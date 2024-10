La saison 20 de Pékin Express promet du lourd.

On sait où se passera la prochaine saison de Pékin Express

Stéphane Rotenberg nous a révélé ce jeudi le continent sur lequel se déroulera la prochaine saison de Pékin Express. Au menu: des paysages à couper le souffle et le retour d'un concept qui a remporté beaucoup de succès par le passé.

Avez-vous regardé la dernière saison de Pékin Express? Celle-ci se passait en Inde, et se nommait «L'Épopée des Maharadjas». Spoiler: c'est le valeureux grand-père et son petit-fils au caractère bien trempé, Jean-Claude et Axel, qui l'ont remportée. Le touchant duo sur lequel personne ne misait a réussi à arracher le haut du podium dans un twist de fin complètement inattendu.

Au sujet de l'avant-dernière saison:

A présent, tous les yeux sont braqués sur la saison suivante, et le suspense est intenable: où les aventuriers devront-ils souffrir en faisant du stop avec du marshmallow dans la bouche? Dans quel pays devront-ils chercher refuge chez l'habitant?

Stéphane Rotenberg a enfin vendu la mèche en postant une vidéo sur son compte Instagram. Dans celle-ci, il détaille le parcours magistral qui attend les futurs rivaux.

Ainsi, c'est...en Afrique que cette 20ème saison (hééé oui, déjà!) se déroulera. Le parcours promet de nous en mettre plein la vue, entre plages paradisiaques et faune à admirer: départ en Tanzanie, puis Zanzibar, suivi du Mozambique. Enfin, le Lesotho, avant de se rendre en Afrique du Sud pour une finale en fanfare.

«Ça veut dire déjà des changements de paysages complètement fous: la Tanzanie, c'est l'univers du Roi Lion, la savane… Zanzibar, ce sont les plages, les cocoteraies à perte de vue. Le Mozambique, des plages de fou, des décors et une culture complètement différents. C'est un pays lusophone où on parle portugais. Le Lesotho, c'est où je suis. Regardez, ça se passe de commentaires. Bien sûr, c'est différent parce qu'au moment où je vous parle, je suis à 2 200 mètres. On va monter jusqu'à 2 900. Bref, ça va être complètement fou!» Stéphane Rotenberg.

Des surprises

Pékin Express n'a jamais posé ses valises dans certaines de ces destinations, notamment le Mozambique.

Autre surprise: on aura droit au retour des «passagers mystères». Ce concept renvoie à une saison diffusée en 2012 où d'anciens candidats avaient fait leur retour et avaient eu la surprise d’accueillir, lors de chaque nouvelle étape, une personnalité de la chaîne qui intégrait l’une des équipes. «Faustine Bollaert, Mac Lesggy, Grégory Cuilleron ou Alex Goude y avaient notamment participé», nous rappelle Le Figaro.

Reste à savoir quand la 20ème saison sera diffusée. Une chose est certaine: ce sera pour 2025. On reste à l'affût!