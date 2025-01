Kevin Germanier nous a offert un chaos magnifié de couleurs et de textures. Getty Images Europe

Le couturier suisse Kevin Germanier a pris Paris d'assaut

Rien n'arrête Kevin Germanier dans son ascension. La perle de la mode helvétique a accroché son étoile à la Haute Couture Week à Paris ce jeudi 30 janvier, avec une collection aussi flamboyante qu'originale.

Le designer valaisan de 33 ans a clôturé la Fashion Week parisienne dédiée à la Haute Couture en illuminant le Palais de Tokyo de mille éclats. Une véritable consécration pour la jeune griffe Germanier, qui s'est fait globalement connaître à travers les JO de Paris 2024, en concevant 120 des costumes de la cérémonie de clôture.

Ce jeudi 30 janvier, Germanier a présenté sa première collection Haute Couture composée de 25 looks, qu'il a intitulée «Les Globuleuses». Les pièces «germaniennes» nous ont plongés dans un chaos restructuré en «globules colorés» et ultra-texturés.

Fidèle à son ADN qui affectionne l'upcycling et le monde des artisans, la griffe a offert un véritable arc-en-ciel de perles, de broderies raffinées et de matériaux s'offrant une seconde vie. Comme l'explique le créateur au média Le Monde, l'on compte par exemple des robes «fabriquées à partir de vieux stylos découpés pour les faire ressembler à des coraux».

Le créateur né à Granges (VS) a aussi réutilisé des rideaux chamarrés que l’on voit sur les chars de carnaval, ou encore des vestes Dior ou Saint Laurent.

Selon le Huffington Post, Kevin Germanier a déjà franchi des jalons symboliques, notamment en se plaçant demi-finaliste du prix LVMH pour la jeune création, et en intégrant le prestigieux classement du magazine Forbes des «30 Under 30» dans la catégorie Europe, arts et culture en 2020, dans lequel Simon Porte Jacquemus a également figuré. Un gros événement se profile: cette année, il va dessiner les costumes de l’Eurovision, qui aura lieu sur ses terres.

Sans plus attendre, voici quelques photos du défilé.

