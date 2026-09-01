L'identité du père n'a, elle, pas été dévoilée. Keystone

La star du X Bonnie Blue est devenue maman

Bonnie Blue, star du X britannique, a annoncé la naissance de son premier enfant. Fidèle à son goût pour la provocation, la jeune femme a accompagné la nouvelle d'une référence au défi qui l'avait rendue célèbre.

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«Et puis nous étions 1058 💙.» C'est avec ces mots que Bonnie Blue, de son vrai nom Tia Billinger, a annoncé sur TikTok la naissance de son premier enfant.

La Britannique de 27 ans a publié une vidéo en noir et blanc retraçant sa grossesse, qui se termine par des images d'elle tenant son bébé.

Et le chiffre 1058 n'a évidemment pas été choisi au hasard. En janvier 2025, Bonnie Blue avait fait le tour du monde après avoir affirmé avoir eu des rapports sexuels avec 1057 hommes en 12 heures. En ajoutant son bébé à l'équation, la créatrice de contenus pour adultes s'est donc offert un clin d'œil particulièrement raccord avec l’exploit qui l'a rendue célèbre.

L'identité du père n'a, elle, pas été dévoilée. Bonnie Blue avait affirmé être tombée enceinte après avoir organisé un événement durant lequel elle disait avoir eu des rapports non protégés avec environ 400 hommes. Elle avait également expliqué que des échantillons ADN avaient été récoltés afin de pouvoir éventuellement identifier le père. Pour l'heure, aucun résultat de paternité n'a été rendu public.

Cette grossesse avait d'ailleurs suscité pas mal de scepticisme. Quelques mois auparavant, Bonnie Blue avait reconnu avoir simulé une première grossesse, notamment à l'aide d'un faux ventre, dans ce qu'elle avait elle-même qualifié de «rage bait». Elle avait ensuite annoncé en mai qu'elle était réellement enceinte.

Pour son accouchement, la Britannique s'est rendue au Lindo Wing du St Mary's Hospital, à Londres, une maternité privée notamment connue pour avoir accueilli les accouchements de Kate Middleton.



Bonnie Blue a dit avoir subi une césarienne et assuré que son bébé était en très bonne santé. Ni son prénom ni son sexe n'ont été révélés. (max)