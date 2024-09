La série est en 4K, mais la peau des agentes est en basse définition. netflix

Voici les tenues les plus scandaleuses de «Selling Sunset»

Netflix a dévoilé la saison 8 de Selling Sunset qui suit la vie d'agentes immobilières de luxe à Los Angeles. A côté des problèmes de boulot classiques (rumeurs de tromperie dévoilées face caméra, enterrement d'un chihuahua...), il y a les tenues. Attention les yeux, parce que ça pique.

Au tout début de cette huitième saison, les agentes immobilières sont filmées en train de se préparer pour aller au travail. Elles ont chacune une phrase d'accroche ringarde, genre:

«C'est notre pain quotidien. Pour tout avoir, il ne faut rien lâcher»

Ou encore...

«On travaille autant sur nos ventes que sur nos amitiés»

On les voit alors partir de chez elles en slow motion avant de monter chacune dans son petit bolide, style Classe G ou Porsche Cayenne, dans un vroum vroum exagéré, mais signifiant leur réussite professionnelle et leur supériorité face aux petites gens qui les regardent devant leur écran sur Netflix.

Bienvenue dans Selling Sunset, une émission de télé-réalité dans laquelle des agentes immobilières disent arriver au bureau à 7 heures du matin alors que leur make-up et leur coiffure crient plutôt un 10 heures tardif.

Mais quand on travaille pour le groupe Oppenheim, on ne s'apprête pas comme le commun des mortels. Vous ne croyez tout de même pas qu'on vend un manoir à 28 millions de dollars en portant un pantalon Mango et un chemisier Zara? Il faut que ça en jette autant que ces villas qu'elles vendent. Chaque arrivée au boulot est donc digne d'un show de la Fashion Week. D'ailleurs, elles défilent vraiment à en juger par la façon dont elles mettent leurs mains dans les poches, avec le pouce à l'extérieur, comme le font les mannequins professionnels.

Au-delà de l'intensité du pitch de cette saison (Bre, va-t-elle revenir à l'agence malgré les tensions entre elle et Chelsea? Et Chelsea va-t-elle couper la paix à Chrishell si celle-ci ne choisit par son camp entre elle et Bre?), l'émission est en grande partie scrutée pour les tenues de ses protagonistes. Quand on pense qu'elles ont atteint le climax du mauvais goût, les agentes immobilières arrivent toujours à surenchérir avec une tenue encore plus violente pour les yeux.

D'ailleurs, l'un des looks de Chelsea était au cœur de l'une des intrigues palpitantes de cette saison. La tenue, la voici:

Voici le «jupe-gate». Les collègues de Chelsea lui ont reproché d'être trop provocante. Franchement, ce n'est pas plus provocant que les gens qui laissent l'étiquette de la marque sur leur veste de tailleur, n'est-ce pas madame en bleu? Image: Selling_Sunset_n_S8_E2_00_22_28_22

«Les gars, c'est pas une jupe, c'est un short.» Image: Selling_Sunset

Face aux critiques, Chelsea peut compter sur le soutien indéfectible d'Emma, sa meilleure copine pour la vie. Le duo fait tout ensemble jusqu'à porter des tenues assorties. C'est un peu les Mean Girls du lycée.

Ça bosse très dur à l'agence Oppenheim. Image: Selling_Sunset

- «OMG! On est comme des sœurs Chelsea!»

- «Grave, Emma, je dirais même des sœurs siamoises.» Image: Selling_Sunset

Et dire que ce sont leurs looks les plus sobres... Image: Selling_Sunset

Vous ne rêvez pas, Emma (à droite) a mis un nœud de paquet cadeau dans les cheveux, comme quand on avait 10 ans. Image: Selling_Sunset

Quoi? Vous ne vous habillez pas comme ça pour aller au boulot? Image: Selling_Sunset

Les Dragibus, c'est bon, mais ça colle aux dents. Image: Selling_Sunset

La vie d'agentes immobilières de luxe n'est pas toujours rose. Parfois, elle est noire. Notamment quand elles sont invitées à l'enterrement... d'un chihuahua.

Oui, à Los Angeles, on organise des funérailles géantes pour un toutou durant lesquelles Netflix n'hésite pas à ajouter des bruits de tonnerre au loin, pour accentuer la gravité du moment.

Heureusement que Chrishell est là pour sortir des phrases poétiques du genre:

«Parfois, il faut passer par la nuit pour voir les étoiles» Chrishell, la Gandhi de l'immobilier.

Amanza (à gauche) est en mode Emily in Paris endeuillée et chrishell à droite avec son chien, habillé pour les circonstances. Image: Selling_Sunset

«Sortez-moi de là!» Image: Selling_Sunset

On a trouvé la nouvelle méchante du prochain Disney. Image: Selling_Sunset

Maire-Joseph, je vous salue. Image: Selling_Sunset

En jaune, Emma, en mode Clueless. So demure! Image: Selling_Sunset

Elle coulerait au fond de l'océan avec son collier. Image: Selling_Sunset

Tout à gauche, Alanna, nouvelle recrue du groupe Oppenheim. Elle est l'agente qui s'habille le mieux. En même temps, c'est pas dur. Mais du coup, on s'ennuie un peu... Image: Selling_Sunset

... Alors que ça, c'est bien plus rigolo. Image: Selling_Sunset

Ce n'est pas la soirée des Oscars, mais bien une soirée portes ouvertes. La tenue de Nicole (à gauche) brille autant que ses dents. Image: Selling_Sunset

«Alors ça, c'était vache!» Image: Selling_Sunset

«On est des vilaines alors on s'habille en cuir et en noir». Image: Selling_Sunset

N'oublions pas Jason, le big boss du groupe Oppenheim qui essaie très fort d'être cool, mais qui sert uniquement de panneau publicitaire pour les marques de luxe. Image: Selling_Sunset

«C'est mon pull Louis Vuitton, le mien, à moi!» Image: Selling_Sunset

