Seuls 25% des pneus d'été testés par le TCS sont «très recommandés»

Le TCS a testé 16 pneus d'été, un point du classement est jugé «frappant».

A l’approche du changement de pneus, le message est clair: tous les pneus d’été ne se valent pas. Le dernier test du Touring Club Suisse (TCS) montre que les pneus bon marché ferment la marche du classement, tandis que seuls quelques modèles premium parviennent à convaincre sur l’ensemble des critères de sécurité et d’environnement.

Pour ce test publié le 24 février 2026, le TCS a passé au crible 16 pneus d’été dans la dimension 225/50 R17:

«Cette dimension convient à des véhicules de la classe moyenne tels que le VW Sharan, les Audi A4, A5 ou TT, les BMW séries 2, 3 et 4, les Skoda Octavia Scout et Yeti, l’Alfa Romeo Giulia, les Peugeot 3008 et 5008 ainsi que les Volvo S80, V40, V60 ou V70.»

Les essais ont été réalisés avec une Audi A4 Avant et reposent sur 15 critères, regroupés en deux grands axes: la sécurité de conduite et le bilan environnemental.

Trois pneus d'été «très recommandés» par le TCS

Seuls trois modèles décrochent la mention «très recommandé». Il s’agit du Continental PremiumContact 7, du Pirelli Cinturato (C3) et du Goodyear EfficientGrip Performance 2. Ces pneus se distinguent par des performances élevées et constantes sur route sèche comme mouillée, mais aussi par une bonne longévité, une faible abrasion et une bonne efficience énergétique.

Selon le TCS, c’est précisément cet équilibre global qui fait la différence. Exceller dans un seul domaine ne suffit pas pour obtenir une bonne note finale. Le Touring Club résume:

«Le diable se cache dans les détails»

De bons pneus… avec quelques faiblesses

Juste derrière, six pneus manquent de peu la meilleure mention. Certains brillent en tenue de route mais s’usent plus vite, d’autres affichent de bons résultats environnementaux au prix de légers déficits en sécurité. C’est notamment le cas du Michelin Primacy 5, qui obtient la meilleure note environnementale du test, mais montre des faiblesses sur chaussée sèche.

D’autres modèles, comme le Firestone Roadhawk2 ou le Bridgestone Turanza 6, restent solides dans l’ensemble, mais pèchent sur des points précis comme l’abrasion ou la sécurité de conduite.

Les pneus bon marché en queue de classement

En bas du tableau, le constat est plus sévère. Les trois derniers pneus, tous issus du segment «budget», ne dépassent pas la mention «recommandé sous conditions». Le TCS pointe un manque d’équilibre marqué:

distances de freinage plus longues,

mauvaises performances sur chaussée sèche,

usure rapide,

efficience médiocre.

Pour le lobby routier, «il est frappant de constater que ces trois pneus proviennent tous de Chine.»

Le cas du Linglong Sport Master est particulièrement parlant. S’il se montre excellent sur chaussée mouillée, il affiche en contrepartie les pires résultats du test sur route sèche, ainsi que la durée de vie la plus faible. Une démonstration, selon le TCS, qu’un pneu doit offrir des réserves de sécurité dans toutes les situations, et pas seulement dans une discipline.

Le conseil du TCS pour vos pneus d'été

Le TCS enjoint les automobilistes à choisir au minimum un pneu noté «recommandé». Pour les automobilistes qui roulent beaucoup, mieux vaut privilégier un modèle bien noté à la fois en sécurité et en environnement. Le Touring Club rappelle que, en cas d’imprévu, ce sont les quelques centimètres carrés de contact entre le pneu et la route qui font toute la différence. Un choix qui peut sembler anodin, mais qui reste déterminant pour la sécurité… et le portefeuille sur le long terme. (hun)