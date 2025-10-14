Voici la routine de Taylor Swift après un concert de 3h30
Vous pensiez peut-être que Taylor Swift se contenterait d'un nouvel album, de casser quelques records supplémentaires et de sortir au cinéma un nouveau film de concert? Que nenni, braves gens! Trop heureuse de régaler l'appétit insatiable de ses fans - et d'agacer les autres - la chanteuse vient d'annoncer ce lundi un énième projet.
En trois mots? Une série documentaire en six parties qui revient sur sa tournée internationale fraîchement terminée, Eras Tour, et diffusée en avant-première sur Disney+ dès le 12 décembre - la veille du 36e anniversaire de Taylor Swift, ça tombe bien.
La bande-annonce, pour les curieux
«C'était la fin d'une époque et nous le savions. Nous voulions nous souvenir de chaque instant précédant l'apogée du chapitre le plus important et le plus intense de nos vies», écrit Taylor sur Instagram, en annonçant la série.
Dans la bande-annonce du docu-série, outre des extraits des coulisses de la tournée Eras et de l'entraînement harassant de la chanteuse pour garantir une performance parfaite, la chanteuse dévoile également quelques secondes de son rituel pour se détendre, après les 3h30 rituelles de concert.
«Je ne vais pas pouvoir dormir, je n'arrive pas à redescendre», confie-t-elle à l'équipe de tournage, encore vêtue d'une de ses tenues de scène, son chat, Benjamin Button, à ses côtés. Dans une chambre d'hôtel à l'ambiance tamisée, on la voit se démaquiller et retirer ses faux cils, tout en se faisant couler un bon bain chaud.
Evidemment, chaque produit posé au bord a fait l'objet d'une étude scrupuleuse de la part des médias spécialisés. Des essentiels approuvés par Taylor Swift qui ne manqueront pas de s'arracher dans les prochaines heures sur les sites de Sephora et consœurs.
Après quoi, Taylor «regarde des tonnes de télé» et «mange au room service au lit» - sans oublier de «dédicacer un carton de 2000 CD. Et puis, je suis fatiguée. Et on recommence», confie-t-elle. Une habitude qu'elle a donc réitérée 149 fois dans 21 pays, entre mars 2023 et décembre 2024.
Et ça, c'est quand Taylor Swift ne décide pas de retrouver quelques amis, comme l'a révélé son amie Zoë Kravitz lors d'une apparition sur le Tonight Show de Jimmy Fallon, en août 2024.
«On ne devinerait jamais qu'elle vient de se produire à Wembley», avouait encore l'actrice, visiblement soufflée par l'endurance de Taylor Swift, qu'elle décrit encore comme quelqu'un de «très normal».
Un verre de vin, ok, mais pas plus. Comme l'avait confié Taylor Swift elle-même au magazine Time, en décembre 2023, elle avait momentanément renoncé à l'alcool au moment d'entamer sa tournée. «Faire un concert avec la gueule de bois… Je ne veux pas connaître ça.»
En revanche, entre chaque concert, l'artiste hyperactive pouvait se muer en véritable loque: «Je ne quitte mon lit que pour aller chercher à manger et ramener ça au lit», confessait-elle encore au Time. «C'est un rêve. Je peux à peine parler, car je chante depuis trois concerts d'affilée. A chaque pas, mes pieds craquent, craquent, craquent à force de danser en talons.»
Autres projets sur les rails
Outre ce docu-série en six parties sur lesquels ne manqueront pas de se jeter les curieux, Taylor Swift prévoit de régaler les Swifties avec The Final Show, un film de concert plus classique, tourné lors d'une étape à Vancouver.
Quant à The Art of a Showgirl, son douzième album studio sorti il y a dix jours, il est d'ores et déjà devenu le troisième opus de la chanteuse à atteindre le sommet des charts en 2025, après Lover en février et The Tortured Poets Department. Il a également établi le record des plus grandes ventes hebdomadaires de l'histoire des Etats-Unis, dépassant 25 d'Adele.
Ça mérite bien un verre de vin.