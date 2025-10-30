Voici dans quel domaine les salaires ont le plus augmenté en Suisse

en partie ensoleillé12°
Les domaines où les salaires ont le plus augmenté en Suisse

Les salaires minimaux ont aussi connu une hausse en 2025 (image d'illustration).Image: Shutterstock

Les salaires suisses ont légèrement augmenté en 2025. Une hausse spécialement marquée dans certains secteurs.
30.10.2025, 10:5730.10.2025, 10:57

Les salaires ont légèrement augmenté en Suisse en 2025. La hausse moyenne des salaires effectifs s'élève à 1,2%, contre 2,1% en 2024 et 2,5% en 2023.

Les syndicats ont convenu cette année une augmentation moyenne de 1,2% des salaires effectifs, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) jeudi dans un communiqué. Cette hausse a été répartie à hauteur de 0,4% à titre individuel et de 0,9% à titre collectif.

«Dans une période difficile», Migros prend une décision sur les salaires

Au total, un peu moins de 600 000 personnes sont concernées par des accords sur les salaires effectifs. Si on tient compte du renchérissement de 0,2% prévu pour 2025, la progression des salaires réels est de 1%.

La construction est le secteur où la hausse est la plus marquée (+1,7%). Elle intervient dans un contexte tendu cette année. Les travailleurs de la construction ont fait grève à plusieurs reprises, revendiquant des meilleures conditions de travail dans ce secteur menacé par la pénurie.

Viennent ensuite les activités financières et d'assurance (+1,6%), l'enseignement (+1,5%), les transports et l'entreposage (+1,5%) et la santé humaine et action sociale (+1,2%).

Hausse des salaires minimaux

Les salaires minimaux ont aussi connu une hausse en 2025. Ils ont augmenté de 1%, contre 2% l'année dernière. Près de 1,8 million de personnes bénéficient d'une CCT incluant des clauses normatives sur les salaires minimaux.

La hausse est spécialement marquée dans les activités de services administratifs et de soutien ainsi que la blanchisserie-teinturerie, la coiffure, les soins de beauté et les activités financières et d'assurances (+1,6%). Une hausse de 1,1% a été enregistrée dans l'hébergement et la restauration et de 0,8% dans l'industrie manufacturière et la construction. (jzs/ats)

