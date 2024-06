Mais pourquoi le thé froid Migros est-il aussi iconique?

Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)

Un exemple parmi d'autres, la collection de vêtements prêt-à-porter lancée en 2022 par Migros Vaud et le désigner Sébastian Strappazzon, lancée expressément pour parler aux jeunes, et qui faisait la part belle à l'iconique brique en carton bleu clair.

Pourtant, son succès sur les réseaux ne fait pas forcément de lui un produit incontournable auprès des plus jeunes, avance Alberto Gomez. «La génération Z n'a pas la même affection pour Migros que la précédente», développe-t-il. «Aujourd'hui, les jeunes font attention à leur porte-monnaie, et optent souvent pour l'option la moins chère, indépendamment de la marque ou du détaillant».

«On est soit Coca soit Pepsi. On aime ou on n'aime pas. Et si on aime, on préfère certaines variantes par rapport à d'autres, comme le Coca Zéro ou classique»

D'autant plus qu'il est «très reconnaissable», poursuit-il. Et pour cause: «C'est l'une des seules boissons vendues par Migros dont le code couleur n'a jamais changé».

La version au citron a été la première, suivie deux ans plus tard par l'Ice Tea à la pêche. On compte désormais huit arômes différents, mais la variante d'origine reste toujours la plus appréciée, selon Migros. Une véritable succes-story , qui soulève la question suivante: pourquoi lui?

Sa popularité auprès des Suisses en a fait une sorte de symbole national, au même titre que les montres et le Cervin. Tant dans la vie de tous les jours que sur les réseaux sociaux, où il fait l'objet d'innombrables mèmes et a acquis un statut tout simplement légendaire.

Le thé froid de Migros fête cette année son 40e anniversaire. Star des réseaux sociaux, il bénéficie d'une image reconnaissable, d'un prix attrayant et d'un lien affectif sagement cultivé par le géant orange. Qui s'en sert pour tenter de se connecter avec les plus jeunes.

La Suisse veut absolument convaincre ces 3 pays de venir au Bürgenstock

Au moins 90 Etats et organisations participeront à la conférence de paix du 15 et 16 juin en Suisse. L'Inde, la Chine et le Brésil viendront-ils? Ils ont jusqu'à vendredi pour décider.

Lorsque la présidente de la Confédération Viola Amherd et le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis sont entrés lundi matin dans la salle du Centre de presse de la Bundesgasse 8-12 à Berne, ils ont fait face à une salle comble. Un nombre remarquablement élevé de journalistes internationaux étaient présents – de la chaîne allemande ARD aux agences de presse Associated Press, basée à New York, et Reuters, basée à Londres.