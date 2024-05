Une finale sans gros fous rires, mais avec beaucoup de rebondissements! A gauche: Romain et Laura. A droite, les collègues corses, Patricia et Jessica. Image: M6

On a regardé la finale de Pékin Express, et le suspense nous a scotchés

La finale de Pékin Express était plus serrée que jamais. Les duos étaient de la même force, et nous ont offert un suspense qui aura duré jusqu'à la dernière minute de l'aventure. Sans les Inconnus, et sans notre Flavie nationale, l'on a évidemment moins ri devant des séquences déjantées ou carrément WTF. Cela dit, l'émotion était au rendez-vous. Résumé en Tweets!

WARNING: Si vous avez cliqué sur cet article par erreur, et que vous ne voulez pas qu'on vous «spoil» la fin de l'émission, nous vous laissons une dernière chance de refermer cette page.

Et c'est un wrap!

La 18ème saison de Pékin Express s'est dénouée ce samedi soir. Alors que minuit approche, l'oeil est rivé à l'écran. Jamais, de mémoire de l'émission, une finale n'avait été aussi serrée. Il faut dire que les équipes étaient fort équilibrées: ce sont les candidats à la force tranquille - peut-être même ceux sur lesquels l'on n'aurait pas misé un seul kopeck, qui ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à la ligne d'arrivée. Promis, on ne dit pas ça parce qu'on est fâchés que la Suisse ait été éliminée la semaine passée (quoique?).

On était avec vous ce samedi soir, les gars!

Ainsi, pas de Suisses au caractère punchy et aux punchlines bien rangées, pas d'Inconnus et de séquences drôlissimes, pas de duo père-fille qui joue les bons élèves. Ce samedi soir, ce sont les très sympathiques collègues corses, des rivales redoutables, qui ont fait front commun face au coiffeur et à sa cliente infatigable.

Du bout à l'autre des nombreuses courses, les daronnes au tempérament solaire et à l'accent chantant, Patricia et Jessica, nous ont offert un duo de qualité, et ont fait preuve d'une complicité sans faille. Il faut dire que le tandem était au diapason et parfaitement complémentaire. Douées en logique et dotées d'un métal d'acier, le tout allié à une résistance sportive honorable, Patricia et Jessica avaient tout pour aller loin.

Certains internautes ne sont pas fans des deux dames:

Pas étonnant que, pendant toute la finale, les Corses aient collé au train de Romain et Laura, dont la jolie complicité aura parfois été émaillée de tensions et de petits conflits. Mais rien qui les aura empêchés de participer à cet ultime défi.

Un dernier facteur aura bien entendu accompagné les deux pairs de rivaux: la chance. Ce facteur n'est jamais complètement absent de Pékin Express, puisque l'on ne sait jamais si l'on tombe sur une enveloppe éliminatoire - un peu comme nos Suisses - ou si l'on aura la chance de reprendre sa place dans la course, alors qu'un autre duo décide de se retirer.

Le temps, c'est de l'argent

Pour cette finale, les courses intermédiaires n'étaient pas sans enjeux. Il s'agissait de récupérer le plus d'argent, que l'on venait piocher directement dans la poche du binôme rival. Les premiers arrivés déclenchaient un buzzeur qui coûtait 10 euros de la seconde au duo restant. Autant dire que l'amende pour retard était extrêmement salée!

D'ailleurs, l'histoire du flouze perdu a bien fait réagir la Toile, qui a eu beaucoup à redire sur ce principe:

Des courses intermédiaires sous haute tension

Les épreuves, comme de coutume, ne manquaient pas de couleur.

La première course intermédiaire se constituait d'un jeu de logique, fait d'une pyramide de cerceaux à reconstituer sous certaines contraintes. Pour reconstituer la tour d'Hanoï, les Corses ont évidemment fait des miracles.

La deuxième épreuve a dû bien faire rire les équipes, puisque les candidats ont dû se mettre au volant d'une voiturette de karting, et finir par un bon lancer de ballon à mettre dans une cible. Oui, un shoot à effectuer depuis le volant, pas facile! L'épreuve a donné lieu à des séquences rigolotes, surtout quand Patricia ne comprend pas que la rapidité est décisive pour l'emporter.

