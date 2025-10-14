Le clash entre Nicole Young et Chrishell Stause pourrait mener à la mort de Selling Sunset. netflix/watson

Une star de ce show Netflix décadent prédit sa fin: «Point de non-retour»

Nicole Young, vedette du show Selling Sunset qui passionne les fans d'immobilier et de crêpages de chignon depuis cinq ans, affirme que la neuvième saison sera la dernière.

Plus de «Divertissement»

Serait-ce vraiment le clap final de Selling Sunset, la série de télé-réalité mêlant astucieusement Birkin, silicone, grosses barques et prises de bec? A en croire Nicole Young, qui a rejoint le show lors de la saison 6, mieux vaut s'y préparer psychologiquement: la fin est proche.

Nicole Young a provoqué pas mal de remue-ménage dans la célèbre agence Oppenheim depuis son arrivée. Image: netflix

Interrogée sur l'avenir de la série immobilière et sur la possibilité d'une dixième saison à l'occasion d'une remise de prix à Los Angeles ce dimanche, la star de télé-réalité a donné son avis. Honnête. Pour elle, c'est non. «Bon, ce n'est rien d'officiel», a-t-elle admis au média en ligne TooFab. «Mais à ce stade, on a peut-être dépassé le point de non-retour.»

«Je pense que la série a fait son temps. Je pense qu'à certains moments, elle est devenue un peu sombre», poursuit l'agent. «Il faut aussi des moments positifs, amusants et légers. Il faut un équilibre.»

«Quand la série semble totalement sombre, c'est là qu'il faut conclure. Et je pense que nous en sommes là» Nicole Young, à TooFab

Profonds conflits

Ces déclarations interviennent alors que des dissensions profondes ont perturbé le tournage la saison 9 de Selling Sunset, sur le point de débarquer sur nos petits écrans dans quelques jours, entre Nicole Young et l'un des plus grands noms de la série, Chrishell Stause.

Chrishell Stause n'a jamais caché l'agacement que lui inspire sa collègue. Image: netflix

Pour la faire courte, le drame a débuté lorsque Nicole a accusé Chrishell de s'être attribuée le mérite d'une de ses précédentes annonces. Avant de suggérer impitoyablement qu'elle ne serait pas là où elle en est aujourd'hui sans l'agence Oppenheim. L'intéressée a répliqué en accusant bêtement et simplement Nicole d'être sous l'emprise de drogues.

Plus tôt cette année, TMZ a rapporté que ce conflit persistant avait pris une telle ampleur que le tournage de la saison 9 avait dû être interrompu - et Nicole Young mise de côté, après un incident explosif survenu au cours d'un dîner avec les autres membres du casting, en novembre 2024.

Et quelques semaines plus tôt, en septembre, Chrishell avait affirmé qu'elle ne reviendrait pas dans la série si Nicole était présente - ou alors, à condition de toucher une somme importante.

Est-ce la fin des visites des somptueuses baraques de Los Angeles? Les fans espèrent que non. Image: netflix

Bien que les fans espèrent une sorte de trêve entre les deux membres du groupe des frères Oppenheim, Nicole Young a vite douché les espoirs ce dimanche.

«Je dirais que c'est irréparable» Nicole Young à TooFab, au sujet de sa relation avec Chrishell

«Mais je pense aussi que ça peut être une bonne chose, car parfois, certaines relations ne sont tout simplement pas faites pour durer. Et pour ma part, je suis beaucoup plus heureuse et plus saine en restant dans mon coin», a-t-elle asséné.

Alors que les fans se préparent à renouer avec la série dramatico-immobilière et les tourments du groupe Oppenheim, Nicole Young espère désormais que les téléspectateurs verront sa «vérité». «Je pense que les gens comprendront que certaines choses pour lesquelles j'ai été critiquée par le passé», a-t-elle fait savoir.

Ceci dit, ne dégainez pas les mouchoirs trop vite non plus. Lors de la même soirée, le 12 octobre, une autre figure historique de Selling Sunset, Mary, a exprimé un point de vue différent. Pour elle, pas de fin qui fasse - seuls des «changements» seront apportés. «Je pense que la saison est excellente et que nous allons avoir de bonnes audiences», a-t-elle prédit dans TooFab.

«Je crois qu'il y aura une saison 10. Il pourrait y avoir des changements. C'est mon hypothèse. Je n'en suis pas certaine, mais il faudra peut-être des changements» Mary Bonnet

L'agent immobilière a insisté sur le fait que la série est «une source de revenus» et l'une des «meilleures émissions» de Netflix. «Je ne pense donc pas qu'ils vont l'abandonner sans raison. Mais c'est spectaculaire, les gens adorent ça», a-t-elle précisé.

Quant à la relation tumultueuse... entre Nicole et Chrishell, Mary reste en dehors de ça. «Je pense que tout le monde a vraiment eu l'occasion de parler», lâche Mary. «J'ai toujours adoré Chrishell. Je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses qu'elle a fait ces derniers temps, mais je l'aime toujours autant.»

Nous voilà rassurés. Et prêts à croquer à pleines dents dans les dramas de la nouvelle saison, qui s'annonce à tous points de vue... explosive. (mbr)

(La saison 9 de Selling Sunset sera disponible le 29 octobre 2025 sur Netflix.)