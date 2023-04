Une nouvelle télé-réalité débarque bientôt sur M6

M6 vient tout juste d'acquérir les droits d'une émission de télé-réalité d'aventure déjà diffusée en Belgique.

Selon les informations du Parisien, la chaine M6 s'est jetée sur un nouveau concept de télé-réalité d'aventure nommé «Destination X». Le concept? Dix candidats voyagent à travers l'Europe dans un bus flanqué d'un énorme «X» sur le toit et les vitres opaques. Une fois le véhicule arrêté, les fenêtres s'ouvrent et les candidats doivent deviner où ils se trouvent. Ça paraît un peu basique, mais les États-Unis et le Royaume-Uni ont également acheté les droits de cette émission d'origine belge.

Une fois l’engin arrêté, les vitres s’ouvrent et à l’aide de quelques indices, les voyageurs doivent déterminer la ville dans laquelle ils se trouvent. Après avoir indiqué sur une carte le lieu où ils pensent être, le candidat le plus éloigné de la réalité devra descendre du bus et sera donc éliminé. «Le téléspectateur joue en même temps et ne découvre le résultat qu’à la fin, comme les candidats», se réjouit le directeur général des programmes de la chaine, Guillaume Charles.

Le format ne fait pas forcément rêver, car quelque peu statique, néanmoins il cartonne en Belgique depuis février. Pour le rendre un poil excitant, la production a été jusqu’à mettre le bus sur une plateforme dirigée par une grue, le but étant de faire croire aux joueurs qu'il était en pleine mer.

Sur les réseaux sociaux – et particulièrement TikTok – des internautes se filment également en train de jouer au jeu disponible en ligne et dont le concept est très similaire. En effet, le joueur doit deviner le pays et la ville dans laquelle il se trouve à l'aide d'indices qu'il trouvera sur la capture d'écran que le jeu lui propose. Plus il est proche, plus il passera de niveaux dans le jeu.

L'émission sera produite par la société ITV Studios qui se charge déjà d'un gros monstre de la télé-réalité, l'émission The Voice ou plus récemment Love Island, présentée par Delphine Wespiser.

Aucune date de diffusion n'a pour l'instant été communiquée. Selon le directeur général de M6, il n'y a «pas d'urgence de mise à l’antenne.» La chaine estime qu'il s'agit d'une émission qui peut «coexister avec d’autres formats que nous avons déjà en cours.» Il faudra donc patienter pour découvrir Destination X. Sinon, pour ceux qui aiment les télé-réalités avec des bus, sachez que rien n'égale Next, l'émission des années 2000 sur MTV. Elle n'est plus diffusée à la télé, mais ça doit se trouver dans les nimbes de YouTube.

