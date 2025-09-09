La candidate est tombée sur un courrier assez moche. capture d'écran: m6

Un prétendant de «L'Amour est dans le pré» a été trop loin

Au cours du troisième épisode de la saison 20, ce lundi, Géraldine, l'éleveuse d’alpagas, a eu une très mauvaise surprise en ouvrant un courrier de l'un de ses admirateurs. Un «jeune sexagénaire au cœur tendre»... mais pas seulement.

Il faut avouer que c'est plutôt gênant. Ce lundi soir, au cours du troisième épisode de L'Amour est dans le pré, la candidate originaire du Pays-de-la-Loire a fait une «désagréable» découverte en ouvrant son courrier.

Souvent accompagnées d'une photo pour se figurer de l'apparence de l'expéditeur, ces lettres permettent aux prétendants de se présenter et de se dévoiler au candidat de leur coeur - et de leur donner envie de les inviter, pour plus si affinités.



Se «dévoiler»: c'est peu dire que l'un des prétendants de Géraldine a pris le concept un peu trop au sérieux. Pourtant toute excitée à l'idée d'ouvrir ses «lettres d’amour», comme une «ado», voilà qu'elle découvre un profil... étonnant.

«Un jeune sexagénaire au cœur tendre, au sourire coquin et aux mains expertes que ce soit pour bricoler ou apporter du plaisir sous toutes ses formes» La lettre du prétendant de Géraldine

Le tout, accompagné d'une photo du dit prétendant, nu sous la douche, les mains posées sur les parties intimes.

Ladite photo qui accompagnait le courrier. capture d'écran: m6

Il faut croire que l'audace ni la force de l'argument des mains expertes n'ont convaincu Géraldine, puisqu'elle s'est hâtée de remettre la photo dans son enveloppe. «Là, non, ce n’est pas possible», a-t-elle lâché à la caméra avec un rire gêné.

Heureusement, tout est bien qui finit bien pour l'éleveuse d'alpagas: elle a fini par flasher sur un prétendant lors des speed datings. Affaire à suivre. (mbr)