«Goujat!» Cette candidate de L'amour est dans le pré a le coeur brisé
Le temps des douces rencontres est terminé dans L'amour est dans le pré. Ce lundi 20 octobre, on a eu droit à des coeurs qui font leur choix, à des déclarations, mais également à des portes claquées au nez de façon pas joli joli. Même si c'est un peu ça que les téléspectateurs attendent avec impatience - les dramas - il faut avouer que certains protagonistes nous ont fait mal au coeur. C'est qu'on s'attache vite, à ces gens qu'on ne connait ni d'Eve ni d'Adam, derrière notre téléviseur.
C'est notamment le cas pour Sylvie, qui a tout fait pour conquérir Denis, mais qui, lui, n'a d'yeux que pour sa belle Romy. Il est donc dur de voir la soupirante mise petit à petit à l'écart, malgré le fait qu'elle ne perde pas espoir.
« Choisis-moi Denis, sinon j’explose ta casquette… »#ADP #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/FHlKxZYPI9— ✖️ J A N I S ✖️ (@JanisEnsucre) September 15, 2025
Heureusement que le duo le plus malaisant de l'édition, Géraldine, et Yannick, est là pour détendre l'atmosphère. Après la scène d'accouplement des alpagas, on a encore eu droit à une séquence étrange, notamment une petite trempette dans un jacuzzi qui n'a pas eu l'heur de détendre l'agricultrice.
La température avait grimpé la dernière fois 👇
Celle-ci semblait davantage éviter les questions invasives et les mains baladeuses de son soupirant.
Le Caméraman pendant que Géraldine cherche de l’aide #adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/0Wd6vMdC73— ✝️ (@jeanmic10179955) October 20, 2025
ptdrrrrr je suis gênée, tu es gêné, il/elle est gêné, nous sommes gênés, vous êtes gênés, ils sont sont gênés #adp #adp2025 pic.twitter.com/nIuXsXnLOc— ☾ (@lipsofstyles) October 20, 2025
On aussi été toute chose quand Sylvie a fait une sortie digne d'une duchesse, en décidant de s'incliner devant sa rivale et de quitter la ferme de Jean-Louis de son plein gré. Un véritable show digne de Plus belle la vie. Supplications d'Isabelle qui lui demande de rester, larmes de séparation, tout y était.
Sylvie c’est la reine de notre communauté des ✨ Dramaqueen ✨— Justine (@justine_sla) October 20, 2025
Elle fait une sortie digne d’un téléfilm, les violons en fond, les larmes, j’adore ce divertissement ! #ADP #adp2025 pic.twitter.com/9UdseJJNo3
Anthony se fait allumer
Cela dit, il y a un candidat qui a été au centre de l'attention, et pas pour les bonnes raisons. Il s'agit de Anthony, dont l'attitude a été mal digérée par les internautes.
Pour rappel, l'agriculteur semblait auparavant très épris de son Evelyne. Tous les deux se sont rapidement projetés vers un avenir radieux: mariage, bébé, vie à deux. Tout ça en quelques jours. La Toile a littéralement fondu devant cet agriculteur aux airs de nounours. Mais voilà, tout à coup, Anthony semble avoir perdu ses émotions au coin de la route. Dans le dernier épisode, celui-ci s'est montré distant, et étrangement silencieux.
C'est plus un froid là, c'est la Sibérie toute entière. #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/8cCw7YC3Ae— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) October 20, 2025
Peu à l'aise avec les mots, le candidat a fini par avouer à sa soupirante qu'il se sentait perdu, et qu'il ne savait plus où il en était. «Le stress, la pression de l'émission», a-t-il plusieurs fois évoqué en guise d'excuse. Après une courte séparation qui a peu rassuré Evelyne, celle-ci a eu droit à des retrouvailles glaciales, et à un lot de déclarations peu engageantes. En témoigne la conversation tout sauf romantique qui s'est déroulée dans la cuisine:
Evelyne
Anthony
Pour tenter de lui tirer les vers du nez, la jeune femme a fini par l'emmener en balade, dans l'espoir qu'il se livre. Ce qu'il a fini par faire, de façon assez brutale:
Pour Evelyne, pas besoin de plus de mots pour décrypter la situation:
Face à ces montagnes russes émotionnelles, Evelyne et Anthony ont décidé de couper court à leur idylle naissante, et chacun est reparti de son côté. Un vrai «coup de massue» pour la jeune femme, qui était très confiante dans cette relation. «Maintenant je suis triste et je ne sais plus où j'en suis», a-t-elle notamment lâché face caméra, avant de changer de pièce pour laisser libre cours à son chagrin.
