Divertissement
Taylor Swift

Voici la routine de Taylor Swift après un concert de 3h30

Taylor Swift a donné quelques indices sur sa routine post-concert dans une vidéo de promotion pour un nouveau docu-série en six épisodes. (Photo by Kate Green/Getty Images)
Que faisait donc Taylor Swift après d'être enfilé trois heures trente de performance sur scène?Getty Images Europe

En même temps qu'un énième nouveau projet, la superstar de la pop a dévoilé à ses fans son rituel post-show, au milieu de sa tournée désormais terminée Eras. Au menu? De l'eau chaude, des poils de chat et des «tonnes de room-service».
14.10.2025, 18:4514.10.2025, 18:45
Marine Brunner
Marine Brunner

Vous pensiez peut-être que Taylor Swift se contenterait d'un nouvel album, de casser quelques records supplémentaires et de sortir au cinéma un nouveau film de concert? Que nenni, braves gens! Trop heureuse de régaler l'appétit insatiable de ses fans - et d'agacer les autres - la chanteuse vient d'annoncer ce lundi un énième projet.

Pourquoi Taylor Swift se fait défoncer par ses fans

En trois mots? Une série documentaire en six parties qui revient sur sa tournée internationale fraîchement terminée, Eras Tour, et diffusée en avant-première sur Disney+ dès le 12 décembre - la veille du 36e anniversaire de Taylor Swift, ça tombe bien.

La bande-annonce, pour les curieux

Vidéo: watson

«C'était la fin d'une époque et nous le savions. Nous voulions nous souvenir de chaque instant précédant l'apogée du chapitre le plus important et le plus intense de nos vies», écrit Taylor sur Instagram, en annonçant la série.

«Nous avons donc confié à des cinéastes le soin de filmer cette tournée et toutes les histoires qui s'y sont tissées jusqu'à sa fin»
Taylor Swift lundi, en partageant l'annonce

Dans la bande-annonce du docu-série, outre des extraits des coulisses de la tournée Eras et de l'entraînement harassant de la chanteuse pour garantir une performance parfaite, la chanteuse dévoile également quelques secondes de son rituel pour se détendre, après les 3h30 rituelles de concert.

Un pilier de la routine post-concert de Taylor Swift: le bain.
Un pilier de la routine post-concert de Taylor Swift: le bain.image: disney+

«Je ne vais pas pouvoir dormir, je n'arrive pas à redescendre», confie-t-elle à l'équipe de tournage, encore vêtue d'une de ses tenues de scène, son chat, Benjamin Button, à ses côtés. Dans une chambre d'hôtel à l'ambiance tamisée, on la voit se démaquiller et retirer ses faux cils, tout en se faisant couler un bon bain chaud.

Benjamin Button, le chat de Taylor Swift.
L'opération est supervisée par Benjamin Button.image: disney+

Evidemment, chaque produit posé au bord a fait l'objet d'une étude scrupuleuse de la part des médias spécialisés. Des essentiels approuvés par Taylor Swift qui ne manqueront pas de s'arracher dans les prochaines heures sur les sites de Sephora et consœurs.

Les principaux produits utilisés dans la baignoire de la star incluent une crème Dr Barbara Sturm, un nettoyant purifiant de Tata Harper Skincare, un gel douche Ouai St. Bart, ainsi qu'un shampoing et ...
Les principaux produits utilisés dans la baignoire de la star incluent une crème Dr Barbara Sturm, un nettoyant purifiant de Tata Harper Skincare, un gel douche Ouai St. Bart, ainsi qu'un shampoing et après- shampooing Christophe Robin, selon Harper's Bazaar.image: disney+
L'étape obligée, le démaquillage.
L'étape obligée, le démaquillage.image: disney+

Après quoi, Taylor «regarde des tonnes de télé» et «mange au room service au lit» - sans oublier de «dédicacer un carton de 2000 CD. Et puis, je suis fatiguée. Et on recommence», confie-t-elle. Une habitude qu'elle a donc réitérée 149 fois dans 21 pays, entre mars 2023 et décembre 2024.

Et ça, c'est quand Taylor Swift ne décide pas de retrouver quelques amis, comme l'a révélé son amie Zoë Kravitz lors d'une apparition sur le Tonight Show de Jimmy Fallon, en août 2024.

«Après avoir joué devant des milliers de personnes, elle vient nous voir et on boit du vin, on mange un burger et on passe du temps ensemble»
Zoë Kravitz

«On ne devinerait jamais qu'elle vient de se produire à Wembley», avouait encore l'actrice, visiblement soufflée par l'endurance de Taylor Swift, qu'elle décrit encore comme quelqu'un de «très normal».

Un verre de vin, ok, mais pas plus. Comme l'avait confié Taylor Swift elle-même au magazine Time, en décembre 2023, elle avait momentanément renoncé à l'alcool au moment d'entamer sa tournée. «Faire un concert avec la gueule de bois… Je ne veux pas connaître ça.»

Sans ce «monstre», Taylor Swift n’aurait pas été agaçante

En revanche, entre chaque concert, l'artiste hyperactive pouvait se muer en véritable loque: «Je ne quitte mon lit que pour aller chercher à manger et ramener ça au lit», confessait-elle encore au Time. «C'est un rêve. Je peux à peine parler, car je chante depuis trois concerts d'affilée. A chaque pas, mes pieds craquent, craquent, craquent à force de danser en talons.»

Autres projets sur les rails

Outre ce docu-série en six parties sur lesquels ne manqueront pas de se jeter les curieux, Taylor Swift prévoit de régaler les Swifties avec The Final Show, un film de concert plus classique, tourné lors d'une étape à Vancouver.

Quant à The Art of a Showgirl, son douzième album studio sorti il y a dix jours, il est d'ores et déjà devenu le troisième opus de la chanteuse à atteindre le sommet des charts en 2025, après Lover en février et The Tortured Poets Department. Il a également établi le record des plus grandes ventes hebdomadaires de l'histoire des Etats-Unis, dépassant 25 d'Adele.

Ça mérite bien un verre de vin.

«Taylormania» à Zurich

Vidéo: watson
Thèmes
