en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Divertissement
Télévision

«L'Amour est dans le pré»: ce prétendant a été trop loin

La candidate est tombée sur un courrier assez moche.
La candidate est tombée sur un courrier assez moche. capture d'écran: m6

Un prétendant de «L'Amour est dans le pré» a été trop loin

Au cours du troisième épisode de la saison 20, ce lundi, Géraldine, l'éleveuse d’alpagas, a eu une très mauvaise surprise en ouvrant un courrier de l'un de ses admirateurs. Un «jeune sexagénaire au cœur tendre»... mais pas seulement.
09.09.2025, 11:5609.09.2025, 12:02
Plus de «Divertissement»

Il faut avouer que c'est plutôt gênant. Ce lundi soir, au cours du troisième épisode de L'Amour est dans le pré, la candidate originaire du Pays-de-la-Loire a fait une «désagréable» découverte en ouvrant son courrier.

«Quand tu descends, on est stimulé»: L'Amour est dans pré est de retour

Souvent accompagnées d'une photo pour se figurer de l'apparence de l'expéditeur, ces lettres permettent aux prétendants de se présenter et de se dévoiler au candidat de leur coeur - et de leur donner envie de les inviter, pour plus si affinités.

Se «dévoiler»: c'est peu dire que l'un des prétendants de Géraldine a pris le concept un peu trop au sérieux. Pourtant toute excitée à l'idée d'ouvrir ses «lettres d’amour», comme une «ado», voilà qu'elle découvre un profil... étonnant.

«Un jeune sexagénaire au cœur tendre, au sourire coquin et aux mains expertes que ce soit pour bricoler ou apporter du plaisir sous toutes ses formes»
La lettre du prétendant de Géraldine

Le tout, accompagné d'une photo du dit prétendant, nu sous la douche, les mains posées sur les parties intimes.

Ladite photo qui accompagnait le courrier.
Ladite photo qui accompagnait le courrier.capture d'écran: m6

Il faut croire que l'audace ni la force de l'argument des mains expertes n'ont convaincu Géraldine, puisqu'elle s'est hâtée de remettre la photo dans son enveloppe. «Là, non, ce n’est pas possible», a-t-elle lâché à la caméra avec un rire gêné.

Heureusement, tout est bien qui finit bien pour l'éleveuse d'alpagas: elle a fini par flasher sur un prétendant lors des speed datings. Affaire à suivre. (mbr)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
Ces 9 lieux souffrent du surtourisme à cause de films ou de séries
C'est le cauchemar des vacanciers
1
C'est le cauchemar des vacanciers
de Sainath Bovay
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
10 plantes horriblement moches qui vont vous captiver
de Yoann Schott
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
4 trucs que vous ne savez pas sur ce film culte
de Jérémie Crausaz
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
Ils n'auraient jamais dû aller au concert de Coldplay
de Marie-Adèle Copin
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
1
Le sabre de Dark Vador cherche un nouvel apprenti avec beaucoup de fric
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
1
Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs
de Marie-Adèle Copin
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
1
Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu
de Marie-Adèle Copin

L'ironie en 22 images

1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
2
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Federer s’affiche encore avec une célèbre actrice en Suisse
Une vidéo Instagram dévoile notre héros national aux côtés d’une actrice qui a notamment joué la James Bond Girl avec Pierce Brosnan, le tout, au bord du lac des Quatre Cantons.
Depuis qu’il ne joue plus au tennis, Roger Federer aligne les publicités et... les billets. Fraîchement milliardaire, la plus grande star helvétique revient sur le devant de la scène avec une icône du cinéma hollywoodien: Halle Berry. Meurs un autre jour? C’est elle. Gotika? Aussi. L’ancienne James Bond Girl était donc en Suisse, cet été, aux côtés de Roger Federer. Objectif du voyage? Promouvoir notre beau pays.
L’article