Cette Romande participe à la nouvelle saison de Koh-Lanta

Une Vaudoise va tout donner dans la nouvelle saison de Koh-Lanta, qui débute le 3 mars prochain sur TF1. Elle s'appelle Jade, elle a 33 ans et elle est originaire de Lutry.

Après Michel et Gustin, la Romandie a à nouveau droit à une ambassadrice dans l'émission d'aventures Koh-Lanta, dont la nouvelle édition doit débuter ce 3 mars sur TF1.

Cette fois, il s'agit d'une jeune femme pétillante de 33 ans, prénomée Jade. Selon 24 Heures, elle est originaire de Lutry, dans le canton de Vaud. Elle est diplômée de l’Ecole hôtelière de Lausanne et présentée comme responsable d’un centre commercial.

Il s'agit d'un visage déjà connu des téléspectateurs romands, puisque, selon le média 24 Heures, Jade avait déjà brillé aux côtés de ses deux soeurs Naomi et Nadia au sein de l'émission Alors, on danse? en 2017 sur la RTS.

Dans les traditionnels petits portraits dressés par TF1 avant le coup d'envoi, l'on découvre une future aventurière bien coquette au milieu des vignes du Lavaux. La séquence s'ouvre d'ailleurs sur Jade appliquant du mascara: «Il y a beaucoup de choses dont je vais devoir me passer», l'entend-on prononcer. «Je ne sors pas sans mon maquillage ou sans me regarder dans le miroir».

«Je veux dire, qui sort de chez soi sans regarder le miroir?» Jade

Pour la Romande, exit les insectes ou les nuits au bord du feu sur les plages effrayantes. Le challenge est ailleurs:

«Me dévoiler sans artifice, c'est un défi en soi»

La Vaudoise est maman d'un petit garçon âgé de 4 ans, Leandro. Elle se dit également très complice avec ses deux soeurs, des jumelles avec lesquelles elle est très fusionnelle. A l'écran, l'on entend l'une d'elles s'exclamer: «Tu représentes la Suisse!»

Avec cette aventure, Jade veut prouver une chose cruciale:

«Que je peux sortir de ma zone de confort, sans ma petite tribu que sont mes soeur»

Nouvelle saison, nouvelles règles

C'est donc dès le 3 mars prochain que l'on retrouvera Jade sur TF1. Intitulée «Les Reliques du destin», cette nouvelle saison de Koh-Lanta, tournée aux Philippines, promet des surprises - et de nouvelles règles, histoire de saucer le suspense.

Déjà, selon Télé-Loisirs, une dizaine d'épreuves inédites seront proposées aux candidats. Et attention: l'aventure pourrait bien commencer de nuit.

Cette année, une élimination au Conseil ne sera pas toujours définitive. Les candidats malheureux seront en effet envoyés dans «l’Antre du destin», soit une grotte renfermant huit poteries contenant des reliques aux effets très variables. L'on peut être éjecté définitivement, mais également avoir l'occasion de réintégrer le jeu.

En effet, l'on y trouve au hasard «un collier d’immunité à transmettre à un autre aventurier, l’opportunité de réintégrer le jeu en changeant d’équipe, un duel pour sauver sa place face à un aventurier de son équipe ou… rien du tout!»

La parité dans l'aventure

Cette année encore, la parité a été respectée. Dix femmes et dix hommes partageront l'aventure. L'on trouve dans leurs rangs:

Les candidates:

Caroline (31 ans): Sauveteuse en mer et pisteuse secouriste en Gironde.

Cindy (32 ans): Agent de sécurité dans les transports dans le Val-d'Oise.

Clarisse (22 ans): Kinésithérapeute et gardienne de but de handball en Haute-Savoie.

Clémence (25 ans): Responsable de boissons fermentées (vit en Irlande).

Lola (21 ans): Etudiante en sports, originaire de Moselle.

Cynthia (37 ans): Traiteur pour personnes âgées dans le Tarn.

Françoise (40 ans): Conseillère en crédit (Belgique).

Jade (33 ans): Responsable d'un centre commercial (Suisse).

Karine (40 ans): Négociatrice en immobilier dans les Landes.

Nora (51 ans): Contrôleuse de gestion dans les Yvelines.

Les candidats:

Antonin (27 ans): Facteur en Gironde.

Daniel (51 ans): Wakeboarder en Gironde.

Guillaume (28 ans): Autoentrepreneur en créations de bois.

Hugo (25 ans): Ingénieur océanographique dans le Gard.

Johan (36 ans): Navigateur et instructeur dans l’Armée de l'air et de l'espace (Bouches-du-Rhône).

Jonathan (36 ans): Responsable risques de paris en ligne à Paris.

Lionel (42 ans): Buraliste en Haute-Savoie.

Paul (36 ans): Educateur sportif en Haute-Savoie.

Ulrich (43 ans): Conducteur de car en Seine-Saint-Denis.

Zakariya (29 ans): Maître-nageur dans les Alpes-Maritimes.

