On a demandé à une scientifique de nous expliquer Taylor Swift

Qu'est-ce qui caractérise le phénomène Taylor Swift? On a interrogé la professeure Christine Lötscher, spécialiste de la pop culture chez les jeunes filles.

Ce mardi 9 juillet et mercredi 10 juillet, Taylor Swift a donné deux concerts à Zurich. L'Américaine est depuis un certain temps déjà devenu la plus grande pop star de la planète. Elle enchaîne les records de vente, mais pas que, puisque tout ce qui touche à la chanteuse dépasse l'entendement.

Qu'est-ce qui caractérise le phénomène Taylor Swift? Nous avons interrogé la professeure Christine Lötscher à ce sujet. Titulaire de la chaire de littérature et de médias populaires à l'Université de Zurich, elle est spécialisée dans la recherche sur les médias destinés aux enfants et aux adolescents.

La Prof. Dr. Christine Lötscher n'est pas (encore) une Swiftie radicale. Image: unizh

watson: Madame Lötscher, êtes-vous une Swiftie?

Christine Lötscher: Votre question est délicate. À l'origine, je n'étais certainement pas une Swiftie. Mon intérêt pour Taylor Swift a débuté pour des raisons scientifiques, en lien avec mes recherches sur la pop culture destinée aux jeunes filles.



Et maintenant, vous l'êtes?

Je commence à être intriguée et je remarque en moi certains traits caractéristiques des Swifties.​

«Taylor Swift est un bon exemple pour les enfants»

Moi-même, je suis le père d'une Swiftie. Je lui ai offert des billets pour le concert, mais je ne comprends que moyennement l'engouement. Je trouve Taylor Swift plutôt ennuyeuse.

Il existe une tradition de récits romantiques au féminin remontant au 19e siècle, qui est malheureusement sous-estimée et souvent dévalorisée comme étant triviale et kitsch. Taylor Swift a transcendé cette manière de raconter des histoires, en la sortant de l'intimité des chambres de jeunes filles pour en faire un phénomène majeur. Elle l'a fait avec confiance en soi, une ouverture sincère à ses propres émotions, et la capacité de transformer des expériences négatives en quelque chose de créatif. Dans ses chansons, elle ne cherche pas toujours à paraître la plus cool ou la plus géniale. Elle parle de ruptures et de sentiments douloureux, y compris ceux qu'elle éprouve envers elle-même.



Et tout cela est authentique?

Son apparence, son show et sa façon de s'exprimer dans les talk-shows sont authentiques. Taylor Swift est accessible pour ses fans. Il faut également souligner qu'elle possède un humour et une autodérision incroyables, ce qui lui permet de garder une certaine distance.



«Elle est accessible pour ses fans»

C'est donc un bon exempe pour ma fille.

Oui, absolument.



Taylor Swift à Wembley à Londres. Sa musique a fait d'elle une milliardaire. Image: keystone

Ok, mais je ne comprends pas ce succès monstrueux. Elle n'est pourtant pas la seule à avoir de l'autodérision et des mélodies accrocheuses.

Dans ses chansons, elle raconte des expériences personnelles que beaucoup de gens, pas seulement les femmes, ont vécues. Son thème principal, l'amour, a toujours été un pilier du succès dans la culture populaire. Elle utilise brillamment la littérature pour ce faire, étant pleinement consciente que les sentiments sont également des constructions sociales — et elle en joue habilement. C'est pourquoi les textes de Swift sont touchants, tout en offrant une certaine distance qui permet d'en rire.



«Taylor Swift a une grande connaissance de la poésie américaine»

C'est déjà moins futile.

Les textes de Taylor Swift sont vraiment excellents et invitent à une réflexion profonde. Ils sont rédigés dans une tradition littéraire, de manière intelligente, et présentés sous forme de chansons pop. Taylor Swift est une poétesse, avec une grande connaissance de la poésie américaine.



Il faut donc tendre l'oreille avec Taylor Swift?

Au début, je n'imaginais pas que la musique pourrait me toucher à ce point. C'est de la pop accrocheuse, simple, parfaite pour passer en fond sonore. Pourtant, on peut aussi s'y investir complètement. Plus on explore le parcours de Taylor Swift, plus on découvre son processus de composition, plus on se laisse immerger dans son univers, plus cela devient captivant. Je me suis laissée emporter. Son jeu avec les images, laissant place à l'interprétation, me fascine tout particulièrement.



Avant cet entretien, ma théorie sur le succès de Taylor Swift était que comme nous nous trouvons dans une période d'incertitude, les gens ont tendance à se tourner vers des choses plus terre à terre, qui dégagent une certaine stabilité et sécurité, sans être non plus excitantes.

Je ne suis pas sûr que «terre à terre» soit le terme exact, mais en tant qu'individu, on se sent interpellé et compris par elle. De plus, son œuvre est désormais vaste et riche. Taylor Swift incarne parfaitement le phénomène transmédia.



C'est-à-dire?

Elle maîtrise parfaitement l'exploitation des divers canaux: elle crée un univers où chaque élément interagit avec les autres. De là découlent une multitude d'histoires possibles, ce qui fascine les gens. Le «Taylorverse» peut être exploré presque à l'infini, ce qui est caractéristique de l'ère numérique moderne. Les fans peuvent suivre des films, des clips musicaux, des documentaires et des talk-shows avec elle, consommer du contenu sur les réseaux sociaux et participer aux discussions sur les forums. C'est un passe-temps presque infini.