«Patricia elle s’est prise pour une touriste, elle fait un tour de visite guidée» Romain, amusé, à propos de la conduite de Patricia.

La troisième course intermédiaire demandait équilibre et rapidité, puisque les concurrents ont dû déplacer de la porcelaine à bout de bras, sur un parcours digne de Ninja Warrior (en réalité, c'étaient de petits obstacles, mais ce devait être le ressenti des concurrents). Les candidats vont certainement rêver de ce fichu tuk-tuk pendant des années!

A chaque tournant, les duos nous ont surpris, tant ils ne se laissaient jamais distancier. Si l'un gagnait l'épreuve, il pouvait tout à fait être déstabilisé par un conducteur peu efficace...ou qui n'avait pas compris le but du jeu. Grosse pensée aux Corses qui sont parties en tête d'une épreuve, mais à qui l'on a fait visiter bien malgré elles la ville de Hanoï.

On a même vu les Corses s'enfiler de force dans une voiture!

Sans vouloir vous spoiler les détails, sachez qu'en fin de course intermédiaire, les enjeux étaient énormes pour Romain et Laura, qui ont réussi à se démarquer en remportant une cagnotte potentielle de près de 78 000 euros. Une somme bien plus rondelette par rapport à Patricia et Jessica, qui se battaient pour quelque 22 000 euros.

Si chacun assure que la maille n'est pas l'enjeu premier, il y avait de quoi se mettre une grosse pression du côté du coiffeur et de sa cliente, qui avaient du coup beaucoup plus à perdre.

Le bouquet final

La course finale nous aura mis la larme à l'oeil, puisqu'un parcours de nuit a emmené les candidats à travers une série de questions «méta» portant sur leur aventure. Et c'étaient les candidats éliminés qui posaient les questions - l'occasion de revoir une Flavie et un Jérémy qui semblaient en pleine forme.

Y'a même eu Mahdy, qui racontait un peu trop sa vie!

Quoi qu'il en soit, la cérémonie d'arrivée nous en a mis plein les mirettes: costumes traditionnels, décors magnifiques, groooos ralentis des familles, gros flashback de la maison...impossible jusqu'à la dernière minute de savoir quel duo est arrivé le premier à déchirer le gros logo en tissu, et à sécuriser sa cagnotte.

Allez, pour ceux qui veulent tout savoir, sachez que les grands gagnants de cette saison de Pékin Express sont....

«Laura et Romain» Les gagnants remportent une cagnotte de quelque 78 000 euros.

Le binôme, malgré quelques difficultés à s'ajuster, malgré des moments un peu chaotiques, et malgré le mental de Romain qui flanchait toutes les trente secondes, a réussi à se hisser au plus haut niveau. De ce résultat, l'on retient la force tranquille mais inflexible de Laura, et une belle transformation de Romain à travers l'aventure; chacun a réussi à complémenter l'autre, et à porter sa formation jusqu'au bout, même quand tout semblait perdu.

«Putain, la toile, elle est pas percée. Loulou, elle est pour nous, elle est pour nous la victoire!» Laura, à l'instant T des frissons!

Il faut dire que le coiffeur et sa cliente ont tout de même bénéficié du facteur chance, en tombant sur des chauffeurs qui ont réussi à renverser l'ordre des choses à plusieurs reprises.

«On a réalisé notre plus grand rêve» Romain

Bravo à Jessica et Patricia, qui ont mis de la couleur dans cette finale où les gros caractères extravertis n'étaient plus de la partie. L'on a eu droit à des binômes très concentrés, qui en offraient certes moins sur le plan des séquences WTF, mais qui ont eu l'heur de nous émouvoir. Impossible de pas lâcher une petite larmichette quand Romain et Laura sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Vues capturées au drone, et jolie scénarisation: on en aura tout de même eu pour notre argent.

L'on quitte cette 18ème saison avec un petit serrement de coeur, ainsi que notre rendez-vous hebdomadaire dans les magnifiques panoramas asiatiques. Alors, à l'année prochaine, avec, espérons-le, encore plus d'aventures (et d'horribles sauts l'élastique, et de trucs chelou à boulotter).