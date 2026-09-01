assez dégagé20°
DE | FR
burger
Divertissement
Tiktok

La star du X Bonnie Blue est devenue maman

La pornstar Bonnie Blue a couché avec 1000 hommes en 12 heures
L'identité du père n'a, elle, pas été dévoilée.Keystone

La star du X Bonnie Blue est devenue maman

Bonnie Blue, star du X britannique, a annoncé la naissance de son premier enfant. Fidèle à son goût pour la provocation, la jeune femme a accompagné la nouvelle d'une référence au défi qui l'avait rendue célèbre.
01.09.2026, 20:3701.09.2026, 20:37

«Et puis nous étions 1058 💙.» C'est avec ces mots que Bonnie Blue, de son vrai nom Tia Billinger, a annoncé sur TikTok la naissance de son premier enfant.

La Britannique de 27 ans a publié une vidéo en noir et blanc retraçant sa grossesse, qui se termine par des images d'elle tenant son bébé.

@bonnieblue

and then there were 1058 of us 💙

♬ som original - Músicas Legendadas

Et le chiffre 1058 n'a évidemment pas été choisi au hasard. En janvier 2025, Bonnie Blue avait fait le tour du monde après avoir affirmé avoir eu des rapports sexuels avec 1057 hommes en 12 heures. En ajoutant son bébé à l'équation, la créatrice de contenus pour adultes s'est donc offert un clin d'œil particulièrement raccord avec l’exploit qui l'a rendue célèbre.

La star d’OnlyFans qui a couché avec 400 hommes serait enceinte
La star d’OnlyFans qui a couché avec 400 hommes serait enceinte

L'identité du père n'a, elle, pas été dévoilée. Bonnie Blue avait affirmé être tombée enceinte après avoir organisé un événement durant lequel elle disait avoir eu des rapports non protégés avec environ 400 hommes. Elle avait également expliqué que des échantillons ADN avaient été récoltés afin de pouvoir éventuellement identifier le père. Pour l'heure, aucun résultat de paternité n'a été rendu public.

Cette grossesse avait d'ailleurs suscité pas mal de scepticisme. Quelques mois auparavant, Bonnie Blue avait reconnu avoir simulé une première grossesse, notamment à l'aide d'un faux ventre, dans ce qu'elle avait elle-même qualifié de «rage bait». Elle avait ensuite annoncé en mai qu'elle était réellement enceinte.

Celle qui a couché avec 1000 hommes se lance un défi presque infaisable
Celle qui a couché avec 1000 hommes se lance un défi presque infaisable

Pour son accouchement, la Britannique s'est rendue au Lindo Wing du St Mary's Hospital, à Londres, une maternité privée notamment connue pour avoir accueilli les accouchements de Kate Middleton.

Bonnie Blue a dit avoir subi une césarienne et assuré que son bébé était en très bonne santé. Ni son prénom ni son sexe n'ont été révélés. (max)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Face au scandale, John Galliano prend une grave décision
Face au scandale, John Galliano prend une grave décision
Tom Cruise ressuscite un film culte
Tom Cruise ressuscite un film culte
Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée
Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée
GTA 6 est aussi sublime que techniquement hallucinant
1
GTA 6 est aussi sublime que techniquement hallucinant
de Armin Hadzikadunic
Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA 6
Rockstar dévoile les premiers secrets de GTA 6
de Armin Hadzikadunic
Pourquoi GTA est bien plus qu&#039;un «jeu violent»
Pourquoi GTA est bien plus qu'un «jeu violent»
de Sainath Bovay
Le fils de Britney Spears est déjà courtisé par le monde de la mode
Le fils de Britney Spears est déjà courtisé par le monde de la mode
Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»
Kit Harington décroche un rôle majeur dans la série «Harry Potter»
On a trouvé un petit bout de Japon à Gland
1
On a trouvé un petit bout de Japon à Gland
de Margaux Habert
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
Après les couacs du Venoge, son directeur nous répond
de Margaux Habert
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
1
Pourquoi la nouvelle «Petite maison dans la prairie» divise déjà
de Hilary Emmett

Les nouvelles images de GTA VI

1 / 25
Les nouvelles images de GTA VI
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Taylor Swift découvre la vie «frustrante» de femme mariée
Deux mois après son mariage en grande pompe avec son fringuant joueur de football américain, Travis Kelce, Taylor Swift est confrontée à la dure réalité de la vie conjugale.
Dans le monde merveilleux des rich and famous, certains problèmes n'existent pas. Envie de laisser vos enfants à la maison pour un dîner en amoureux chez Spago? Pas de problème! Une armée de nannies se chargera de surveiller votre progéniture pendant que vous savourez vos spaghetti au homard. Besoin urgent de vacances? Bah, un pote vous prêtera bien son jet et/ou son yacht amarré aux Bahamas. Ras-le-bol de regarder le sport à la télé? Moyennant quelques milliers de dollars, vous vous dégoterez bien une place bien placée pour les Lakers de Los Angeles.
L’article