18 images qui prouvent que la météo part en couilles

Il pleut. Enfiiiinnn! Si le retour de la pluie ravit les gens sensés (sorry, not sorry pour le jugement), d'autres ont de la peine à encaisser le retour à la grisaille automnale. Notre résumé météo de l'été, en gifs.

Vous aussi, quand la météo fait le grand écart sans échauffement, ça vous tend? Est-ce que passer de «dôme de chaleur» à «cathédrale de nuages orageux», ça vous vous plonge dans le cafard le plus sombre? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Une partie de nos concitoyens ne vit pas la transition entre chaleur estivale et dépression (météo) de façon très saine, même si cette dernière, selon les prévisions, est temporaire.

Au bureau, les journalistes de watson ont des opinions très contrastées:

«C'est la mort!» La pluie, cette épreuve

«Quand j'ai vu la pluie, j'ai pleuré de joie. (c'est vrai)» Pour ceux qui oublient que oui, les journalistes sont aussi des êtres doués de sensibilité

«J'ai été soulagée. En temps normal, je n'aime pourtant pas la pluie» Il faut admettre qu'un dôme de chaleur, ce n'est pas le pur exemple d'un «temps normal»

Le retour de la pluie, pour vous, c'est... La déprime assurée. J'ai booké la semaine chez mon psy Un bienfait pour la nature et les rues de la ville qui sentaient le pipi chaque vendredi soir Il pleut? Ha bon. Je ne me suis pas déconnecté de Call of Duty depuis deux mois Rien de spécial. Il faut vivre au gré des caprices du ciel Le bonheur total. Je peux enfin bazarder ce ventilo à la cave

Chacun a sa façon propre de faire face à l'affliction. On vous fait un petit résumé des émotions du week-end... en gifs, bien sûr!

De façon générale...

Déjà, il faut être honnête: la plupart d'entre nous râlons tout le temps, au moindre rayon et à la première goutte de pluie. Il faut dire que c'est un des seuls sujets sur lequel on peut se plaindre sans générer des débats interminables:

source: instagram: @weather_meme

Et pour ceux pour qui le «small talk» météo est aussi agréable que de se pincer les doigts dans un tiroir de la cuisine, vous allez être servis. Dans les semaines qui viennent, il faudra s'habituer au chaud/froid, et aux discussions passionnantes que ça va entraîner dans l'open space:

Trop d'émotions

Face aux états du ciel, tout le monde n'est pas égal. Il y a d'abord ceux qui dépriment depuis que trois nuages se sont amoncelés au-dessus du Lavaux:

Une pensée pour ceux qui ont posé leurs vacances fin août -__-

Summer plans be like...🤧 source: instagram

Ceux qui n'ont pas renouvelé leur forfait Netflix.

Certains chez le psy:

Il y a ceux qui se croient dans Ragnarök, et qui ont déjà sorti les habits d'hiver:

Ou encore ceux qui se disent fiers de rester en tongs et en short jusqu'aux portes de l'hiver ou de l'Alaska, ou dont la tenue est adaptée aux deux hémisphères à la fois:

Peut-être que vous êtes de la team des gens sensés, les amoureux du temps humide. Vous vous êtes peut-être tenus tête et pieds nus, sous la pluie, au beau milieu de la ville, pendant 30 minutes, comme si la grâce vous avait touché:

Le reste de mon week-end:

Certains ont ressorti leurs plus beaux K-way. Si vous n'avez pas cette petite bobine trop chou, évitez le K-way (conseil d'ami).

Ce à quoi il faut s'attendre début septembre:

source: instagram @wikihowmuseum

Et vous, vous êtes de quelle team? Team Ragnarök, déjà paré pour un hiver de trois ans Toujours en tongs, le soleil est gravé dans mon coeur Le haut en veste, les jambes à l'air. Faut pas s'étouffer Il pleut? Où ça? Je suis en boule dans mon lit, je ne bouge plus jusqu'au retour du soleil

Un résumé de la météo depuis fin juillet

Phase 1:

Phase 2:

Phase 3:

Phase 4: source: instagram @bowie_shoppe

Phase 5:

Et sinon?

