Ebony fait face à une vague de haine depuis son passage dans la Star Academy. Source: tf1, capture

Ebony finit en pleurs en raison d'un geste «haineux»

Durant un concert, l'ex-finaliste de la Star Academy a répondu avec calme à un geste offensant provenant d'une personne dans le public. Sa réaction est devenue virale.

Plus de «Divertissement»

La chanteuse Ebony a été victime d'un geste qualifié de «haineux et raciste» par le média Huffington Post. La jeune femme de 20 était en pleine tournée de la Star Academy, et se produisait pour la troisième fois au Zénith de Lille, en France, ce samedi soir. Après avoir interprété le titre Never Enough de la comédie musicale The Greatest Showman, en duo avec Marine, Ebony a remarqué que, dans le public, une dame lui adressait un signe de la main agressif.

Plutôt que de se fâcher, Ebony a choisi d'adopter une posture bienveillante.

Elle lui a envoyé des coeurs et des bisous de la main, et a saisi son micro en fin de concert.

«Un petit message pour une petite dame dans le public qui m’a fait un signe pas gentil. Moi je l’aime en tout cas, et j’aime tout le monde dans cette salle (...) J’espère qu’il n’y a que l’amour qui nous réunit, parce que la haine n’a pas sa place dans cette salle.»

Cette déclaration s'est achevée sur une étreinte collective avec le reste de la troupe. L'ex-finaliste de la Star Academy a tout de même fini le show en larmes, et très émue.

De nombreux internautes ont salué le calme de la jeune femme:

Mais qui paie sa place pour insulter des artistes?? vu sur x

«L'amour sera toujours plus fort que la haine» x

«J’espère qu’ils lui ont bien tapé la honte avec leur réaction de solidarité» x

Cela fait des mois que Ebony fait face à une vague de cyberharcèlement sexiste et raciste. Les attaques sont devenues tellement fréquentes que l'association SOS racisme est intervenue.

On vous en parlait ici 👇

Durant l'un des primes de la Star Academy, la chanteuse avait choisi de répondre à ses détracteurs en musique. Elle avait interprété Ne me jugez pas de Camille Lellouche, entourée d'une équipe de danseuses noires.

(jod)