Si vous ne dites pas «merci Beyoncé», il va vous arriver malheur

C'est en tout cas ce que prétendent les internets. Depuis plusieurs semaines maintenant, la tendance «thank you Beyoncé» fait le buzz. A en croire la rumeur, si l'on omet de remercier la chanteuse américaine, il peut nous arriver des bricoles, allant d'un simple pépin à une mort tragique. On vous explique cette tendance étrange.

C'est la nouvelle injonction sur les réseaux sociaux: il faut remercier Beyoncé. Oui, c'est un ordre. Vite. Et si vous omettez ce petit geste de gratitude, il pourrait bien vous arriver des bricoles. Une sorte de superstition moderne, transformée en phénomène viral sur TikTok, Instagram et consorts.

L'histoire remonte à une simple phrase, un détail à peine audible dans le chapelet de remerciements lors des cérémonies de remise de prix. Que ce soit aux Grammys ou aux VMAs, une formule revient souvent dans les bouches des artistes:

«Merci, Beyoncé»

Jusqu'ici, rien d'anormal. Les artistes, admirateurs de Queen B comme nous autres mortels, expriment leur gratitude à celle qui a marqué l'industrie musicale et redéfini le succès. Mais l'histoire prend depuis quelque temps une tournure un brin surréaliste.

Dites merci!

Tout commence par une rumeur qui s'infiltre sur les réseaux, alimentée par quelques tweets satiriques et vidéos TikTok en mode parodie. L'idée? Si vous ne remerciez pas Beyoncé à chaque occasion publique, des malheurs peuvent vous tomber dessus. Certains vont même jusqu'à dire que la carrière de certains artistes a mystérieusement chuté après avoir oublié de lui rendre hommage. Coïncidence? Mmhh...

Avec cette tendance au «Merci, Beyoncé», les internautes se filment en train de remercier Queen B pour tout et n'importe quoi: avoir fini leur assiette, éviter une panne d'internet… Comme si invoquer le nom de la diva permettait d'éviter la malchance. Et si on ne le fait pas... Le buzz rejoint une vieille théorie construite autour de sa relation avec une autre légende du R'n'B. Une légende... décédée.

Beyoncé «responsable»de la mort d'Aaliya?

Pour comprendre pourquoi cette tendance est à la fois drôle et un peu morbide, il faut remonter à la mort tragique d'Aaliyah en 2001, dans un accident d'avion. A l'époque, la jeune femme est au sommet de sa gloire. Sa mort, brutale, fait éclore toute une série de théories bizarres. Les fans les plus complotistes commencent à pointer du doigt Beyoncé, affirmant qu'elle aurait, d'une manière ou d'une autre, tiré profit de cette tragédie pour éclipser la star montante.

Une théorie qui s'est encore renforcée lorsque d'autres stars, comme Michael Jackson, sont décédées. Une partie des internautes pensent que le couple Jay-Z/Beyoncé, ainsi que leur proche Sean «Diddy» Combs, auraient joué un rôle dans ces disparitions. Cette idée est d'ailleurs alimentée par le clip She Knows de J. Cole, sorti en 2013, qui serait, selon certains, une référence directe à ces théories.



She Knows de J. Cole: Vidéo: YouTube/JColeVEVO

Ce serait justement pour ne pas «froisser» Beyoncé que certaines stars, comme Adele, ont chaleureusement remercié la diva dans leurs discours. Les internautes s'amusent même à dire que c'est pour le «partager» avec Queen B que la chanteuse britannique a cassé son trophée aux Grammys.

Dans le même esprit, c'est pour protéger Taylor Swift que Kanye West aurait interrompu cette dernière il y a une quinzaine d'années, toujours aux Grammys, pour saluer le travail de Beyoncé: des courbettes destinées à protéger la jeune Américaine de l'éventuelle jalousie de la Reine.

Un culte qui vire à la caricature

Pourquoi la tendance à remercier Beyoncé titille-t-elle tant les réseaux sociaux en ce moment? Mystère. Sous forme de vidéos humoristiques, de threads farfelus ou de montages extravagants, les «Thank you Beyoncé» ont envahi nos téléphones. En plein discours fictif de remise d'Oscar dans leur salle de bain, des TikTokers remercient Beyoncé, «au cas où». D'autres font semblant de vivre une série de catastrophes, avant de se rendre compte de leur erreur impardonnable: ils n'ont pas remercié la Reine.

Le phénomène prend une ampleur internationale. Certains y voient une sorte de clin d'œil affectueux à la toute-puissance de Beyoncé, tandis que d'autres en profitent pour se moquer de celles et ceux qui la mettent sur un piédestal de manière presque caricaturale.



Mais derrière cette blague qui paraît inoffensive, certains se demandent si elle n'est pas un reflet d'une réalité un peu plus trouble. Car Queen B n'est pas juste une chanteuse: c'est une institution.

Depuis ses débuts avec les Destiny's Child jusqu'à son statut de reine incontestée de la musique, elle a su imposer son style, sa vision, et même des normes dans le milieu artistique. L'influence qu'elle exerce, tant sur ses pairs que sur ses fans, est indéniable.



Certains osent même affirmer qu'il faut désormais avoir l'aval de Beyoncé pour réussir dans l'industrie. Pour l'heure, en attendant que quelqu'un ose ouvertement ignorer Beyoncé lors d'un discours public et braver les potentiels dangers du karma, la blague continue de prospérer. Alors dans le doute... Merci Beyoncé.