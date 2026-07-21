23 Fails hilarants pour un mardi sans prise de tête
Hello, everybody, tout le monde!
Réjouissez-vous, c'est mardi!
C'est formidable que vous soyez là. C'est un plaisir de vous revoir.
Et maintenant, sans plus tarder, plongeons-nous dans les images et les GIF les plus drôles que l'internet a déversés depuis la semaine dernière.
Commençons par: un café très rapide.
Nous savons tous, bien sûr, ce qui vient après le café.
Et voici: le signe interdit.
Aucun panneau
L'avantage, c'est que les chats retombent toujours sur leurs pattes.
Les toilettes ne sont pas très silencieuses.
«Art» corporel de la semaine:
Oh, encore un tatouage. Mais on ne sait pas trop si c'est une réussite ou un échec:
Et puisqu'on en parle – Maman, Papa, j'aimerais vous présenter mon nouvel ami:
Salut, merci pour le don.
Un peu kitsch, mais ça va.
Oh là là, je serais tellement en colère.
Le titre de cette semaine est à la fois un échec et une réussite:
Un supporter de football qui avait disparu alors qu'il se rendait à la Coupe du monde a été retrouvé dix jours plus tard dans un pub – «sans avoir la moindre idée qu'on le recherchait».
P.S. Oui, « Soccer » est aussi un échec.
Règle numéro 1 du Fail Tuesday: On ne rit pas des bébés.
L'enfant va bien, il se porte bien.
Conseil de pro pour les coiffeurs: n’utilisez pas l’IA comme photo d’inspiration.
Et voici un conseil pour les clients: trouvez un styliste compétent (et bien formé).
Question pour tout le monde: Comment couperiez-vous cette pizza?
Sûrement pas comme ça, n'est-ce pas? N'EST-CE PAS?
«J'ai peint le piéton dans la rue, patron!»
Y a-t-il eu du sport aujourd'hui?
Tout aussi spectaculaire que de vrais joueurs de football, n'est-ce pas? *Se baisse et court*
Donc, les deux? Lequel vient en premier?
«Toucher les lignes électriques est mortel. Amende de 200 $.»
Vieille erreur, mais toujours ma préférée:
Eeeeet… (un petit en-tête)…
… CiaooOOOOooooooo!!!!!!
Il va bien, il porte un gilet de sauvetage.