Sur la Toile, les internautes n'ont pas fait de cadeau à Anthony, le traitant notamment de «goujat». Comme toujours, il se sont montrés investis comme s'il s'agissait de leur propre relation. Voici quelques tweets de réactions (âmes sensibles s'abstenir):
Officiellement le goujat de la saison. #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/AOGt1YrFwI— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) October 20, 2025
Alors qu'il parlait mariage et enfants cet abruti d'ours 🙄🙄#adp #adp25 #adp2025— falbala_la (@falbala_la) October 20, 2025
"je suis pas prêt à avoir une relation si rapide" mais FOU RIRE, mec c’est toi qui parlait de mariage et enfants au bout de quelques jours, tu voulais juste tirer ton coup, quel sagouin #adp #adp2025 pic.twitter.com/PIgKKXjuwN— ☾ (@lipsofstyles) October 20, 2025
Eh vas y il m’énerve lui… il voulait juste tremper le biscuit et il lui a fait miroiter la lune. La pauvre elle a l’air vraiment d’être une chouette fille en plus.. 🤦🏼♀️ #adp #adp2025— Justine (@justine_sla) October 20, 2025
PS : dans 95% de ces situations le mec a vu une meuf derrière j’en ai marre de ces calimero pic.twitter.com/QNkeCJPxEm
"Déjà je suis venu, c'est bien"— Yolige (@YoLiGe49) October 20, 2025
MAIS EXCUSE TOI AU MOINS.
Quel connard, soit heureuse bichette, tu es trop gentille pour un mec pareil#adp #adp2025 #adp25 pic.twitter.com/ohXGBjpUzR
Le mec y’a deux jours il parlait d’avoir des gosses, maintenant il fait le mec “pas prêt pour une relation”. On le savait dès le début, c’est un clochard 💀 #adp2025 #adp pic.twitter.com/OhtdwnKeAJ— Athn (@AthnAnhn) October 20, 2025
#ADP #ADP2025 Anthony il a tiré son coup avec Evelyne, il en a plus rien à faire maintenant !!— ~* Is@belle ~* ✨ (@Is_Zabelle) October 20, 2025
"Voilà, bah je vous présente mon ex !" #ADP #ADP25 #ADP2025 pic.twitter.com/ntBB8IvY2Q— NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) October 20, 2025
Je me mets à la place Évelyne la clim qu'elle vient de se prendre 😭😭 il a vraiment un comportement de goujat #ADP #ADP2025— elo | coucou j'ai perdu 🐝 (@elopunchline) October 20, 2025
Les pauvres parents qui doivent assister à ce massacre 💀 #adp2025 #adp #adp25 pic.twitter.com/hu2Jqzd3yp— Steph Kg (@kg_steph) October 20, 2025
#adp25 le seul objectif de ce gougat d'Anthony c'était de remplir son carnet de tir. pic.twitter.com/PNMtkiO40S— Christophe Giraudeau© (@ChGiraudeau) October 20, 2025
Anthony le lundi : marions-nous, l’école est là.— lunijean (@bahvoyonsdonc) October 20, 2025
Anthony le jeudi : c’est fini.#adp2025 #ADP pic.twitter.com/OnmTsVfenJ
🚨🚨🚨Attention spoiler alerte ADP épisode 9🚨🚨🚨:— audrey decantere (@fanettechipette) October 14, 2025
-
-
ANTHONY EST UN ÉNORME GOUJAT !😱😱😱 #adp #adp2025 #LAmourEstDansLePre #ADP pic.twitter.com/N5ZTBfNxFs