Grâce à un marketing parfait…

C'est une femme exceptionnelle en matière de marketing, mais elle a également quelque chose de précieux à offrir. Elle inspire et touche les gens, et la manière élégante dont elle intègre cela dans le Taylorverse montre son talent pour la commercialisation. Elle incarne ce que la pop peut accomplir au 21e siècle.



Taylor Swift et son groupe: The Agency. Image: keystone

Elle respire la souveraineté?

Certainement. Elle est puissante, déterminée, espiègle et féministe. Son succès mondial a débuté par une expérience négative avec Kanye West: une expérience difficile pour elle, mais qu'elle a transformée en quelque chose de positif. Elle sait tirer profit des difficultés pour en faire des opportunités. Il y a eu de nombreux moments dans sa vie où elle a utilisé son libre arbitre.



Qu'est-ce que vous entendez par «libre arbitre»?

Le pouvoir d'agir. C'est ce que les féministes recherchent toujours: prendre les choses en main. C'est exactement ce qu'elle a fait. Un autre exemple est lorsqu'elle a revendiqué les droits de ses chansons, ce qui l'a amenée à réenregistrer six albums. Ou encore lorsqu'elle participe à des talk-shows où elle se montre extrêmement drôle.



Je dois reconnaître que tout ceci est assez intéressant.

C'est certainement un personnage fascinant, et elle semble plutôt cohérente sans être déchirée par des contradictions — ce qui peut être aussi cool pour une pop star. Elle donne l'impression de contrôler parfaitement son univers. Ainsi, elle réalise naturellement un fantasme que l'on rencontre rarement dans la réalité, surtout à une époque où beaucoup de choses semblent se désagréger. Cela résonne profondément avec sa communauté, qui est également unique.



«Communauté» est un terme poli. On pourrait aussi la qualifier de culte avec ses propres rituels. Lorsque beaucoup de personnes agissent de la même manière sur commande, il est toujours sage d'exercer la prudence.

Je comprends votre remarque. Mais avec Taylor Swift, c'est ludique. La communauté est extrêmement inclusive — et d'ailleurs très hétérogène. Le spectre des Swifties est extrêmement large. Pour vous rassurer: je connais beaucoup de fans qui ne participent pas à tout cela et qui ne sont pas exclus pour autant. Ce n'est pas militaire.



Taylor Swift qui dirige les foules en s'amusant, pendant sa chanson Marjorie. Image: Twitter, Jaymie Bailey

Personne ne mettra des paillettes dans ma bière si je n'échange pas de bracelets?

Je n'en ai pas d'expérience personnelle, mais d'après ce que les membres de la communauté me disent, ils se sentent incroyablement libres — tout en étant pleinement intégrés. Il n'y a aucune obligation.



«La communauté de fans est large et personne n'en est exclu»

C'est bon à savoir, je dirai à ma fille que le professeur m'a assuré que je n'étais pas obligé de participer!

(Rires) Mais les Swifties doivent porter une tenue de l'«Era» qui leur correspond... [ndlr: «Era» se traduit par une période de sa vie, que l'on associe à un album de Taylor].



Des Swifties à Singapour: les fans de la chanteuse s'habillent selon l'«Era» à laquelle elles s'identifient le mieux. Image: keystone

Vous voyez! Obligation de se retrouver dans la cour de récréation!

Non, non! Mon impression est que les Swifties les plus passionnées trouvent cela absolument fantastique. Elles planifient depuis des mois ce qu'elles vont porter — correspondant à l'«Era» qui leur est chère. C'est un aspect ludique de leur engagement.



Une fois, j'ai participé à une émission avec un confrère, le Swiftie en chef des scientifiques, Jörn Glasenapp. Il m'a regardé et m'a dit: Folklore [ndlr: Folklore est le titre d'un des albums], c'est vraiment drôle.

J'irai avec mes jeans gris et mon t-shirt de papa. Comme toujours...

Dans votre cas, l'«Era» de votre fille sera probablement la peur de se retrouver avec un père embarrassant.



Je dois vivre avec ça tous les jours. Pas seulement pendant le concert...

Sans forcément mettre un body à paillettes, vous trouverez peut-être un moyen de vous intégrer sans perdre votre dignité.



Je pourrais me résoudre à acheter un bracelet.

Alors, portez un bracelet.



Je dois admettre que vous avez réussi à me faire aimer Taylor Swift. Mais sa musique reste de la pop pour filles.

Maintenant, les choses ont changé. Je trouve ça fantastique. Auparavant, la pop destinée aux filles était souvent reléguée à un simple divertissement féminin. En tant que femme intellectuelle, écouter ce genre de musique n'était pas toujours vu d'un bon œil. Aujourd'hui, c'est différent, et c'est pourquoi j’y prends vraiment plaisir.



Dans ce cas, je suppose que vous allez au concert?

Non, pas du tout. Je suis en vacances et je me suis mal organisée. Peut-être que j'arriverai à assister à un concert après la tournée. Mais je suis content que vous puissiez y aller.



Et cela me réjouit, surtout pour ma fille et ma filleule, mais aussi, grâce à vos explications, un peu pour moi-même!



Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé et j'espère que vous aurez des billets pour l'après-tournée. Ce ne sera sans doute pas facile.

Traduit et adapté par Noëline Flippe