) June 13, 2026
Bref, on a vu la cérémonie d'ouverture. Place au sport!
KATY PERRY X FIFA WORLD CUP pic.twitter.com/Un7EII12dX— Katy Perry Turkey (@KatyPerryTurkey) June 13, 2026
(jod)