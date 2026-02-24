Oyé, oyé! Les racleurs expérimentés sont à nouveau convoqués. image: myexpo

La «plus grande raclette du monde» revient faire suer le Valais

Près de 5000 personnes sous un même toit pour déguster des meules de fromage AOP: l'événement «The plus grande raclette of the world» revient le 18 avril 2026 à Martigny Expo. Préparez vos fourchettes, la billetterie risque d'exploser.

Le rendez-vous est pris: le 18 avril 2026, le Valais va à nouveau prouver qu'il est le roi incontesté des belles et bonnes meules. Après un premier record en 2025, les organisateurs remettent le couvert pour une deuxième édition qui s'annonce déjà électrique.

Pour rappel: on y était (et on a survécu)

L'an dernier, watson s'était rendu au cœur de la fournaise pour assister à cette compétition hors norme. Entre la chaleur des fours, l'odeur entêtante du fromage et l'ambiance survoltée des 361 racleurs bénévoles, l'immersion était totale.

Voici la vidéo de notre épopée au pays du fromage fondu:

Vidéo: watson

Et l'article complet pour les plus assidus:

L'honneur est sauf

Pour rappel, cette manifestation est née d'un «affront»: le record du monde était détenu par la France, mais, comme le soulignaient les organisateurs, les Français utilisaient des «raclonettes», ce qui frise l'hérésie en terre valaisanne.

En réunissant 4893 participants l'année passée, le Valais a remis l'église au milieu du village (et le fromage au milieu de l'assiette).

Pour cette édition 2026, l'objectif n'est pas forcément de battre un nouveau record, mais de défendre l'identité du terroir. Comme le souligne Vincent Claivaz, président de myexpo, qui organise l'événement, il s'agit de célébrer la «véritable» raclette du Valais AOP, celle que l'on racle à la meule. Le célèbre Eddy Baillifard sera d'ailleurs à nouveau présent pour garantir le respect du geste «juste».

«Dès le départ, nous voulions remettre la raclette, la vraie, au centre du village. Pas seulement battre un record, mais défendre un savoir-faire et une identité» Vincent Claivaz, président de myexpo.

Un sprint pour les billets

Si vous voulez votre place à table, il va falloir être très rapide. Les billets seront mis en vente exclusivement sur la plateforme QoQa le jeudi 5 mars 2026 à 9h44 précises. L'an dernier, l'événement avait affiché complet en seulement 1 heure et 20 minutes.

Pour ceux qui préfèrent passer derrière le four, les inscriptions pour les 350 racleurs et bénévoles recherchés sont ouvertes jusqu'au 15 mars sur le site officiel.

Voici l'affiche pour l'édition 2026.

Les infos pratiques • Date: 18 avril 2026

• Horaire de l’événement: 18h30 – 03h00 («before» dès 17h)

• Lieu: Martigny Expo (Suisse), Avenue du Levant 91

• Les billets seront mis en vente exclusivement via la plateforme QoQa, le jeudi 5 mars 2026 à9h44 précises.



Retours en chiffres sur la première édition 2025 • Nombre total de participants: 4893 dont 361 racleurs bénévoles

• Quantité de fromage servie: 815 demi-meules, soit 2037 kg

• Pommes de terre consommées: 1200 kg

• Cornichons et oignons: 1212 pots image: myexpo

(jod)

