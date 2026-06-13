assez dégagé13°
DE | FR
burger
Sport
Divertissement

Coupe du Monde 2026: Los Angeles accueille une pluie de stars

Future, Tyla, Katy Perry, Rema, Anitta et Lisa ont fait le show ce vendredi soir à Los Angeles.
Future, Tyla, Katy Perry, Rema, Anitta et Lisa ont fait le show ce vendredi soir à Los Angeles. image: x

Pluie de stars pour l'ouverture du Mondial à Los Angeles

On a regardé la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 en direct aux États-Unis, ce vendredi soir. Au menu: pluie de stars et show XXL... et une robe qui se fait déjà déglinguer sur les réseaux.
13.06.2026, 02:2213.06.2026, 04:15

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 s'est ouverte à Los Angeles sur un show aussi glamour que gigantesque. Aux antipodes du rythme ronflant de la cérémonie d'ouverture de Toronto, qui rassemblait des stars comme Alanis Morissette, Michael Bublé ou Nora Fatehi, et qui a été émaillée par un couac de ballon flétri (on ne juge pas, ça arrive même aux meilleurs).

Ce gros couac a pertubé l’ouverture du Mondial à Toronto

Lisa de Blackpink, Future, Anitta, Rema et Tyla, puis Katy Perry dans un deuxième temps, ont mis le feu au stade le plus cher du monde, le SoFi Stadium. On vous raconte.

Future, Tyla et la team «Goals» pour la première cérémonie

1h39: le stade n'est pas encore plein à craquer.

1h41: Ça débute! On a droit à un premier tableau de bienvenue, tambours battants. Un footballeur freestyle fait des étincelles.

1h44: Le rappeur Future débarque devant le trophée, gonflé à bloc (lui), et ça balance un flow équilibré qui cale tout le monde.

1h45: La chanteuse sud-africaine Tyla, notre queen forever, dans une tenue étoilée bleue et blanche, vient lui tenir compagnie. Voix d'ange, visage d'ange, on se met dans le bain: c'est Hollywood, baby.

1h47: Goals! Goals! Goals: Lisa de Blackpink débarque en tenue légère blanche, pour entonner son single issu de l'album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Une trentaine de danseurs, la Brésilienne Anitta et Rema évoluent à ses côtés, dans un tableau représentant Venice Beach. Malgré l'immensité du stade, les artistes arrivent à remplir l'espace de belles énergies.

1h49: Fin du premier tableau.

On attend Katy Perry de pied ferme. Qui restera éveillé pour l'occasion?

Katy se pointe en robe méduse

2h45: On assiste à la Parade des Nations. Le stade, qui peut accueillir quelque 70 000 spectateurs, s'est bien garni entre-temps. C'est solennel, alors que Canada, Mexique, et Etats-Unis sont mis à l'honneur.

2h47: Katy Perry apparaît, tenant un enfant par la main. Sa robe nous laisse cois: c'est une sorte de vermicelles de lambeaux argentés, en mode méduse du futur. «Guirlande... ou paillasson?», se demandent les réseaux, en se moquant de la tenue.

Sachez, pour votre gouverne, qu'il s'agit d'une véritable pièce haute couture:

La chanson qu'elle a interprétée s'intitule Wonder, et le chanteur qui l'a accompagnée est Tius Luka, un jeune Norvégien de 10 ans. Selon la plateforme News Miami, Katy n'a jamais chanté Wonder en live avant ce soir.

Trump ne va pas aimer la nouvelle mascotte du Mondial

Avant la cérémonie, Katy avait déclaré:

«C'est tout à fait approprié pour la chanson cérémonielle que j'ai l'occasion de chanter. Et ce n'est pas nouveau. C'est tiré d'un de mes albums, et j'ai très hâte de l'interpréter»
People

2h49: Katy sautille dans ses chaussures à plateformes. On sait que la chérie de Justin Trudeau n'est pas trop calée en danse, on est déjà contents de cette chorégraphie. La dernière chose qu'on voudrait, c'est qu'elle se foule la cheville. Ou qu'elle se foule tout court. Mais ne jugeons pas; on est là pour le sport avant tout.

Bref, on a vu la cérémonie d'ouverture. Place au sport!

(jod)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
Voici l'arme secrète de la Nati
Voici l'arme secrète de la Nati
de Michael Lehmann
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
1
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
de Yoann Graber
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
de Claudia Carvalho
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
de Philipp Reich
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
1
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
de François Schmid-Bechtel
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
1
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
de Margaux Habert
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
1
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
de Sebastian Wendel, San Diego
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
de Niklas Helbling
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
de Reto Fehr
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
de Marcel Hauck
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
1
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
Thèmes
Les Swiss Street Food Awards à Bâle
1 / 14
Les Swiss Street Food Awards à Bâle

L’équipe fribourgeoise de The Food Bus
partager sur Facebookpartager sur X
On teste ce déo pour la Coupe du monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Ça a une odeur de grand-mère»
Pour célébrer la Coupe du monde, Axe a lancé un déodorant en édition spéciale au parfum de marshmallow grillé. Quel est le rapport entre le football et une soirée qui fleure bon le bonbon cramé? Excellente question. On l’a testé afin que vous n’ayez pas à le faire.
Comme souvent, la Coupe du monde est l'occasion de voir apparaître des maillots improbables (coucou la Nati), des instruments qui donnent envie de crever, comme le vuvuzela, ou des chansons officielles qu'on préférerait oublier.
L’article