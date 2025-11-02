La chanteuse romande Phanee de Pool, et sa chienne Léone, chez Drucker ce dimanche. Vidéo: extern / rest

Une star romande chez Drucker: «Je viens de Suisse profonde»

La chanteuse romande Phanee de Pool a eu l’occasion de s’asseoir sur le mythique canapé rouge de l’émission «Vivement Dimanche». Au bout du fil, reconnaissante et encore sur un petit nuage, elle nous a avoué qu’elle était «noyée dans le trac» au moment de chanter devant Michel Drucker, «qui a quand même touché Johnny Hallyday». Ambiance.

Il y en a qui jouent des coudes pour apparaître chez Yann Barthès, sur Canal+ ou France Inter. D’autres se retrouvent pendant vingt grosses minutes sur le plateau d’un véritable monstre sacré de la télévision française, pour chanter, rire et papoter à l’heure du brunch.

Ce fut le cas de la chanteuse romande Phanee de Pool, qui a eu droit à l’inimitable canapé rouge de Michel Drucker, dans l’émission «Vivement Dimanche» ce 2 novembre.

Après avoir interprété son single Le Croquis, en version guitare-voix et plongée dans une scénographie intimiste, l’ancienne policière dira à Drucker qu’elle vient de «Suisse profonde, entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne, la plus belle région du monde».

Si Phanee de Pool a bel et bien impressionné le célèbre animateur français, elle a eu pourtant toutes les peines du monde à garder les caméras sur elle, tant sa chienne Léone lui fera de l’ombre durant toute la séquence.

La chienne Léone, chez Drucker, «sent les fesses de star qui se sont déjà posées sur ce canapé» (selon l’expression d’Elodie Poux).

«Alors, Léone...» Michel Drucker

«Léone... On pourrait croire qu’elle est droguée, mais pas du tout. J’avais pris des calmants avec moi, mais elle a l’air d’aimer votre canapé Michel» Phanee de Pool

«Ah, c’est un canapé particulier...» Michel Drucker

La séquence entre Michel Drucker, Phanee de Pool et la chienne Léone Vidéo: extern / rest

Si la chanteuse et «slappeuse» romande a pu dévoiler la truffe de son compagnon à quatre pattes sur France 3 et à la France entière ce dimanche, c’est grâce à Elodie Poux, qui est tombée «sous le charme» de son écriture et de son univers, après l’avoir découverte sur TikTok: «J’aime le joli maniement des mots et de la langue française», témoignera la comédienne et chroniqueuse française à Michel Drucker.

Pour la star romande, ce sera notamment l’occasion d’évoquer son ex-métier de policière, qu’elle s’était résolue à empoigner parce qu’elle était notamment «perdue et très jeune».

«La musique, ça n’avait pas fonctionné, alors j’ai posé mes guitares et je me suis dit que j’allais faire quelque chose qui peut remplir mon frigo et me permettre d’acheter mes meubles»

L’efficacité de Phanee de Pool quand elle était flic: «Je n’étais pas très rentable, j’ai mis 19 contraventions en sept ans!»

Vidéo: extern / rest

«On m’a tendu la main, on m’a fait connaître quand j’ai commencé il y a douze ans, c’est à mon tour maintenant de te dire: Viens faire une émission avec moi», expliquera aussi la comédienne Elodie Poux. Résultat, une très belle opération pour Phanee de Pool, qu’on a attrapé au bout du fil ce dimanche pour savoir notamment si on pète de trouille au moment de chanter devant Michel Drucker et plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs français.

Et, alors, il est comment Michel Drucker en chair et en os? «Il est super chou, bienveillant avec tout le monde. Le truc qui m’a piégée, c’est que je ne l’ai pas croisé avant d’arriver sur le plateau pour chanter ma chanson. Je me suis dit 'Meuf, tu pars de rien et te voilà face à Drucker, c’est complètement dingue!'»

Avant de quitter le plateau et de peaufiner son prochain concert parisien à la Gaîté Montparnasse, le 26 novembre prochain, Phanee de Pool a offert à Michel Drucker une «impro» en hommage à sa chienne Léone (oui, encore elle), micro en main et depuis l’inimitable canapé rouge.

Le slam de Phanee sur sa chienne: Vidéo: extern / rest

Grâce à ce passage réussi sur la télévision française, la pétillante chanteuse romande s’attend-elle à voir sa popularité enfler dans l’Hexagone? «Pour l’instant, je savoure le moment présent et la chance que j’ai eue d’être là. Quand on est un artiste suisse, ces émissions prestigieuses semblent totalement inaccessibles. Mais, oui, si ça peut aider à faire grandir le projet en France, ce serait fantastique!».

C’est tout le mal qu’on lui souhaite. Et puis, au pire, la petite chienne de Phanee de Pool a désormais toutes les armes pour «remplir le frigo» à sa place, tant elle a fait craquer tout le monde sur France 3 ce dimanche: «C’était vraiment la mascotte du jour, Michel n’en pouvait plus», nous avouera encore la chanteuse, avant de raccrocher pour «aller manger des spätzli à la courge» chez ses parents et rester encore quelques heures sur un nuage, en famille cette fois.