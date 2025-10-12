Après deux semaines en compagnie de cette Logitech MX Master 4, voici notre avis. Image: obsidian

Cet accessoire inédit va changer votre façon d'utiliser l'ordinateur

La Logitech MX Master 4, un nouveau modèle de supersouris, est tout simplement révolutionnaire. On vous explique pourquoi.

Armin Hadzikadunic / jvmag

Notre firme locale (oui il y a un peu de fierté dans ces paroles) est pionnière de l'ère informatique. La souris a révolutionné le monde, et tout le monde l'utilise de manière quotidienne.

Logitech s’est transposé sur bien des marchés différents, mais la souris reste le cœur de son activité. Malgré tout, depuis quelques années, le secteur global des périphériques stagne, c’est un fait.

Du moins, ça c’était jusqu’à aujourd’hui, puisque le géant lance à l’instant sa Logitech MX Master 4, le fleuron de la gamme dédiée à la bureautique.

Mais derrière ce nouveau modèle se cache surtout une révolution technique qui va très vite devenir un standard dans toute cette industrie.

Son ergonomie est parfaite

Loin du monde du gaming, où l’on sacrifie littéralement tout pour gagner du poids, la gamme MX Master a pour but de rendre votre quotidien agréable et surtout ne pas abîmer votre santé.

Logitech performe dans ce domaine et cette MX Master 4 ne déroge pas à la règle. J’ai eu la chance de découvrir l’atelier «ergonomie» de l’entreprise au travers d’une courte visite et croyez-moi sur parole, le design d’une souris est un travail de titan.

Il faut compter des centaines de prototypes afin d’arriver au modèle parfait, en prenant en compte toutes les contraintes - à commencer par l’électronique embarquée, ou encore la batterie.

Pour ceux qui se posent la question, la Logitech MX Master 4 propose un grand gabarit. L’idée est de poser entièrement votre main droite dessus. Bien évidemment, si vous préférez juste poser votre paume et le bout de vos doigts, c’est aussi possible.

Un test très complet (et élogieux) en anglais 👇 Vidéo: youtube

En ce qui concerne le design, sachez que la roulette latérale est plus accessible, il est enfin possible d’opérer un demi-tour complet sans interruption. Du côté des switches, l’entreprise mise une nouvelle fois sur des clics silencieux.

Je ne suis pas personnellement fan de cette conception, mais lorsque vous travaillez dans un bureau avec plusieurs collaborateurs, c’est un avantage non négligeable.

Elle est faite pour durer

Tout comme le Signature K980 Slim Solar+, le fabricant prend ici le virage de la durabilité. Tout d’abord, les matériaux qui composent cette MX 4 sont pensés pour ne pas se dégrader. Mieux encore, le fabricant a entendu vos critiques face aux matériaux utilisés sur sa grande sœur.

On nous promet donc, pour cette nouvelle itération, un toucher agréable qui ne se dégrade pas en faisant l’impasse sur un caoutchouc qui s’use.

Mais là où je trouve que la Master MX4 brille vraiment, c’est par sa réparabilité. Il est désormais possible de retourner cette dernière, et, en retirant quelques vis apparentes, vous pouvez accéder à l’intérieur du boitier. Facile pour changer la batterie, par exemple.

La révolution est en marche

Il est temps de vous parler de la nouveauté la plus importante de cette Logitech MX Master 4, à savoir son retour haptique. Désormais, sous votre pouce ne se loge plus un simple bouton, mais un retour haptique.

Le faux bouton est programmable, et réagit à des actions. Image: Obsidian

Dans les faits, c’est un moteur qui vibre, en pratique, c’est un élément qui donne la même sensation qu’un bouton, sauf qu’il est possible de le régler dans différentes intensités, et surtout, il est actif.

L'application de Logitech permet des réglages fins d'utilisation.

Il peut donc vous donner un retour d’information à travers différentes vibrations.

En effet, cette MX 4 s’accompagne d’un cercle d’action (Action Ring). Lorsque vous appuyez sur ce faux bouton, un cercle s’affiche autour de votre curseur, sur votre écran.

L'IA est également intégrée aux modèles MX Master.

Ce dernier est composé de huit boutons qui sont des raccourcis complètement personnalisables. Cerise sur le gâteau, il est même possible de faire des dossiers qui contiennent des actions.

Mention spéciale à la fonction «Easy Switch» qui permet de changer la source sur laquelle vous travaillez. Avec cette MX 4, plus besoin de passer par le bouton physique placé sous la souris.

Dernière information, le bouton qui était logé sur le rebord du repose-pouce de la MX 3 est désormais sur le côté de la souris, devant les touches pour revenir en arrière ou retourner en avant.

Une roulette toujours aussi agréable

Pour finir, et c’est un point très important, l’autonomie de la gamme ne change pas, malgré un moteur haptique. Attention tout de même, si vous réglez l’intensité de ce dernier sur la force la plus haute, vous passez sous la barre des 70 jours d’utilisation.

Notez que la souris est dotée d’une charge rapide, une seule petite minute d’énergie lui fournit trois longues heures d’utilisation.

Les souris MX 4 ont un gros gabarit. Image: jvmag

Comme cité juste au-dessus, il est possible d’appairer la Logitech MX 4 à trois appareils différents, que ce soit en Bluetooth ou via le dongle fourni. La roulette est toujours aussi agréable et il est encore possible de changer son défilement.

Logitech reste le leader de l'innovation

Je n’ai pas peur de le dire, pour surveiller le marché des périphériques et pour avoir eu des dizaines d’appareils entre mes mains, Logitech révolutionne enfin notre petit monde. Le fabricant ose!

Dans une période où les choses semblent ralentir, sortir de sa zone de confort est le meilleur moyen de se faire remarquer. Bravo Logitech! Et si vous pensez que ce retour haptique est un gadget, sachez qu’il a eu sur moi le même effet qu’un écran OLED. Difficile de revenir en arrière après l'avoir découvert.

Notre avis final

Note générale: 9,5/10

On aime, on aime pas: – Retour haptique, un vrai plus

– Ergonomie parfaite

– Meilleure prise en main de la roulette secondaire

– Matériaux plus endurants

– Autonomie qui ne change pas

– Durabilité assurée

– Fonctionne même sur du verre



– Boutons principaux trop silencieux (pas vraiment un défaut)





