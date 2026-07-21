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23 Fails hilarants pour un mardi sans prise de tête

23 Fails hilarants pour un mardi sans prise de tête

C'est l'heure des Fails! Aujourd'hui, vous avez même droit à des photos supplémentaires (pour tous ceux qui détestent les GIFs).
21.07.2026, 05:3021.07.2026, 05:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

Réjouissez-vous, c'est mardi!

C'est formidable que vous soyez là. C'est un plaisir de vous revoir.

Et maintenant, sans plus tarder, plongeons-nous dans les images et les GIF les plus drôles que l'internet a déversés depuis la semaine dernière.

Commençons par: un café très rapide.

GIF animéJouer au GIF
gif via tiktok

Nous savons tous, bien sûr, ce qui vient après le café.

Lusige Fails: Nächste Station: WC, Userinput Max
Image: Userinput von Max

Et voici: le signe interdit.

Die lustigsten Fails überhaupt: Nur hier, beim Faildi
Image: reddit

Aucun panneau

L'avantage, c'est que les chats retombent toujours sur leurs pattes.

Die lustigsten Fails überhaupt: Nur hier, beim Faildi
Image: reddit

Les toilettes ne sont pas très silencieuses.

Die lustigsten Fails überhaupt: Nur hier, beim Faildi
Image: reddit

«Art» corporel de la semaine:

Die lustigsten Fails überhaupt: Nur hier, beim Faildi
Image: reddit

Oh, encore un tatouage. Mais on ne sait pas trop si c'est une réussite ou un échec:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et puisqu'on en parle – Maman, Papa, j'aimerais vous présenter mon nouvel ami:

Die lustigsten Tattoos der Woche
Image: reddit
Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails

Salut, merci pour le don.

Lustige Fails: Käsige Spende
Image: instagram

Un peu kitsch, mais ça va.

Oh là là, je serais tellement en colère.

Lustige Fail Bilder: Keks: Vorstellung vs. Realität
Image: reddit

Le titre de cette semaine est à la fois un échec et une réussite:

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile: Fussballfan im Pub gilt als verschwunden, taucht aber wieder auf
Image: instagram

Un supporter de football qui avait disparu alors qu'il se rendait à la Coupe du monde a été retrouvé dix jours plus tard dans un pub – «sans avoir la moindre idée qu'on le recherchait».

P.S. Oui, « Soccer » est aussi un échec.

Règle numéro 1 du Fail Tuesday: On ne rit pas des bébés.

Die lustigsten Fails überhaupt: Nur hier, beim Faildi
Image: instagram

L'enfant va bien, il se porte bien.

Conseil de pro pour les coiffeurs: n’utilisez pas l’IA comme photo d’inspiration.

Lustige Fails: AI beim Coiffeur
Image: reddit

Et voici un conseil pour les clients: trouvez un styliste compétent (et bien formé).

Die lustigsten Fails der Woche: Haarschnitt an Puppe ging in die Hose
Image: instagram

Question pour tout le monde: Comment couperiez-vous cette pizza?

Lustigen Fails der Woche: Pizza falsch geschnitten
Image: reddit

Sûrement pas comme ça, n'est-ce pas? N'EST-CE PAS?

«J'ai peint le piéton dans la rue, patron!»

Die lustigsten Fails der Woch: auf der strasse gemalter Mann (you had one jon)
Image: reddit

Y a-t-il eu du sport aujourd'hui?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Tout aussi spectaculaire que de vrais joueurs de football, n'est-ce pas? *Se baisse et court*

Donc, les deux? Lequel vient en premier?

Lustiges Schild
Image: reddit

«Toucher les lignes électriques est mortel. Amende de 200 $.»

Vieille erreur, mais toujours ma préférée:

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Eeeeet… (un petit en-tête)…

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

… CiaooOOOOooooooo!!!!!!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Il va bien, il porte un gilet de sauvetage.

Bonus-Win

Du moment qu'elle ne le fait qu'avec une seule piñata et pas avec un autre enfant, c'est clairement une victoire, n'est-ce pas?

There’s more than one way to open a piñata.
by u/Mrs3anw in Unexpected
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