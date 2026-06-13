Future, Tyla, Katy Perry, Rema, Anitta et Lisa ont fait le show ce vendredi soir à Los Angeles. image: x

Pluie de stars pour l'ouverture du Mondial à Los Angeles

On a regardé la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde 2026 en direct aux États-Unis, ce vendredi soir. Au menu: pluie de stars et show XXL... et une robe qui se fait déjà déglinguer sur les réseaux.

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La Coupe du Monde de la FIFA 2026 s'est ouverte à Los Angeles sur un show aussi glamour que gigantesque. Aux antipodes du rythme ronflant de la cérémonie d'ouverture de Toronto, qui rassemblait des stars comme Alanis Morissette, Michael Bublé ou Nora Fatehi, et qui a été émaillée par un couac de ballon flétri (on ne juge pas, ça arrive même aux meilleurs).

Lisa de Blackpink, Future, Anitta, Rema et Tyla, puis Katy Perry dans un deuxième temps, ont mis le feu au stade le plus cher du monde, le SoFi Stadium. On vous raconte.

Future, Tyla et la team «Goals» pour la première cérémonie

1h39: le stade n'est pas encore plein à craquer.

1h41: Ça débute! On a droit à un premier tableau de bienvenue, tambours battants. Un footballeur freestyle fait des étincelles.

1h44: Le rappeur Future débarque devant le trophée, gonflé à bloc (lui), et ça balance un flow équilibré qui cale tout le monde.

1h45: La chanteuse sud-africaine Tyla, notre queen forever, dans une tenue étoilée bleue et blanche, vient lui tenir compagnie. Voix d'ange, visage d'ange, on se met dans le bain: c'est Hollywood, baby.

1h47: Goals! Goals! Goals: Lisa de Blackpink débarque en tenue légère blanche, pour entonner son single issu de l'album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Une trentaine de danseurs, la Brésilienne Anitta et Rema évoluent à ses côtés, dans un tableau représentant Venice Beach. Malgré l'immensité du stade, les artistes arrivent à remplir l'espace de belles énergies.

1h49: Fin du premier tableau.

On attend Katy Perry de pied ferme. Qui restera éveillé pour l'occasion?

Katy se pointe en robe méduse

2h45: On assiste à la Parade des Nations. Le stade, qui peut accueillir quelque 70 000 spectateurs, s'est bien garni entre-temps. C'est solennel, alors que Canada, Mexique, et Etats-Unis sont mis à l'honneur.

2h47: Katy Perry apparaît, tenant un enfant par la main. Sa robe nous laisse cois: c'est une sorte de vermicelles de lambeaux argentés, en mode méduse du futur. «Guirlande... ou paillasson?», se demandent les réseaux, en se moquant de la tenue.

Sachez, pour votre gouverne, qu'il s'agit d'une véritable pièce haute couture:

La chanson qu'elle a interprétée s'intitule Wonder, et le chanteur qui l'a accompagnée est Tius Luka, un jeune Norvégien de 10 ans. Selon la plateforme News Miami, Katy n'a jamais chanté Wonder en live avant ce soir.



Avant la cérémonie, Katy avait déclaré:

«C'est tout à fait approprié pour la chanson cérémonielle que j'ai l'occasion de chanter. Et ce n'est pas nouveau. C'est tiré d'un de mes albums, et j'ai très hâte de l'interpréter» People

2h49: Katy sautille dans ses chaussures à plateformes. On sait que la chérie de Justin Trudeau n'est pas trop calée en danse, on est déjà contents de cette chorégraphie. La dernière chose qu'on voudrait, c'est qu'elle se foule la cheville. Ou qu'elle se foule tout court. Mais ne jugeons pas; on est là pour le sport avant tout.

Bref, on a vu la cérémonie d'ouverture. Place au sport!

(jod)