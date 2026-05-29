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La bande-annonce de «House of the Dragon» est sortie

HBO a dévoilé ce vendredi la bande-annonce de la troisième saison de sa série House of the Dragon. Au programme, des dragons, des batailles géantes et une guerre totale entre les différentes branches de la famille Targaryen.

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Les amateurs de dragons, de trahisons familiales et de coiffures couleur platine peuvent se réjouir. HBO a enfin dévoilé la bande-annonce de la saison 3 de House of the Dragon. La bande-annonce multiplie les plans de dragons en vol, de flottes en flammes et de champs de bataille.

Préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon se déroule environ 200 ans avant les aventures de Jon Snow et Daenerys Targaryen. La série raconte la guerre civile qui oppose deux camps rivaux de la dynastie Targaryen dans leur lutte pour le Trône de Fer.

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Selon le showrunner Ryan Condal, la saison 3 débutera notamment avec un affrontement impliquant dragons et navires. Il a d'ailleurs décrit cette bataille comme «l'un des épisodes les plus fous jamais réalisés pour la télévision».

La saison 3 sera diffusée dès le 21 juin sur HBO et HBO Max. Une quatrième et dernière saison a déjà été confirmée pour conclure l'histoire. (max)