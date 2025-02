6 classiques du cinéma qui seraient bien plus drôles à l'envers

Et les pires films de l'année sont...

Des Alémaniques pour présenter l'Eurovision? On a plus punk

Voici les genres de films les plus (im)populaires des 100 dernières années

Superman met toujours les gens dans des situations dangereuses et se cache ensuite.

Un garçon voyage dans le passé et tente désespérément de séparer ses parents.

Les grands films de Hollywood sont déjà assez palpitants à l'endroit, mais, quand les internautes font des montages à l’envers, ça offre des histoires encore plus intéressantes.

Une phrase a priori anodine de ce roman m'a subjugué

J'ai lu le dernier livre d'Haruki Murakami et quelques mots, parmi des dizaines de milliers, ont produit un effet inattendu.

J'en étais à la première page du chapitre 10 de «La cité aux murs incertains», le héros venait de ranger la vaisselle et de clore les volets, lorsqu'une petite phrase a priori anodine m'a saisi. J'ai aussitôt cessé ma lecture pour en souligner chaque mot, de sorte à pouvoir les retrouver plus tard et les relire à chaque instant de la journée. Cette phrase la voici: