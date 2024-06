Les CFF ont prévu un plan pour l'arrivée de Taylor Swift en Suisse

La seule étape suisse du Eras Tour, tournée monstrueuse de la chanteuse, se fera à Zurich. A cette occasion, les CFF ont tout fait pour assurer un «voyage confortable et sans stress en transports publics».

La chanteuse débarque en Suisse dans trois petites semaines seulement. Au total, environ 90 000 fans sont attendus au stade Letzigrund pour les deux concerts événements de Taylor Swift à Zurich. A cette occasion, les CFF ont prévu un dispositif pour le moins exceptionnel pour mener les Swifties à bon port.

Trains spéciaux et billets degriffés

Afin d'assurer le bon déroulement de votre parcours à Zurich, et à la demande de la société organisatrice des deux concerts événements, des trains réguliers seront renforcés pour les trajets aller et retour le 9 et 10 juillet prochain.

Une coordination étroite avec les transports publics zurichois garantira également une fréquence accrue de trams et de bus entre la gare centrale et le lieu de l'événement, le stade Letzigrund. De plus, la compagnie ferroviaire suisse rappelle qu'elle propose également des billets dégriffés, à prix réduit.

Aussi, les horaires des CFF seront adaptés aux heures du spectacle. Des plages horaires déjà disponibles, en allemand, sur le site internet des CFF.

Swifites, rendez-vous donc à Zurich le 9 et 10 juillet prochain pour deux concerts événements qui marqueront, sans aucun doute, vos esprits!

