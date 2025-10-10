Keystone

Netflix augmente ses prix en Suisse avec effet immédiat

Regarder Netflix coûte désormais plus cher en Suisse: la plateforme de streaming a augmenté le prix de son abonnement de deux francs par mois.

Netflix a annoncé ce jeudi de nouveaux tarifs pour les clients suisses. L'abonnement de base coûte désormais 14,90 francs par mois, soit de franc de plus qu'auparavant.

Les nouveaux tarifs s'appliquent aux nouveaux clients. Pour les clients existants, l'ajustement des prix entrera en vigueur de manière échelonnée, en fonction du cycle de paiement respectif. Ils seront informés environ un mois avant le changement.

Pour justifier cette décision, Netflix a déclaré à l'agence de presse AWP qu'il «augmente continuellement la valeur ajoutée offerte à ses membres». La dernière hausse des prix en Suisse avait eu lieu en avril 2024.

Netflix n'est pas le seul à augmenter ses prix: d'autres plateformes de streaming, telles que Disney+ ou Apple TV, ont récemment fait de même, afin de compenser la hausse des coûts de production et les investissements dans les contenus locaux.

Les conséquences de la Lex Netflix

En Suisse, depuis l'année dernière, les services de streaming doivent investir 4% de leurs recettes dans des productions suisses, conformément à la nouvelle loi sur l'encouragement du cinéma, également appelée «Lex Netflix». Selon la Confédération, cela représentait 30,1 millions de francs pour l'année 2024.

Selon son dernier rapport trimestriel, le chiffre d'affaires de Netflix a augmenté de 16% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 11,1 milliards de dollars. Les bénéfices ont bondi de plus de 45% et s'élèvent à 3,1 milliards de dollars.

Selon l'entreprise, cette croissance s'explique par la hausse des prix des abonnements et l'augmentation des recettes publicitaires. Depuis cette année, Netflix ne communique plus de chiffres précis sur le nombre de ses clients, mais en 2024, l'entreprise comptait encore 301,6 millions de foyers abonnés. (ats/awp)