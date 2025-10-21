Rien ne va plus entre Evelyne et Anthony. image: m6

«Goujat!» Cette candidate de L'amour est dans le pré a le coeur brisé

Le temps des désillusions et des portes qui claquent a sonné dans L'amour est dans le pré. Dans l'épisode diffusé ce lundi sur M6, un candidat se prend une sauce après avoir planté sa soupirante d'un coup.

Le temps des douces rencontres est terminé dans L'amour est dans le pré. Ce lundi 20 octobre, on a eu droit à des coeurs qui font leur choix, à des déclarations, mais également à des portes claquées au nez de façon pas joli joli. Même si c'est un peu ça que les téléspectateurs attendent avec impatience - les dramas - il faut avouer que certains protagonistes nous ont fait mal au coeur. C'est qu'on s'attache vite, à ces gens qu'on ne connait ni d'Eve ni d'Adam, derrière notre téléviseur.

C'est notamment le cas pour Sylvie, qui a tout fait pour conquérir Denis, mais qui, lui, n'a d'yeux que pour sa belle Romy. Il est donc dur de voir la soupirante mise petit à petit à l'écart, malgré le fait qu'elle ne perde pas espoir.

Heureusement que le duo le plus malaisant de l'édition, Géraldine, et Yannick, est là pour détendre l'atmosphère. Après la scène d'accouplement des alpagas, on a encore eu droit à une séquence étrange, notamment une petite trempette dans un jacuzzi qui n'a pas eu l'heur de détendre l'agricultrice.

Celle-ci semblait davantage éviter les questions invasives et les mains baladeuses de son soupirant.

On aussi été toute chose quand Sylvie a fait une sortie digne d'une duchesse, en décidant de s'incliner devant sa rivale et de quitter la ferme de Jean-Louis de son plein gré. Un véritable show digne de Plus belle la vie. Supplications d'Isabelle qui lui demande de rester, larmes de séparation, tout y était.

Anthony se fait allumer

Cela dit, il y a un candidat qui a été au centre de l'attention, et pas pour les bonnes raisons. Il s'agit de Anthony, dont l'attitude a été mal digérée par les internautes.

Pour rappel, l'agriculteur semblait auparavant très épris de son Evelyne. Tous les deux se sont rapidement projetés vers un avenir radieux: mariage, bébé, vie à deux. Tout ça en quelques jours. La Toile a littéralement fondu devant cet agriculteur aux airs de nounours. Mais voilà, tout à coup, Anthony semble avoir perdu ses émotions au coin de la route. Dans le dernier épisode, celui-ci s'est montré distant, et étrangement silencieux.

Peu à l'aise avec les mots, le candidat a fini par avouer à sa soupirante qu'il se sentait perdu, et qu'il ne savait plus où il en était. «Le stress, la pression de l'émission», a-t-il plusieurs fois évoqué en guise d'excuse. Après une courte séparation qui a peu rassuré Evelyne, celle-ci a eu droit à des retrouvailles glaciales, et à un lot de déclarations peu engageantes. En témoigne la conversation tout sauf romantique qui s'est déroulée dans la cuisine:

Evelyne «Tu m'as manqué quand même»

Anthony «Bah, c'était le but quand même»

Pour tenter de lui tirer les vers du nez, la jeune femme a fini par l'emmener en balade, dans l'espoir qu'il se livre. Ce qu'il a fini par faire, de façon assez brutale:

«Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que je me suis emballé trop vite au départ, on a avancé trop vite pendant trois jours. Il valait mieux prendre le temps que sauter la barrière.» Anthony

Pour Evelyne, pas besoin de plus de mots pour décrypter la situation:

«Tu n'as plus le même coup de cœur qu'au départ» Evelyne, lucide.

Face à ces montagnes russes émotionnelles, Evelyne et Anthony ont décidé de couper court à leur idylle naissante, et chacun est reparti de son côté. Un vrai «coup de massue» pour la jeune femme, qui était très confiante dans cette relation. «Maintenant je suis triste et je ne sais plus où j'en suis», a-t-elle notamment lâché face caméra, avant de changer de pièce pour laisser libre cours à son chagrin.

Sur la Toile, les internautes n'ont pas fait de cadeau à Anthony, le traitant notamment de «goujat». Comme toujours, il se sont montrés investis comme s'il s'agissait de leur propre relation. Voici quelques tweets de réactions (âmes sensibles s'abstenir):

