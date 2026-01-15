Paléo a séduit le public et le jury aux European Festival Awards. Image: Paléo

Le meilleur festival d'Europe est en Suisse romande

C'est une victoire historique pour la plaine de l'Asse. Mercredi soir, lors des European Festival Awards aux Pays-Bas, le Paléo Festival a remporté le titre de «Best Major Festival», devançant les plus grands événements du continent.

La nouvelle fait déjà vibrer Nyon et bien au-delà. Comme le rapporte le quotidien 24 heures, le Paléo Festival a été désigné meilleur grand festival européen lors des European Festival Awards, une cérémonie prestigieuse organisée à l'Eurosonic Noorderslag (ESNS), aux Pays-bas.

Ce prix, remis par l'association européenne Yourope, couronne les événements accueillant plus de 40 000 festivaliers par jour.

Une récompense pour 5400 bénévoles

Le Paléo a réussi à convaincre sur tous les fronts: d'abord le public, avec plus de 300 000 votes récoltés en ligne, puis un jury d'experts qui a tranché en faveur des Nyonnais face à neuf autres finalistes.

Pour Daniel Rossellat, fondateur et président du festival cité par 24 heures, ce succès est avant tout humain:

Ce titre récompense avant tout une aventure collective et l’engagement exceptionnel de toute la communauté Paléo, en particulier de ses bénévoles» Daniel Rossellat, 24 Heures

Rappelons que l'événement s'appuie chaque année sur le travail de 5400 volontaires.

En route vers la 50e édition

Cette distinction arrive à point nommé pour le festival qui, selon les chiffres relayés par 24 heures, a attiré 250 000 spectateurs en 2025 malgré une météo capricieuse.

Si la programmation de l'édition 2026 ne sera dévoilée qu'en mars prochain, tous les regards se tournent déjà vers 2027. Ce sera alors la 50e édition du Paléo, une étape symbolique qui devrait également marquer le dernier tour de piste de Daniel Rossellat à la tête de son «bébé», précise le quotidien vaudois.

Revoir les European Festival Awards 2025 👇 Vidéo: YouTube/Pro-Time Broadcast BV

